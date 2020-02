L'Oroscopo settimanale dal 10 al 16 febbraio andrà ad analizzare i transiti favorevoli dei pianeti in ciascuna casa astrologica. Luna dapprima presente in Vergine, poi in Bilancia e infine in Scorpione elargirà una concretezza produttiva per il lavoro e molto intuitiva per l'amore. Così i sentimenti diverranno più armoniosi e le previsioni astrali segno per segno si coloreranno di un fascino magnetico soprattutto nel weekend.

Astri e oroscopo settimanale di febbraio

Ariete: a metà settimana, Venere nel segno incrocerà le sue energie con Luna in opposizione e il bisogno di sentirvi coinvolti emotivamente sarà grande, anche se le relazioni saranno alquanto burrascose.

Sole garantirà un nuovo entusiasmo da investire nelle sfere vitali per emergere in positivo .

Toro: la vicinanza di Venere renderà l'amore più sensuale e voi molto affascinanti. Luna in trigono dalla Vergine favorirà la sfera lavorativa, garantendo successi anche inaspettati e una nuova intuizione se colta al volo, darà buoni frutti anche in campo sentimentale.

Gemelli: lunedì e martedì potrebbero manifestarsi delle noie in campo lavorativo. Luna remerà contro e tenderà a infondere un certo pessimismo nel modo di amare, forse a causa di un modo di disciplinare le emozioni troppo marcato.

Sole in compenso prometterà vitalità e allegria, mentre una Luna benefica sarà vostra alleata mercoledì, giovedì e venerdì.

Cancro: Venere e nodi lunari in quadratura esorteranno a lasciare i ricordi del passato, per evolvere in amore in maniera più costruttiva. Luna esorterà a focalizzarsi a inizio settimana sui risultati lavorativi che soddisferanno le vostre aspettative.

Leone: mercoledì, giovedì e venerdì l'astro d'argento sarà in posizione favorevole per l'amore, che diventerà più consapevole e armonioso.

Marte in trigono darà una sferzata di dinamismo a tutte le sfere vitali, così potrete investire energie costruttive sia in campo affettivo che nel piano lavorativo.

Vergine: Luna nel segno già da lunedì garantirà una mente fortemente intuitiva, che saprà dare il meglio di sé nel lavoro. In amore tenderete a tenere a bada le emozioni, disciplinandole con il buon senso elargito da Saturno in Capricorno.

Marte in quadratura a Mercurio potrebbe rendervi irritabili, ma dovrete cercare di incanalare quest'energia in maniera costruttiva.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro d'argento entrerà nel segno a metà settimana e analizzerete la sfera lavorativa e quella sentimentale, soppesando i pro e i contro come su due piatti della bilancia. Potreste ottenere buoni risultati in amore e nel lavoro, ma dovrete mettere in conto che ciò richiederà molto sforzo da parte vostra.

Scorpione: buoni gli influssi lunari dalla Vergine nelle giornate di lunedì e martedì. Prudenti e concreti, otterrete successo in campo professionale.

L'astro d'argento benefico per tutta la settimana, garantirà una nuova sensibilità incentrata sugli affetti familiari. Splendido il weekend dove il satellite notturno entrerà nel segno, rendendovi molto magnetici e passionali.

Sagittario: la quadratura di Marte e Mercurio si farà sentire e causerà nervosismi. Cercherete di difendere le vostre idee a tutti i costi e lotterete per concretizzare gli obiettivi, sia in amore che sul lavoro. A inizio settimana Luna in quadratura produrrà qualche complicazione sul lavoro ma già da mercoledì la situazione migliorerà. Sole dall'Acquario garantirà un nuovo entusiasmo in amore.

Capricorno: buono il lavoro a inizio settimana, con Luna che preannuncerà successi. Una nuova forza farà superare anche eventuali avversità in campo sentimentale, ma dovrete lasciarvi travolgere di più dalle emozioni. A metà settimana, attenzione a una quadratura lunare un po' troppo introspettiva per i sentimenti.

Acquario: Luna e Sole in trigono a metà settimana, splenderanno in un quadro astrale ottimo sia per il lavoro che per l'amore. I sentimenti diventeranno più armoniosi ed equilibrati anche grazie alla posizione favorevole di Venere. Attenzione solo a un weekend che vedrà una Luna in quadratura.

Pesci: a inizio settimana alcuni pettegolezzi sul lavoro potrebbero minacciare la vostra concentrazione e fastidiosi eventi si susseguiranno senza tregua. Marte in quadratura a Mercurio causerà ritardi e litigi in amore mentre Luna in opposizione lunedì produrrà un vero e proprio conflitto tra sentimenti e ragione.