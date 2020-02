L'Oroscopo di venerdì 7 febbraio innalza il livello di sensibilità, con Luna presente nel domicilio astrologico del Cancro. L'astro d'argento fantasioso e sognatore, risulta anche molto fragile e subisce alcuni influssi troppo intensi dal punto di vista emotivo. Così non solo il Cancro ma anche Toro, Vergine, Scorpione e Pesci si trovano a nascondere la loro insicurezza e a fronteggiare alcune situazioni critiche in ambito lavorativo. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo di venerdì

Ariete: l'astro d'argento dalla casa astrologica quarta risulta in quadratura e sprigiona alcuni problemi in famiglia. La presenza dei Nodi lunari elargisce una sensibilità eccessiva che riuscite a contrastare solo attingendo a un maggiore dinamismo e a una grande forza di volontà regalata da Marte in trigono. Alti e bassi sul lavoro.

Toro: insofferenti alla solita routine amorosa, cercate di scuotere la sfera sentimentale introducendo nuovi stimoli in amore. Riscontrate una certa fragilità nel difendervi in campo lavorativo da critiche eccessive.

Gemelli: simpatici grazie a Sole positivo dall'Acquario, il senso dell'umorismo non manca e lo potete sfoggiare tra amici e persone a cui volete bene. Luna molto vicina al segno rende gli affetti più profondi e avete la possibilità di contattare una persona a voi cara.

Cancro: Luna nel segno rende gli animi molto sensibili ed emotivi. La vostra identità si riflette nelle persone che amate e il bisogno di protezione è forte.

Tendete a mascherare la vostra fragilità, evitando di confrontarvi con la realtà ma attenzione a non fuggire dalle difficoltà. Affrontatele con maggiore fiducia in voi stessi.

Leone: il quadro astrale è altalenante poiché alcuni astri sono favorevoli e altri quasi sfidano a cambiare qualcosa che non va. Sole in opposizione e Urano in dissonanza esortano a non spendere più del dovuto. A vostro favore c'è una grande forza di volontà, ma non esagerate troppo con le iniziative.

Vergine: molto premurosi e attenti alle esigenze delle persone che amate, sentite forte le influenze del satellite notturno posizionato nella casa astrologica degli affetti familiari. Così potete vincere una dissonanza marziana che procura incertezza e avviare un cambiamento benefico per tutte le sfere vitali.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere è in angolo disarmonico rende le relazioni amorose complicate. Molto eccentrici e stravaganti, avrete voglia di mettervi in mostra ma attenzione a non rasentare il cattivo gusto. In campo professionale Saturno, Plutone e Giove richiedono maggiore impegno per emergere.

Scorpione: la voglia di accudire è tanta e non applicate filtri in amore, dando campo libero alla sensibilità e all'empatia. Perennemente alla ricerca di un nutrimento affettivo, ritrovate voi stessi nel focolare domestico visto come guscio protettivo e accogliente. Attenzione ad arginare alcuni chiacchiericci in ambito lavorativo.

Sagittario: l'influsso di Venere in posizione più favorevole per l'amore si fa sentire e sarete molto magnetici con Marte nel segno. Utilizzate uno charme irresistibile che vi contraddistingue in un gruppo di amici, di sicuro non passate inosservati. Buono il lavoro.

Capricorno: adeguate le vostre ambizioni alle reali possibilità lavorative e potete raccogliere i frutti desiderati. Plutone subisce gli influssi lunari in opposizione e ne viene penalizzato, sprigionando un'insicurezza emotiva che può essere superata solo arginando le frustrazioni e trasformando la rabbia in forza.

Acquario: buona la posizione di Sole che viene accerchiato da molti astri favorevoli dai Pesci e dal Capricorno. La fortuna non manca di certo ed è tutta da cogliere al volo per riuscire sul lavoro e ritrovare una nuova dimensione sentimentale più emotiva e profonda.

Pesci: molto sensibili con Luna che emana i suoi influssi dal Cancro, sentite l'esigenza di proteggere la vostra interiorità evitando qualsiasi tipo di interferenza esterna.

Ecco perché sia negli affetti che in ambito lavorativo apparirete molto riservati. Ricordate che potete contare su Mercurio, Nettuno e Venere che elargiscono intelligenza e un benessere quasi surreale.