Nel mese di marzo 2020 vi saranno quattro cambiamenti astrali particolarmente importanti: Venere viaggerà dai gradi dell'Ariete a quelli del Toro, mentre Marte e Saturno passeranno dall'orbita del Capricorno all'Acquario ed, in ultimo, il Sole cambierà domicilio spostandosi dai Pesci all'Ariete. Oroscopo mensile, riguardante fortuna e lavoro, favorevole per Acquario e Vergine, meno entusiasmante per Capricorno e Scorpione.

Gemelli loquace

Ariete: chiamate extra. Le opportunità professionali non dovrebbero mancare a marzo per i nativi, malgrado non esaltanti dal punto di vista economico e diversificati.

Giorni fortunati: 18, 30 e 31.

Toro: stand-by. Da una parte Marte e Saturno rallenteranno ogni iniziativa e dall'altra Urano e Venere spingeranno al cambiamento per i nati Toro che potrebbero decidere di allentare i ritmi, ponderando a dovere le scelte professionali da effettuare. Nessuna giornata particolarmente fortunata.

Gemelli: loquaci. Marte, durante l'ultima settimana di marzo, si accaserà nel loro elemento favorendo di buon grado i nativi che operano nel settore delle comunicazioni. Giorni fortunati: 7, 14, 19 e 23.

Cancro: finanze flop. Il settore economico dei nati Cancro andrà, con ogni probabilità, revisionato con dovizia onde evitare sgradite sorprese nel bilancio finanziario mensile. Giorni fortunati: 2, 7 e 9.

Cambi di rotta per il Leone

Leone: cambi di rotta. Le vicende professionali in casa Leone risentiranno probabilmente del contrasto tra Urano e Saturno, rispettivamente in moto diretto e retrogrado, che li spingeranno verso una trasformazione profonda, lavorativamente parlando.

Giorni fortunati: 7, 15 e 28.

Vergine: diverbi. L'ambiente lavorativo potrebbe essere il più bersagliato per i nativi durante il terzo mese del 2020, dove gli scontri verbali si innescheranno anche per questioni di poco conto. Giorni fortunati: 16, 18 e 21.

Bilancia: finanze top. L'economia dei nativi potrebbe fare un balzo in avanti in questo mese, soltanto di quelli, però, che non si sono dati per vinti nei mesi scorsi continuando a far valere le proprie idee.

Giorni fortunati: 5, 20 e 24.

Scorpione: fuori fase. Le effemeridi mensili, capitanate dal contrasto Urano-Saturno, sembrano suggerire ai nativi di sfoderare maggior impegno e dedizione nelle questioni professionali se desidereranno raggiungere le mete prefissate. Giorni fortunati: 1, 5 e 17.

Acquario intuitivo

Sagittario: responsabilità. Potrebbe essere giunto il momento per i nativi, durante il mese di marzo, di ricevere una ghiotta opportunità professionale che richiedere maggiore responsabilità da parte loro. Giorni fortunati: 19, 21 e 25.

Capricorno: rallentamenti. Marte e Saturno, appena approdati in Acquario, potrebbero divertirsi a mettere sul cammino lavorativo dei nati del segno qualche ostacolo che, sino alla scorsa settimana, sembrava impensabile.

Giorni fortunati: 18, 22 e 23.

Acquario: intuitivi. La retrogradazione di Saturno, in onda per l'intero mese, sarà presumibilmente la fautrice di intuizioni e lampi di genio in casa Acquario che andrebbero messi in atto senza avere alcuna fretta (vedi la posizione scomoda di Urano). Giorni fortunati: 5, 8, 14, 16 e 31.

Pesci: oziosi. La voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno questo mese, ma a differenza dei mesi scorsi, il loro mood ozioso avrà buone chance di costargli il posto di lavoro. Giorni fortunati: 2, 6 e 13.