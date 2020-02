Le previsioni zodiacali del segno dell'Ariete, per quel che concerne la settimana che va dal 10 al 16 di febbraio, ci informano sull'amore, sul lavoro e sulla fortuna. L'amore non sarà particolarmente convincente, sia per coloro che sono in coppia che per coloro che sono in attesa dell'anima gemella. Potrebbero verificarsi importanti discussioni nelle coppie, i single potrebbero non avere riscontri positivi da un corteggiamento. Il lavoro non avrà grossi sconvolgimenti e la fortuna sarà presente in maniera moderata.

Ariete: l'amore per coppie e single

L'amore di coppia per il segno dell'Ariete, nella settimana in questione, non risulterà essere particolarmente favorevole. Si potrebbe verificare qualche contrasto nella relazione, che difficilmente potrà essere appianato entro la fine della settimana. Evitate di intraprendere discorsi che pensate possano portare a conflitti, rimandate di qualche settimana qualsiasi tipo di confronto. Se siete cuori solitari le cose non andranno molto meglio, corteggiare la persona che suscita il vostro interesse potrebbe risultare deleterio.

Cercate di capire se siete compatibili con una persona, in caso affermativo provate a farla 'capitolare'.

Il lavoro per il segno dell'Ariete

Il lavoro risulterà essere abbastanza positivo, non ci saranno situazioni entusiasmanti ma neanche attività che procureranno pensieri. L'ambiente lavorativo risulterà essere piacevole e ci sarà un buon feeling con i colleghi. Se avete un progetto da proporre fatelo pure, sotto questo punto di vista la settimana è abbastanza propizia.

Il lato economico risulterà essere stabile, non dovrete lasciarvi andare ad eccessi ma qualcosina potrete tranquillamente permettervela.

La fortuna per coloro che appartengono al segno dell'Ariete

La fortuna sarà un elemento non fondamentale all'interno della vostra settimana. Ci potrebbe essere qualche offerta interessante riguardante il lavoro e nel fine settimana qualche piccola entrata extra. Dovrete cercare di credere maggiormente nella fortuna, altrimenti difficilmente accadrà qualcosa di buono.

Le caratteristiche dell'Ariete

Tra le caratteristiche più importanti dei nati sotto il segno dell'Ariete ci sono l'istinto e l'ansia di voler fare velocemente le cose. In amore risultano essere molto passionali e amano molto il rischio. Uno dei difetti più evidenti è quello di cominciare tanti progetti e di disinnamorarsi velocemente di essi. Coloro che appartengono al segno dell'Ariete risultano essere persone particolarmente schiette, inoltre preferiscono essere concreti piuttosto che lasciarsi andare a voli pindarici.