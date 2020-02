L'Oroscopo di mercoledì 12 febbraio analizza il transito di Luna in Bilancia, favorevole sia per l'amore che per la sfera lavorativa. L'astro d'argento, entrando nel segno governato da Venere, si occupa dei sentimenti e approfondisce sia il romanticismo che la sensualità. Trovandosi nell'elemento Aria, Luna filtra le emozioni con la razionalità garantendo maggiore diplomazia in ambito professionale. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: luci e ombre si alternano con Luna e Venere in opposizione che puntano un riflettore sul bisogno di essere amati e su ciò che fa sentire trascurati.

Insicuri e sensibili, date un aspetto impreciso di voi proprio a causa di questo conflitto interiore. Il lavoro si fa attendere ancora un po'.

Toro: le novità si avvicinano a voi rivoluzionando le sfere vitali in modo piacevole ed eccitante. Accoglietele e non siate rigidi poiché Urano cerca di rivoluzionare l'amore in modo imprevedibile e fantasioso. Sul lavoro decidete di procedere in un verso, ma qualche imprevisto farà cambiare direzione.

Gemelli: intuizione ed empatia sono garantiti dalla posizione fortunata di Luna in casa astrologica settima.

Ricercate una maggiore comunione con la persona amata che viene avviata da un lavoro karmico adatto a scavare in profondità, rompendo la superficialità degli affetti e individuando alcuni pesi del cuore da rimuovere. Ottima la comunicazione in campo professionale.

Cancro: prudenti e riflessivi sul lavoro così come in amore, tendete a non inimicarvi il prossimo tacendo oppure fingendo approvazione per non scatenare l'ira altrui.

Il lavoro risulta molto faticoso e stressante.

Leone: le sensazioni emotive vengono filtrate attraverso la ragione, grazie a Luna dalla Bilancia che punta un riflettore su un modo di amare più diplomatico, che tiene conto di tutte le percezioni interiori ed esteriori. Il tutto sprigiona un'empatia nei confronti dell'amore, preziosa sia per i single che per voi in coppia. Buono il lavoro creativo.

Vergine: in amore così come nel lavoro, dovete lavorare sodo per affermare i vostri progetti.

Anche se non ricevete i risultati ambiti nel presente, di sicuro state creando le basi per una maggiore stabilità futura. Evitate di dire bugie e arginate i pettegolezzi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto diplomatici con Luna nel segno, vivete le emozioni in maniera romantica e armoniosa. Sensazioni fascinose e sensuali si miscelano a un sentimento profondo e sensibile, creando un mix davvero strepitoso per la sfera sentimentale. In ambito lavorativo, siete molto comunicativi e aperti ai contatti con il pubblico.

Scorpione: gli astri in Capricorno garantiscono un nuovo equilibrio, tutto da investire nelle sfere vitali trovando le idee e i propositi giusti per progredire.

I successi amorosi sono favoriti da Mercurio e Nettuno in Pesci mentre sul lavoro, l'attuazione dei progetti scorre in maniera fluida e sicura.

Sagittario: attenzione a non essere troppo puntigliosi e permalosi. Marte incrocia le sue energie in quadratura con Nettuno e Mercurio, confondendo le idee e sprigionando atteggiamenti discontinui nei confronti dell'amore. Luna cerca di mitigare il tutto e anche sul lavoro siete più affabili.

Capricorno: l'incrocio di Luna e Saturno in quadratura produce pensieri che non sono consoni alla realtà. Così evitate di percepire i segnali che gli altri vi mandano poiché desiderosi di chiudervi nella vostra interiorità a riflettere.

Non rivangate sempre le esperienze passate, andate avanti con ottimismo. Sul lavoro siete chiusi a una comunicazione che potrebbe essere produttiva.

Acquario: più eleganti e raffinati grazie alle influenze lunari, date molta importanza all'estetica. Negli affetti vi dimostrate selettivi poiché state progredendo con maggiore fiducia in voi stessi e avete ben chiare le idee su ciò che desiderate dall'amore. Ottime possibilità di lavorare si fanno largo nella vostra vita.

Pesci: la vicinanza di Venere, Mercurio e Nettuno garantiscono degli incontri amorosi molto romantici e piacevoli. Qualche nube può offuscare l'amore ma il tutto si risolve con un chiarimento costruttivo che elimina le nuvole passeggere.

Sul lavoro avvertite una certa stanchezza.