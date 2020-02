È arrivato febbraio ed è quindi il momento di scoprire come andranno le giornate e le settimane di questo mese per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Di seguito l'oroscopo con amore, salute e lavoro del settimo segno zodiacale.

Nell'ultimo periodo i nativi hanno vissuto dei momenti sottotono soprattutto a livello salutare e per quel che riguarda la forma fisica. Il campo amoroso è stato invece caratterizzato da un momento di tranquillità, ma senza emozioni particolarmente forti. In campo professionale, alcune cose sono state da rivedere con l'inizio del 2020, e questo ha portato a dei rallentamenti per i vari progetti.

Stelle di febbraio: la salute della Bilancia

Nel mese di febbraio è possibile che viviate dei momenti di tensione a causa di alcuni cambiamenti improvvisi e inaspettati.

A livello salutare bisognerà trovare un equilibrio, per migliorare la propria situazione. Giornate particolarmente difficili saranno le prime del mese, mentre con la luna nel segno, a partire della seconda settimana, ci sarà la possibilità di recupero. Anche il mese di marzo potrebbe essere particolarmente stressante per voi, potrebbero esserci delle preoccupazioni.

A livello lavorativo è un periodo in cui bisogna essere prudenti, soprattutto alle spese, che potrebbero risultare eccessive. In campo amoroso sentite l'esigenza di verificare il rapporto con la persona amata. Scopriamo nel dettaglio le previsioni astrologiche e l'oroscopo per quel che riguarda il settore professionale e quello amoroso del segno della Bilancia.

Oroscopo febbraio: amore e lavoro della Bilancia

Se avete vissuto delle tensioni nell'ultimo periodo, in queste giornate, in campo amoroso, potrebbero ripresentarsi. Qualcuno potrebbe anche decidere di mettere in secondo piano i sentimenti, per dedicarsi a questioni lavorative e progettuali. Potrebbero nascere delle polemiche, cercate di non alimentarle, ma di guardare oltre. Le coppie che stanno insieme da tempo e che stanno vivendo delle piccole difficoltà, dovranno farsi forza e riusciranno in questo modo a superarle.

Le relazioni nate da poco, invece, faticano a trovare un equilibrio. Nel successivo mese di marzo, chi supererà una crisi, riuscirà a godersi il proprio rapporto, grazie anche a Venere favorevole nel segno.

A livello lavorativo, non è un buon momento per fare degli investimenti, soprattutto con Giove e Saturno contrari nel segno. È possibile che in questo periodo giungano delle preoccupazioni relative alle spese, in particolare chi ha una famiglia dovrà iniziare a fare dei conti. Un periodo in cui bisognerà prestare particolare attenzione sarà quello intorno alla metà del mese, con l'inizio della terza settimana.

Momenti di tensione si avvertiranno con la fine di febbraio.