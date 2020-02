Le previsioni zodiacali del segno del Capricorno, relativamente al mese di marzo, ci informano sull'andamento sentimentale di coloro che vivono un rapporto di coppia e di coloro che stanno in cerca dell'anima gemella, e su quello lavorativo e professionale. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, i nati sotto il segno del Capricorno saranno molto soddisfatti, passione e romanticismo potranno essere elementi caratterizzanti. Alcune incomprensioni saranno di breve durata. I single potranno portare a termine positivamente un corteggiamento nei confronti di una persona per loro importante.

Il lavoro andrà molto bene, sia sotto l'aspetto del guadagno che sotto l'aspetto dell'operato professionale. La forma fisica sarà ottima, farete sport e belle camminate nel verde.

Capricorno: il mese di marzo per le coppie

Il mese di marzo sarà molto favorevole per voi nati nel segno del Capricorno, sotto l'aspetto dell'amore di coppia. La passione risulterà essere fondamentale e il vostro partner non potrà che apprezzare la vostra verve. Nel caso si presentassero problematiche e discussioni, sarete in grado di risolverle in maniera brillante.

Cercate di dedicare attenzioni importanti alla vostra dolce metà e proponete qualche uscita romantica, magari attraverso l'invito ad una cena a lume di candela e particolarmente intima. In questo mese la vostra sintonia con il partner sarà perfetta, sfruttate l'occasione.

I single del Capricorno a marzo

Mese positivo per voi che venite definiti cuori solitari, avrete la possibilità di conoscere e frequentare nuove persone.

Una in particolare catturerà la vostra attenzione e il vostro sguardo, ci saranno tutti gli elementi per poter portare positivamente a termine il vostro corteggiamento. L'ultima settimana di marzo sarà particolarmente propizia per una variazione di status e per gli innamoramenti. Sfruttate il vostro savoir faire e cercate di capire alla persona individuata, quanto siete interessati e le vostre serie intenzioni.

Lavoro e salute a marzo per i nati sotto il segno del Capricorno

Il lavoro nel mese di marzo andrà a gonfie vele, avrete la possibilità di incrementare i vostri introiti e di salire nella scala gerarchica. Saranno tante le occasioni che vi capiteranno e che dovrete gestire, cercate sempre di anteporre la ragione all'istinto. Coloro che sono alla ricerca di un'occupazione avranno buone possibilità di trovarla. La forma fisica risulterà essere molto buona, siate costanti e otterrete dei buonissimi risultati. Non sentirete minimamente la stanchezza e sarete propensi a fare sport ed effettuare delle splendide camminate immersi nella natura.