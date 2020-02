L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato 8 febbraio accoglie l'entrata fortunata di Venere in Ariete, che elargisce un modo di amare più impulsivo e passionale. Emozioni sempre nuove e dirompenti animano la relazione a due dell'Ariete, ma anche del Sagittario, Leone, Gemelli e Acquario nelle previsioni astrali segno per segno. Splendida anche la posizione di Luna in Leone che produce serenità e fecondità per tutti gli altri segni zodiacali di Fuoco.

Previsioni dall'Ariete alla Vergine

Ariete: benvenuta Venere nel segno che fa vivere l'amore di coppia con impulsività e passione.

Il rapporto viene investito da questa energia propulsiva dove è forte il desiderio di conquistare la persona amata, sviluppando un affetto immediato e incendiario.

Toro: Urano in sestile a Mercurio in Pesci assicura grandi novità in amore. Dovete applicarle in coppia con minore rigidità, trovando nuove soluzioni ad alcuni problemi che pesano nella relazione. Siate spontanei e attivate qualcosa di davvero imprevedibile.

Gemelli: finalmente Venere è in posizione favorevole per l'amore. L'atteggiamento nei confronti del partner diventa più caldo e impetuoso.

Tendete a sublimare i sentimenti con la ragione e Luna in sestile astrale dal Leone regala simpatia e serenità in amore.

Cancro: attenzione ad una quadratura venusiana che pesa alquanto sui sentimenti. L'instabilità amorosa, rafforzata anche dall'opposizione dei pianeti presenti in Capricorno, tenta a farvi arrendere alla stanchezza. Ma Mercurio dai Pesci sprigiona un'intelligenza brillante utile per trovare la soluzione giusta al momento giusto.

Leone: splendida la posizione di Luna nel segno che incrocia le sue energie ambiziose con Venere in Ariete. Via libera all'amore quindi, dove il sentimento diventa molto passionale. La voglia di soddisfare i bisogni affettivi è tanta e Luna regala momenti davvero gratificanti.

Vergine: l'amore diventa più vitale poiché gli influssi di Sole dall'Acquario si fanno sentire e sono positivi. Luna dal Cancro splende per voi e rende gli affetti più profondi.

Una situazione che riguarda la coppia si sblocca grazie a un'azione vostra che mette a segno colpi vincenti.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: troppo pigri in amore per portare a termine un progetto che vi eravate prefissati, subite l'opposizione di Venere dall'Ariete che vi fa mancare di un'autodisciplina fondamentale per chiarire alcune situazioni tese. Qualcosa è cambiato nella relazione e dovete adeguarvi a questa nuova prospettiva.

Scorpione: alcune incomprensioni possono sorgere a causa di una quadratura Luna-Sole che punta un riflettore sul modo di vivere la relazione a due.

Alternate momenti di scarsa vitalità a esplosioni di grande energia, rendendo l'amore alquanto altalenante.

Sagittario: buone le influenze di Venere in casa astrologica prima che fa prendere delle decisioni in maniera frettolosa e molto impulsiva. In sinergia con Marte, l'amore diventa davvero passionale e dirompente così come il vostro sex appeal molto irresistibile.

Capricorno: Luna ha rotto l'opposizione e potete analizzare la sfera amorosa in maniera più consapevole e tranquilla. Venere purtroppo è in quadratura e sarete forse troppo freddi nei confronti della persona amata. Riassestate i pensieri in maniera più introspettiva, solo così potete riaccendere la scintilla amorosa.

Acquario: Sole e Venere sono in sestile astrologico e infondono un nuovo entusiasmo in coppia. Attenzione solo a Luna che rema contro poiché in opposizione. La sensibilità è lussuriosa e sarete attratti anche da altre persone, offuscando la relazione con luci e ombre.

Pesci: passione e sentimento animano la sfera amorosa e la coppia passa in primo piano. Lasciate andare via i dubbi e apritevi all'amore in modo più fiducioso. Alla fine, potete riscontrare che eventuali incertezze sono infondate e procurano solo una sofferenza inutile.