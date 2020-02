Con Saturno e Giove nel segno l’Oroscopo lascia presagire un febbraio ricco di novità e successi per il Capricorno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro e le questioni pratiche. Sarà un mese di ripresa anche dal punto di vista dei sentimenti, torna la serenità all'interno dei rapporti di coppia e anche gli incontro sono favoriti per i single. La salute potrebbe essere caratterizzata da qualche momento di stress e nervosismo, tuttavia nulla di cui preoccuparsi.

Approfondiamo l’oroscopo completo del mese di febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Oroscopo di febbraio 2020 per il Capricorno

Amore: il mese di febbraio 2020 consentirà al Capricorno di recuperare per quanto riguarda i sentimenti, i mesi precedenti infatti non sono stati privi di tensioni e ripensamenti, ma ora la situazione si rasserena. L’oroscopo del mese lascia presagire l’arrivo di belle emozioni, soprattutto per i single e coloro i quali intendono ricominciare dopo una storia finita o una separazione. Durante le giornate centrali di febbraio sarà possibile fare degli incontri interessanti che si riveleranno importanti per il futuro.

Chi vive una relazione che va avanti da tempo, dopo le incomprensioni nei mesi precedenti, potrebbe fare un po’ di fatica a ritrovare la stabilità, ciò nonostante a partire dal 15 arriveranno delle soluzioni. Particolarmente agitato potrebbero rivelarsi le giornate del 11, 12 e 13.

Lavoro: il 2020 sarà ricco di successi e soddisfazioni per il Capricorno e il mese di febbraio non sarà altro che il preludio di un anno veramente soddisfacente.

Con Saturno e Giove nel segno, si potrà ottenere molto. È un momento ideale per mettersi in gioco, saranno favoriti dalle stelle coloro i quali intendono avanzare una proposta, presentare un progetto o iniziare una nuova per sfida lavorativa, anche all'estero. Particolarmente vantaggiose sotto questo punto di vista potrebbero rivelarsi le giornate a partire dal 15 febbraio, soprattutto quelle del 16, 17, 26 e 27.

I giovani possono fare nuove esperienze ed avere la possibilità di trovare l’impiego desiderato, anche gli studenti sono favoriti dall'oroscopo.

Salute: come anticipato, l'oroscopo lascia presagire un mese di febbraio positivo per il Capricorno e questo riguarda anche la salute e la forma fisica. Tuttavia non è da escludere che, soprattutto durante le la seconda settimana, qualcuno possa risentire di un calo di energie. Il Capricorno sarà assorbito dalle questioni lavorative durante il nuovo mese e potrebbero non mancare i momenti sottotono, in cui risentire della pressione e dello stress accumulato.