Le previsioni zodiacali di domani, mercoledì 12 febbraio 2020, suggeriscono una giornata molto fortunata per i nati sotto il segno del Toro e dei Pesci. Gli astri, infatti, prevedono una favorevolissima situazione in amore per i primi e nel lavoro per i secondi.

Le previsioni zodiacali per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): state vivendo una fase di stasi e monotonia. In questo periodo la vostra vita è caratterizzata da poche emozioni e scarse novità.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): il vostro febbraio non è iniziato come vi attendevate e per questo vi troverete a voler restare in solitudine, lontano da tutto e tutti.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): non ha senso aspettare che la persona amata ricambi il vostro amore. Piuttosto voltate pagina e iniziate a conoscere e frequentare nuovi amici.

L'oroscopo per i segni d'aria

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): la sensazione di straniamento nel nuovo lavoro che vi è stato affidato non accenna a passare. Ne avrete ancora per qualche settimana.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): in amore la situazione potrebbe sfuggirvi di mano e un banale litigio potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più serio e grave.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): gli insuccessi personali vi catapulteranno in una condizione mentale di sconcerto e angoscia, dalla quale riuscirete a uscire solo grazie al sostegno degli amici.

Le previsioni per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): il lavoro vi riserverà una graditissima sorpresa, grazie a un prestigioso avanzamento di carriera che vi richiederà grande impegno e senso di responsabilità.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): non dedicate troppo tempo a persone che non meritano né la vostra attenzione, né la vostra considerazione. Concentratevi piuttosto sulle cose davvero importanti della vita.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): i dispendi economici e le spese pazze di questi ultimi giorni vi porteranno ad avere qualche piccolo litigio in famiglia.

Previsioni astrali: la giornata per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): la vita alle volte vi presenta un conto molto più salato di quello che in realtà meritereste. Imparate ad affrontare le circostanze avverse con la giusta dose di calma e tranquillità.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Cupido è dalla vostra parte e potrebbe permettervi d'incontrare l'anima gemella, che da così tanto tempo attendete.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): il vostro segno zodiacale vivrà una fase altalenante fatta di alti e bassi. Armatevi di tanta buona pazienza per sopportare una situazione astrale non molto piacevole.