Parte un nuovo mese per tutti e dodici i segni zodiacali. Quali novità porteranno durante la giornata dell'1 febbraio stelle e pianeti? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo del giorno e le previsioni per i dodici segni.

Astri e oroscopo dell'1 febbraio: la giornata

Ariete: in amore, Venere sarà nel segno a partire dal giorno 7, si allontaneranno le tensioni di inizio anno. Nel lavoro sarà possibile trattare questioni finanziarie e di ordine amministrativo. Soluzioni in arrivo.

Toro: per i sentimenti parte una fase di recupero.

Cercate di gestire meglio quello che accade attorno a voi. Nel lavoro oroscopo migliore per tutto, ci saranno da gestire al meglio solo le spese.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è la necessità di evitare di prendere decisioni drastiche almeno fino al 7 del mese. Venere è ancora dissonante. Nel lavoro situazione promettente se volete cambiare un'attività o agire per il vostro futuro.

Cancro: per i sentimenti situazione interessante e stelle favorevoli. Potreste dire a una persona come la pensate.

A livello lavorativo Mercurio è positivo per il vostro segno, per questo potreste ricevere qualche nuova offerta.

Leone: in amore ottima situazione sentimentale dal 7, quando Venere inizierà un transito intrigante. Nel lavoro giornata promettente per coloro che hanno in mente di raggiungere un nuovo traguardo.

Vergine: a livello sentimentale prima di domenica 16 sarà il caso di affrontare situazioni al momento difficili.

A livello lavorativo, se desiderate migliorare una situazione che non va come vorreste, in questa giornata potreste recuperare.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale momento di calo dal punto di vista sentimentale, sarete nervosi e potreste anche compromettere una storia. Nel lavoro un contratto potrà essere rivalutato.

Chi ha ricevuto notizie negative deve cercare di recuperare.

Scorpione: a livello amoroso in questo periodo ci sarà la possibilità di vivere una storia con più armonia. Venere promette bene. Nel lavoro qualcuno dovrà cercare nuove opportunità. Se avete fatto richieste in passato Giove e Saturno favorevoli aiutano.

Sagittario: in amore ci vorrà ancora un po' di pazienza visto che Venere tornerà favorevole a partire dal 7. Nel lavoro alcune persone potrebbero andare contro di voi. Contratti e accordi sono in ritardo.

Capricorno: in amore non mancheranno momenti positivi durante questo mese.

A breve Marte inizierà un transito nel segno che potrà portare maggiori emozioni. Per il lavoro, oroscopo che in questo fine settimana porta un grande rilancio, una buona idea potrà essere messa a punto.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale Sole positivo insieme a Venere fino al 7. Le scelte che farete ora saranno importanti. A livello lavorativo ci saranno maggiori occasioni per farvi valere. Le stelle sono dalla vostra parte.

Pesci: in amore, se desiderate fare una richiesta questo è un periodo ideale, Venere sarà positiva al segno ancora per poco, per questo motivo occorre affrettarsi.

Nel lavoro date spazio a nuovi progetti e alla vostra creatività.