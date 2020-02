Nel mese di marzo vi saranno quattro importanti cambi nel parterre planetario: Marte e Saturno passeranno dai gradi del Capricorno all'Acquario, nel frattempo Venere si sposterà dall'Ariete al segno del Toro e, per ultimo, il Sole viaggerà dall'orbita dei Pesci a quella dell'Ariete. Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante, lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Leone.

Amore

Le faccende di cuore dei nati Leone per il mese di marzo 2020 potrebbero non rappresentare la loro priorità e, come inevitabile conseguenza, essere relegate in secondo piano.

Ciò sarà presumibilmente tra attribuirsi ai transiti di Venere, dal 5 in Toro, e del duetto Marte-Saturno spostatosi nell'opposto Acquario, che renderanno i nativi piuttosto freddi e distaccati nel loro modo di porsi col partner. Dal canto suo la dolce metà non capirà il perché di tale comportamento ed il silenzio nativo non farà altro che rendere ancora più gelido il clima nel focolare domestico. Migliori le effemeridi mensili, invece, per quanto riguarda i nativi che vorranno dedicarsi a flirt mordi e fuggi in quanto sino al 4 e dal 20 in poi, quando Venere prima ed il Sole successivamente transiteranno nell'affine Ariete, disporranno di una intraprendenza che mieterà svariate vittime amorose.

Lavoro

Se le attenzioni non saranno direzionate sulle vicende amorose potrebbero esserlo sulle questioni professionali nel mese di marzo, come suggeriscono Venere assieme ad Urano in Toro ed il transito di Giove nel segno del Capricorno. I nati Leone, quindi, saranno si spinti da Venere e Giove a prodigarsi maggiormente nella professione ma dovranno anche fare i conti con Marte e Saturno in Acquario opposti che spingeranno per cambiare prospettiva.

Il fulcro del mese, quindi, ruoterà attorno alla propensione dei nativi nel miscelare bene la voglia di darsi da fare (Venere e Giove) con lo scarno bottino energetico a disposizione (Marte) e la pressante richiesta di cambiamenti professionali (Urano e Saturno). Ne verranno a capo, c'è da scommetterci, quando Urano e Saturno entreranno in moto retrogrado mettendoli di fronte ad una fondamentale scelta lavorativa che pregiudicherà il loro futuro percorso professionale.

Potrebbe trattarsi di cambiare lavoro, magari orientandosi su una professione che sembrerà cucitagli addosso, o ricevere un incarico di maggiore responsabilità nell'Azienda di cui fanno parte. In entrambi i casi la loro scelta muterà irrimediabilmente abitudini e modi di vivere la professione anche se, per goderne appieno, dovranno aspettare dicembre quando Saturno entrerà in pianta stabile nell'Acquario a braccetto col munifico Giove nello stesso segno. Giorni fortunati: 7, 15 e 28.