Si avvicina un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. In attesa del weekend arrivano le previsioni Oroscopo del 7 febbraio 2020, nel dettaglio tutte le novità e i cambiamenti che ci saranno in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 7 febbraio: la giornata

Ariete: in amore giornata non esaltante, una storia ritroverà armonia solo nei prossimi giorni. Da domani Luna e Venere favorevoli. Nel lavoro ci sarà la possibilità di vivere qualche piccola incertezza, ma presto sarà superata.

Toro: per i sentimenti situazione di vantaggio in questo periodo. Giornata che porterà successi e buone occasioni. Nel lavoro, se dovete prendere qualche decisione importante è meglio rimandare tutto a domani.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale non mancano le novità in amore, se qualcosa non andrà come vorresti in questa giornata non prendetevela troppo. Nel lavoro è possibile che da poco abbiate ricevuto una conferma e che vi state rimettendo in gioco. Non mancano le occasioni.

Cancro: per i sentimenti sarà importante evitare problemi visto che Venere è in transito dissonante.

Nulla di grave ma alcune discussioni potranno far nascere diverse polemiche. A livello lavorativo al momento la necessità è quella di accontentarsi di quello che c'è.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale nuove avventure possibili per i single, il prossimo fine settimana aiuta in questo senso. Nel lavoro ritrovate stabilità e voglia di fare. Le nuove collaborazioni andranno curate al massimo.

Vergine: per i sentimenti meglio tenersi lontani dalle complicazioni in questo giornata. Una lontananza andrà colmata. Nel lavoro non si esclude qualche ripensamento, i vantaggi non mancheranno nelle prossime ore.

Previsioni e oroscopo del 7 febbraio: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso sentirete in questa giornata un momento di forza che vi permetterà di chiudere tutti i rapporti inutili.

A livello lavorativo oroscopo che vi invita ad agire con calma, valutate bene ogni situazione prima di prendere una decisione.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale oggi sarà più semplice parlare di un problema che è nato di recente in una storia. Sensazioni positive. Nel lavoro qualcuno dovrà cambiare ambiente entro la prossima primavera.

Sagittario: questa sarà una giornata che annuncia qualche polemica sentimentale. Venere favorevole permetterà però di rilanciarsi in una storia. Nel lavoro potreste arrabbiarvi per un nonnulla, ci saranno da gestire al meglio alcune situazioni compromettenti.

Astri e stelle del 7 febbraio: la giornata

Capricorno: in questo momento non bisogna mettersi contro qualcuno, anche se le polemiche non mancheranno dal punto di vista sentimentale. La Luna in opposizione porta stanchezza. Nel lavoro è un periodo di revisione, qualcuno è contro di voi.

Acquario: in amore da qualche tempo c'è la necessità di chiarire alcuni contrasti in una storia. Avete bisogno di vivere emozioni sincere e sentirvi più reattivi. A livello lavorativo potresti arrabbiarvi con qualcuno, anche per questioni di tipo economico. Tutto andrà a risolversi entro pochi giorni.

Pesci: giornata interessante per l'amore, questo è un periodo giusto che vede Giove e Saturno favorevoli che vi permetteranno di costruire qualcosa in vista del futuro.

Per il lavoro momento promettente per coloro che hanno un'attività in proprio.