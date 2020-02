Mercoledì 19 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale il Sole, Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci, mentre Giove, Saturno, Plutone, Marte e la Luna soggiorneranno in Capricorno. Venere permarrà in Ariete come Urano che continuerà la sua orbita in Toro ed il Nodo Lunare rimarrà stabile nel segno del Cancro. Oroscopo favorevole per Pesci e Cancro, meno roseo per Acquario e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: galanti. Il Sole, appena approdato nel segno, si pone in doppio sestile con Marte ed Urano regalando presumibilmente una giornata romantica ai nati Pesci, che dedicheranno le giuste attenzioni al partner.

2° posto Cancro: passionali. I Luminari in contrasto con Venere di Fuoco favoriranno, con ogni probabilità, il riaccendersi della passionalità nel focolare domestico, con grande soddisfazione dell'amato bene.

3° posto Leone: lavoro top. Le vicende professionali andranno probabilmente a gonfie vele, grazie sopratutto al Sole appena uscito dall'opposizione e sistematosi in angolo neutrale.

I mezzani

4° posto Scorpione: speranzosi. Lo scoramento dei giorni scorsi potrebbe lasciare spazio ad una versione più speranzosa dei nati Scorpione, che apriranno uno spiraglio verso le situazioni future.

5° posto Capricorno: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri potrebbe risultare stracolmo, e tale mole di forze sarà indirizzata dai nati del segno verso le vicende professionali, traendone oltretutto ottimi profitti economici.

6° posto Toro: concentrati. Mercoledì in cui i nati Toro potranno presumibilmente contare su una buona dose di lucidità, che li aiuterà a mettere in atto le intuizioni lavorative del momento.

7° posto Vergine: routine. Il probabile andamento routinario della giornata potrebbe risultare soddisfacente per rimettersi in forze e riordinare le idee dei nativi, in modo da ripartire con le batterie cariche tra qualche giorno.

8° posto Ariete: fuori giri. Ai nati Ariete quest'oggi potrebbe sembrare di darsi molto da fare ma ricevere ben poche soddisfazioni di ritorno. Sarà soltanto una fase passeggera, dovuta ai transiti odierni, quindi inutile scoraggiarsi.

9° posto Gemelli: umore flop. Il tono umorale dei nati del segno risentirà, con tutta probabilità, delle dissonanze di Marte e Mercurio che li renderanno imbronciati e taciturni.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: straniti. L'ambiguo atteggiamento del partner questo mercoledì potrebbe mettere in allarme i nati del segno. Soltanto durante le ore serali si renderanno conto di aver preso lucciole per lanterne.

11° posto Sagittario: bizzosi. In questi giorni Marte ed oggi il Sole hanno cambiato postazione passando da concilianti a sfavorevoli per i nativi, che risentiranno probabilmente di un certo nervosismo.

12° posto Bilancia: stressati. Le molteplici attività pratiche e lavorative che i nativi dovranno ultimare in giornata potrebbero arrecare un pizzico di stress. Rimandarne alcune sarebbe una saggia idea.