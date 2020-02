L’Oroscopo del 1° marzo è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. La Luna, in fase crescente, in serata, abbandonerà il segno del Toro per andare al domicilio dei Gemelli. Con l'avvicinarsi della primavera per molti nativi è giunto il momento di dare spazio alle emozioni. Per il Cancro si preannuncia una bellissima giornata, mentre per l'Ariete sarà una domenica positiva, ma un po' stancante. Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo primo giorno del mese di marzo.

L'oroscopo dell'1 marzo: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in arrivo una domenica positiva, ma stancante. In questa giornata non avrete molta voglia d'impegnarvi e di occuparvi delle consuete faccende. Un imprevisto potrebbe causare qualche piccolo problema, per cui dovrete tenere gli occhi ben aperti. Non arrabbiatevi se qualcuno vi provocherà, cercate di concludere questa giornata in maniera serena. Non siate ostili altrimenti non andrete da nessuna parte.

Toro: comincerete questo nuovo mese augurandovi che non sia come i due precedenti.

In questo momento vi occorre solamente serenità e pace. In giornata la vostra intuizione sarà stellare, per cui vi porterete avanti nelle mansioni di casa e/o lavoro. Verificate che ogni cosa sia perfettamente funzionante, altrimenti rischierete di ritrovarvi in un grosso pasticcio. Relax davanti alla tv o sui social in serata.

Gemelli: in questo primo giorno del mese di marzo sarete molto distratti e faticherete a focalizzarvi in quello che dovete fare.

La distrazione infastidirà di meno coloro che avranno la fortuna di riposare. Con il partner dovrete prestare attenzione a ciò che direte, in questo caso sarà meglio parlare il meno possibile e tagliare corto. Ricordatevi di arieggiare la stanza di tanto in tanto: l’aria viziata non fa bene alla salute.

Cancro: l’oroscopo del 1° marzo annuncia l'arrivo di una bellissima giornata per la maggior parte dei nativi.

Il nuovo mese ripartirà con il piede giusto e tra mille speranze. Sarà la giornata perfetta per riposare e recuperare dalle fatiche della scorsa settimana. La vostra determinazione sarà in netta salita, con il partner si viaggerà sullo stesso binario. Bene anche i rapporti in famiglia e la forma fisica.

Leone: spesso alcuni nativi si comportano in maniera ostinata e questo potrebbe causare un po’ di antipatie. Siete un segno che sa il fatto suo, per cui non vi curate di ciò che gli altri possono pensare di voi. In questa domenica, dopo una settimana un po' altalenante, dovrete sistemare la casa o l’auto.

Soltanto nel tardo pomeriggio vi potrete rilassare e prepararvi mentalmente alla prima settimana del mese. Comunque sia, marzo porterà ristoro e pace.

Vergine: a partire dal mese di marzo l’amore tornerà al centro della scena. Quelle coppie che hanno discusso di recente, finalmente potranno trovare un punto d’incontro e chiarirsi. La passione risulterà assicurata. I single, invece, si sentiranno maliziosi e quindi avranno ottime chance di fare colpo. Mettetevi in gioco e organizzatevi al meglio per la successiva settimana. Lunedì a dieta.

Bilancia: sarà una giornata ricca di entusiasmo e positivismo, come non se ne vedeva da un po’.

Ci saranno questioni familiari di cui occuparsi, ma tutto filerà abbastanza liscio senza troppi patemi. In amore chi è in coppia non vede l’ora di stare insieme per sempre. Chi invece è sposato, o convive, potrebbe avvertire l’esigenza di programmare un viaggio, una sorta di luna di miele. Forma fisica (quasi) al top.

Scorpione: le previsioni dell’oroscopo di domenica 1° marzo vi vedranno distratti e con la testa tra le nuvole. Dovrete sforzarvi per rimanere focalizzati sulle vostre occupazioni che saranno fin troppe. Non vedrete l’ora di poter riposare la sera. Comincerete a sentire più sonno, forse per via dell’avvicinarsi della primavera.

Curate il vostro fisico, non eccedete con gli zuccheri e il sale.

Sagittario: giornata perfetta per cominciare a valutare un programma per rimettervi in forma in vista dell’estate. Di solito quando intraprendete una dieta poi la lasciate a metà. In queste 24 ore non saranno da escludersi delle visite o delle chiamate. Ci sarà del via vai: sarà una domenica insolita, ma anche interessante. I single fantasticheranno su una persona recentemente conosciuta.

Capricorno: in arrivo una giornata caratterizzata da alti e bassi. Il mese non partirà nel migliore dei modi, tuttavia sarà solamente una situazione temporanea.

Dovrete rivedere la vostra routine quotidiana, qualcosa non funziona a dovere e vi crea molti disturbi/fastidi. Attenzione ai bronchi, non prendete troppo freddo. Bene l'amore per le coppie che stanno insieme da un po' di tempo.

Acquario: secondo l'oroscopo della prima domenica del mese di marzo, anche in questa giornata non ve ne starete con le mani in mano, poiché dovrete fare qualcosa. Alcuni nativi si renderanno conto di una certa dimenticanza, ma non devono crucciarsi troppo. Da lunedì le cose miglioreranno a vista d’occhio e sarà possibile ottenere una rapida ripresa psicofisica.

Pesci: da dicembre molti nativi si stanno un po' trascurando alimentandosi male.

In queste 24 ore sarete in riflessione, dato che con l’avvicinarsi della bella stagione avete intenzione di ritornare in forma. In amore potrebbero arrivare delle notizie interessanti. Chi è in trattativa per un immobile riceverà una risposta entro domenica prossima. Non fate le ore piccole.