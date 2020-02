L'Oroscopo di domani 13 febbraio 2020 è pronto e in questo contesto andremo a trattare in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Fra i sei segni appena enunciati saranno solamente in tre a spartirsi la golosa torta della positività giornaliera: Gemelli (top del giorno), Toro (cinque stelle) e Leone (cinque stelle). Intanto a soffrire un po' più del solito, secondo l'oroscopo di giovedì 13 febbraio, potrebbero essere gli amici del Cancro, nel frangente valutati in periodo 'sottotono'.

Vediamo di dare maggiore spessore alle indicazioni rilasciate dall'Astrologia del momento e definire in modo completo la scaletta con le stelle posta a seguire.

Classifica stelline 13 febbraio 2020

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesissima classifica stelline quotidiana, come da titolo generata dall'oroscopo del 13 febbraio 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questo contesto gli appartenenti ai primi sei segni dello zodiaco: visto che abbiamo già in parte messo in chiaro le posizioni migliori e peggiori, conviene andare direttamente al responso finale.

A seguire pertanto il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Cancro.

★★: nessuno

Oroscopo giovedì 13 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Giovedì si prospetta per molti Ariete una giornata abbastanza in forma, senza fuori programma degni di nota. Secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, sarà sicuramente una giornata ideale per progettare una romantica fuga lontano dalla routine quotidiana.

L’intesa con il partner di sempre sarà perfetta e la serata si preannuncia ricca di emozioni. Single, sarebbe opportuno o meglio, consigliato, ringraziare le stelle del momento, se non altro perché saranno pronte sicuramente a regalare una giornata piena d'incontri. Se poi sarete un pizzico fortunati, potrebbero portare in dono quell'anima gemella che da tanto state attendendo. Nel lavoro pensate spesso a una qualche questione lasciata in sospeso ma che andrebbe assolutamente risolta?

Bene, questa potrebbe essere la giornata adatta per chiudere definitivamente qualsiasi questione e vivere finalmente tranquilli.

Toro: ★★★★★. Questo metà settimana a tanti di voi Toro non tradirà le aspettative, forse nemmeno quelle ritenute finora impossibili da materializzare. L'amore apparirà molto favorito con l´umore decisamente alle stelle: vi sentirete benissimo! Non rinunciate ad una serata col partner che si prospetta sicuramente all'insegna della passione: preparatevi e organizzate qualcosa di speciale solamente per voi due. Single, gli astri saranno benevoli e qualsiasi cosa farete andrà sicuramente a buon fine.

Anche nelle amicizie tutto sarà tranquillo e trascorrerete un’ottima giornata con gli amici di sempre. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero prevede che la buona esperienza porterà frutti consistenti. Nel periodo sussiste la possibilità di ricevere un'offerta consona alle vostre capacità ed economicamente interessante: valutatela bene e poi decidete. Le approvazioni di una persona che conta vi daranno la prova vivente che l'impegno alla fine paga e sarete soddisfatti di tutto questo.

Gemelli: 'top del giorno'. Partirà di gran carriera questo vostro giovedì di metà settimana. A favorire incontri e complicità affettive sarà certamente la Luna in Bilancia, a voi speculare positiva al 75%.

In amore, la vita di coppia non presenterà particolari sorprese e le cose procederanno tranquillamente in un atmosfera di grande armonia. In questa giornata, il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tranquillità ed il sostegno che vi offrirà sarà incondizionato. Questo renderà migliori i rapporti e le cose messe in conto alla vostra giornata. Single, le predizioni relative all'oroscopo di giovedì vedono una parte di voi nativi abbastanza soddisfatti della propria vita 'da solitari': in questo momento avete tutto ciò che desiderate e non ambite a chiedere nulla di più.

Per gli altri, invece, qualcosa si muoverà a breve: state connessi! Nel lavoro, andrete al massimo grazie ai transiti favorevoli: sarà difficile starvi al passo! Sarete d'eccellente umore, circondati dall'affetto e dall'interesse di colleghi ed amici. Potreste perfino sfornare idee geniali: ottimo sarebbe stabilire nuove tattiche o contattare persone interessanti.

Astrologia del giorno 13 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★. In arrivo un giovedì 13 febbraio abbastanza difficile da mantenere entro certi limiti. La quarta giornata dell'attuale settimana si prevede 'sottotono', dunque, cosa aspettarsi dal periodo?

A fronte di quanto appena evidenziato, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore indica diverse difficoltà in arrivo: la vita di coppia potrebbe risentirne abbastanza. Se sapete già qual è la cosa non va, allora non rimanete immobili con le mani in mano ma chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle esigenze della persona amata. Single, procedete pure sulla strada che avete intrapreso, anche se a volte vi verrà il dubbio che non sia davvero quella giusta. Meglio non guardarsi indietro, ma proseguire sulla strada tracciata dal cuore. Non sarà facile cambiare il proprio modo di vedere le cose, il proprio stile di vita, ma con l'impegno ci potreste riuscire quanto prima.

Nel lavoro, invece, mostratevi flessibili e adattabili, perché a volte si ottiene di più cedendo qualcosa che non opponendo muri invalicabili...

Leone: ★★★★★. Giornata particolare, a patto di saperla vivere in modo sapiente e con una certa intraprendenza. Il periodo è propizio soprattutto per modificare qualcosa, oppure per realizzare un progetto a cui tenete in modo particolare. In amore, l'oroscopo invita a dire 'grazie' alla Luna, molto favorevole in questa giornata: vivrete momenti fantastici condividendo con il partner allegria, voglia di vivere e tanta passione! Non mancheranno affatto momenti da investire nella curiosità per qualcosa di mai fatto: concentrare le energie tutte sulla persona amata - negli ultimi tempi l'avete abbastanza trascurata - sarà una scelta saggia e vincente.

Single, alcune circostanze favorevoli vi daranno la soluzione per risolvere una questione a cui tenete moltissimo. Lasciate perdere le cose di poco conto e prestate attenzione a quelle importanti. Organizzate qualcosa con i vostri amici e pensate solo al relax e al divertimento. Nel lavoro, sarete abbastanza disponibili ad aprire nuovi contratti oppure a cercare le soluzioni per iniziare progetti ex-novo. Sappiate che gli astri del periodo faciliteranno le iniziative e le modalità per renderle operative.

Vergine: ★★★★. Si preannuncia una giornata poco affidabile per certe questioni, soprattutto a livello pratico, ma indubbiamente positivo per il resto.

L'oroscopo di domani, giovedì 13 febbraio consiglia pertanto in amore di essere elastici e disponibili verso chi amate e stimate. La vostra disponibilità vi farà apprezzare non solo da tutti coloro che vi circondano, ma anche da chiunque troverete sul vostro cammino. Anche il partner gradirà questo piacevole cambiamento ed il rapporto si rinsalderà. la persona amata appoggerà la maggior parte delle vostre iniziative: chi dovesse essere in maretta, una breccia permetterà di ricucire piccoli strappi o delusioni. Single, se avete un sogno chiamato amore, che aspettate a darvi una mossa? Accettate ogni invito ma sperate ardentemente che sia quello giusto...

Nel lavoro, sarà una giornata interessante grazie alla Luna positiva. Muovetevi con diplomazia, ma decidete da che parte stare. Perché le opportunità cominceranno a fioccare a spada tratta: basterà soltanto un pizzico di fortuna per raggiungere tutti i vostri traguardi.

L'oroscopo continua con i sei segni restanti analizzati - per la stessa giornata - nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.