Venerdì 28 febbraio 2020 troveremo sul piano astrale la Luna ed Urano sostare in Toro, mentre Venere transiterà sui gradi dell'Ariete. Plutone, Giove, Marte e Saturno saranno nell'orbita del Capricorno, nel frattempo Nettuno, il Sole e Mercurio rimarranno stabili in Pesci. Infine, il Nodo Lunare permarrà nel domicilio del Cancro. Oroscopo favorevole per Vergine e Capricorno, meno roseo per Toro ed Acquario.

Sul podio

1° posto Vergine: shopping. Il settore finanziario dovrebbe navigare in acque tranquille ed i nativi, come piacevole conseguenza, vorranno e potranno concedersi una gratificante sessione di shopping.

2° posto Capricorno: energici. Il bottino energetico odierno potrebbe essere stracolmo e tale imponente mole di forze potrà essere riversata dai nativi ovunque desidereranno in ambito professionale, ricavandone ugualmente piacevoli soddisfazioni.

3° posto Leone: stacanovisti. Instancabili, sia sul piano mentale che fisico, potrebbero essere i nati Leone nel giorno che precede il weekend. Il loro stacanovismo sarà ben apprezzato da capi e colleghi.

I mezzani

4° posto Sagittario: briosi. Con l'umore alle stelle la giornata dei nati del segno dovrebbe scivolare via tra spensieratezza ed ottimismo verso il prossimo futuro.

Meno entusiasmante la mattinata.

5° posto Bilancia: voltagabbana. Venerdì in cui molti nativi potrebbero essere accusati di mutare repentinamente opinione in base all'andamento delle circostanze, specialmente in ambito professionale dove l'insorgere di diatribe dialettiche non sarà improbabile.

6° posto Scorpione: perplessi. Un amico assumerà presumibilmente un atteggiamento sopra le righe che, dapprima renderà perplessi i nativi per fargli vestire i panni da detective, poco dopo.

7° posto Pesci: routine. Una giornata che si prospetta routinaria per i nati Pesci, i quali farebbero bene a dedicarsi alle attività rimandate nei giorni scorsi in modo da ottimizzare il tempo a loro disposizione.

8° posto Cancro: fuori giri. Ai nati del segno potrebbe sembrare di prodigarsi parecchio nello svolgimento delle attività pratiche ma ricevere ben poco in termini di gratifiche, sia morali che economiche.

9° posto Ariete: distratti. La concentrazione non sarà, c'è da scommetterci, di casa per i nativi quest'oggi in quanto Mercurio retrogrado in Pesci sarà pronto a dargli filo da torcere.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: umore flop. Tono umorale basso per i nativi durante queste 24 ore che, però, potrebbero tornare utili per riorganizzare le idee confuse del momento ponderando le prossime mosse da mettere in atto.

11° posto Toro: bizzosi. Oggi i nativi potrebbero risultare estremamente nervosi, soprattutto nel focolare domestico dove ogni minuzia basterà per innescare polveroni dialettici.

12° posto Gemelli: letargici.

La voglia di comunicare col mondo esterno, partner compreso, sarà ridotta presumibilmente al lumicino in una giornata dove i nati Gemelli preferiranno di gran lunga anche prendersi un giorno di ferie.