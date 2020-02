Secondo fine settimana di febbraio per tutti i segni zodiacali. Come andranno le giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020? Di seguito l'Oroscopo per amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia del fine settimana

Ariete: in questo weekend Venere e Luna saranno favorevoli e potrete vivere delle belle emozioni. Nella giornata di domenica con l'ottima posizione anche del Sole riuscirete a rafforzare la vostra relazione. Nel lavoro cercate di limitare le uscite.

Toro: nel fine settimana recupererete a livello salutare.

Domenica potreste però vivere delle situazioni che vi porteranno a stare sottotono. In campo professionale potrete risolvere delle problematiche sorte negli ultimi tempi.

Gemelli: a livello lavorativo, in questo weekend è possibile che giungano delle belle proposte. Venere è attiva in questo fine settimana, potrete vivere un buon momento in amore.

Cancro: in queste giornate, potreste risentire di un po' di spossatezza a livello fisico, ma recupererete nei prossimi giorni. In campo amoroso con Venere dissonante non sarà semplice gestire alcune tensioni.

Leone: fine settimana di recupero psicofisico per il segno. A livello professionale potreste ricevere delle risposte che attendete da tempo.

Vergine: in questo fine settimana le giornate saranno valide per vivere dei bei momenti con il partner, recuperando anche alcuni rapporti. In campo professionale vi sentite particolarmente agitati, potrebbero esserci dei nervosismi.

Stelle e oroscopo del weekend 8 e 9 febbraio

Bilancia: in campo amoroso con Venere in opposizione sarà difficile gestire alcune situazioni che si presenteranno. Nel lavoro, cercate di recuperare, dedicate del momenti a voi stessi.

Scorpione: con la Luna dissonante, nella giornata di sabato potreste cedere ad alcune provocazioni. In campo professionale, evitate di introdurvi in situazioni per voi poco chiare.

Per la salute invece è un buon momento.

Sagittario: in base all'oroscopo, in queste giornate potrebbero nascere delle tensioni, che saranno però più facili da risolvere rispetto alle precedenti. In campo amoroso nella giornata di domenica potrete vivere delle emozioni interessanti. Lieve recupero per la salute.

Astri e stelle del weekend per i 12 segni zodiacali

Capricorno: potrebbero sorgere delle discussioni inutili nella giornata di sabato, cercate di tenervi distanti da queste problematiche. In campo lavorativo presto riuscirete a risolvere una crisi.

Acquario: con l'opposizione della Luna non sarà semplice gestire i rapporti con le altre persone.

A livello sentimentale cercate di essere prudenti, soprattutto in ciò che dite. Nel lavoro è un momento di fortuna.

Pesci: a livello lavorativo si risolvono delle problematiche che da tempo vi creano disagi. In campo amoroso nel fine settimana non mancheranno delle belle emozioni da vivere con il partner.