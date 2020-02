Inizia la prima settimana del mese di febbraio 2020 ed è quindi il momento di approfondire le previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali nel periodo compreso tra lunedì 3 e domenica 9 febbraio. Di seguito le stelle l'oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Stelle settimanali dal 3 al 9 febbraio da Ariete a Vergine

Ariete: in questa settimana riuscite a comprendere al meglio come comportarvi in campo sentimentale. Ci sarà un buon recupero a livello emotivo, in particolare a metà settimana, quando giungerà una buona notizia.

In campo lavorativo le stelle vi favoriscono, è un periodo di grande concentrazione per voi.

Toro: settimana polemica soprattutto in campo amoroso. Nel weekend è possibile che nascano delle discussioni. Qualcuno sta pensando anche ad una scelta importante. In campo professionale sono invece in arrivo delle ottime opportunità, ci saranno soluzioni e novità con il concludersi del periodo.

Gemelli: in campo lavorativo, con Marte in opposizione ci sarà molto nervosismo soprattutto ad inizio settimana.

In campo sentimentale, è possibile che sorgano delle tensioni a causa di problematiche già presenti con il concludersi del 2019. Potrebbero nascere delle discussioni anche legate al campo economico.

Cancro: è possibile che arrivino dei cambiamenti a livello professionale, al momento non riuscite a trovare delle soluzioni a problematiche sopraggiunte negli ultimi periodi. In campo amoroso la settimana sarà difficile da affrontare, potrebbero sorgere delle complicazioni; pretendete chiarezza da chi vi circonda.

Leone: con Venere favorevole è un buon momento per i sentimenti, febbraio sarà un periodo di recupero per voi. Con la luna nel segno il weekend risulterà essere importante a livello emotivo. Nel lavoro, dopo mesi di tensioni, arriveranno giornate buone per procedere con le trattative.

Vergine: Venere non è più in opposizione, ottimo recupero per il segno in amore, ma anche a livello lavorativo, nel quale sarete vincenti e otterrete soddisfazioni per i progetti che da tempo portate avanti.

In campo amoroso risolverete dei problemi, se la vostra relazione ha vissuto un momento di difficoltà.

Previsioni e oroscopo della settimana per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: siete in attesa di novità che tardano ad arrivare, ma potreste ricevere una sorpresa nel weekend. Le storie d'amore iniziate de poco, al momento sono state da voi messe in pausa, perché preferite riflettere su come proseguire. Nel lavoro, le idee sono più chiare anche in vista del futuro.

Scorpione: con il weekend Venere non sarà più nel segno, per questo motivo possibile che possano nascere dei nervosismi.

Questa è comunque la settimana giusta per dire alle persone che vi circondano ciò che realmente pensate. In campo lavorativo invece, buone prospettive, nella parte centrale della settimana potrete godere di un buon riscontro.

Sagittario: a livello professionale, per l'oroscopo, in questo momento state valutando delle nuove ipotesi, qualcuno rivedrà anche se pensare a delle nuove collaborazioni. In campo sentimentale, è importante che capiate cosa desiderate. In questo momento sono favoriti gli incontri, la passione aumenterà nel weekend.

Capricorno: con Giove e Saturno in buon aspetto, potete approfittare per esprimere i vostri sentimenti alle persone che amate.

Le coppie che stanno insieme da tempo, in questo periodo potranno sbloccare delle situazioni difficili. In campo professionale, la parte centrale della settimana sarà sottotono, cercate di prestare attenzione a ciò che dite.

Acquario: Venere inizia un transito importante con l'arrivo del weekend, cercate di non fare confusione nel rapporto con la persona amata. In campo professionale, sono in arrivo delle novità entro la fine del mese di febbraio. In questa settimana potreste riscontrare delle problematiche a livello economico.

Pesci: in questo periodo è importante che sfruttiate il transito di Venere ancora nel vostro segno.

Con il weekend potreste vivere dei momenti di incertezza con il partner. In campo professionale non mancano tensioni, siete stressati e avete voglia di ricevere più riscontri.