A marzo 2020 vi saranno quattro importanti cambiamenti nel parterre planetario: il Sole viaggerà dai gradi dei Pesci a quelli dell'Ariete, nel frattempo Marte e Saturno si sposteranno dal Capricorno all'Acquario ed, in ultimo, Venere che cambierà domicilio passando dall'Ariete al segno del Toro.

Di seguito approfondiamo l'Oroscopo mensile, riguardante lavoro e amore, per il segno zodiacale dei Pesci.

Amore

Le faccende di cuore dei nati sotto il segno dei Pesci durante il mese di marzo potrebbero risultare tutt'altro che entusiasmanti, dono sgradito della Venere di Terra e del Sole di Fuoco per gran parte del periodo.

Ciò potrebbe tradursi in un clima insoddisfacente nel menàge amoroso, condito da amarezze e delusioni verso l'atteggiamento ed i modi di fare del partner. Se da un lato, però, i nativi potrebbero restare perplessi di fronte ad alcuni gesti o parole del partner, dall'altro saranno da evitare eventuali discussioni chiarificatrici in merito all'accaduto, perchè avranno presumibilmente poche chance di rimettere in sesto l'avversa situazione. Sarà bene, quindi, mettere in campo una dose massiccia di pazienza e diplomazia che aiuterà a scongiurare ogni diverbi acceso con la propria dolce metà.

Poco rosee le effemeridi anche per i single del segno che non avranno molte possibilità di fare intriganti conoscenze affettive, specialmente dalla seconda settimana del mese in poi.

Lavoro

Sul versante professionale nativo di marzo, invece, la partita si giocherà tutta sull'impegno che metteranno in campo. Urano e Saturno, quadrati in moto retrogrado, esigeranno dedizione ed attenzione massima nell'ambiente lavorativo ma i nati del segno, a causa dell'avverso duetto Marte-Sole, avranno ben poche forze a disposizione.

Il bottino energetico scarno e la loro poca voglia di lavorare alacremente, che presumibilmente metteranno in campo, non sarà affatto gradita dai vertici aziendali. I piani alti, difatti, mal digeriranno la loro pigrizia in questo mese molto del passato e, nei casi più gravi, l'azienda potrebbe dar loro il benservito. Tutto ciò è frutto della poca disponibilità professionale nei progetti in essere e della scarsa simbiosi dimostrata con capi e colleghi, specialmente dall'estate dello scorso anno.

Il loro modo di delegare qualsiasi mansione lavorativa - in modo da faticare il meno possibile -dovrà essere bandito questo mese perchè, come suggeriscono Urano, Saturno e Giove, non è il momento di adagiarsi sugli allori contando sul fatto che qualcun altro provvederà.

Gli inoccupati del segno dovranno presumibilmente rinviare l'invio del proprio curriculum vitae ai mesi successivi, se vorranno essere chiamati per un colloquio di lavoro.