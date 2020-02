Nel corso della giornata di giovedì 27 febbraio 2020 ci saranno successi in campo economico e lavorativo per i nati del segno del Capricorno e per il segno della Bilancia, mentre l'amore sarà il punto focale del segno dei Pesci e un'occasione di spunti di riflessione per i nati del segno dei Gemelli. Vergine gelosa, Cancro deluso. A seguire, le previsioni per i 12 segni dello zodiaco della giornata.

Viaggi per i Gemelli

Ariete: sul posto di lavoro la situazione tesa non vi permetterà di svolgere le vostre normali operazioni quotidiane.

Fate attenzione a non lasciarvi scappare un'occasione più unica che rara. In amore ci sarà qualche fraintendimento.

Toro: un'uscita vi farà fare qualche conoscenza interessante, ma purtroppo non sono previste evoluzioni in senso amoroso. All'interno della coppia ci sarà una drastica perdita dell'entusiasmo.

Gemelli: un viaggio con il partner vi darà degli spunti interessanti per avere maggiore confidenza con determinate situazioni di stampo professionale. Saprete come rilassarvi e ritemprare anche la vostra mente.

Cancro: qualche recente delusione vi ha scossi nel profondo. Vi servirà un po' di energia per distrarvi, magari dedicandovi a qualche hobby o ad apprendere qualcosa che voi reputate interessante.

Leone: sentirete una persona che non avete avuto modo di incontrare negli ultimi tempi. Sarà un'occasione per rivivere esperienze passate, ma anche per ricavarne qualche insegnamento importante.

Vergine gelosa

Vergine: un dubbio o una gelosia per il vostro partner potrebbero rovinare l'atmosfera di serenità che recentemente ha illuminato la vostra relazione. Distratti e affranti, potreste fare qualche “gaffe” sul posto di lavoro.

Bilancia: arriverete alla massima concentrazione sul lavoro, e questa dedizione più forte sarà non soltanto efficace per i vostri guadagni, ma anche per gettare le basi per un salto di qualità non indifferente.

Scorpione: le forze mancheranno sia sul piano fisico che su quello mentale, ma quest'ultimo influirà molto anche sulla vostra relazione sentimentale, con alcune incertezze che si insinueranno all'interno della coppia.

Sagittario: un sospiro di sollievo. In questa giornata vi lascerete ogni negatività alle spalle, magari facendo sport o trascorrendo del tempo con una persona cara. Un po' di svago vi farà sicuramente bene.

Riposo per l'Acquario

Capricorno: ogni campo lavorativo sarà “baciato” dalla fortuna. Infatti, che si tratti di un colloquio di lavoro, un esame, una promozione o quant'altro, avrete sicuramente quella marcia in più che in tanti vi invidiano.

Acquario: anche se non vi fermerete del tutto, avrete comunque degli spazi per un riposo rigenerante che eliminerà la vostra stanchezza, diventata in questi giorni una vera e propria costante.

Pesci: eccellenti gli incontri di quest'oggi per i single che vorrebbero avviare una relazione di stampo amoroso o comunque un'amicizia molto stretta. Cogliete le possibilità di guadagno che si presenteranno sul posto di lavoro.