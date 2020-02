Ci troviamo in un anno bisestile, cosa che accade ogni quattro anni, e questo non può lasciare indifferenti le previsioni zodiacali dell'ultimo giorno di questo mese di febbraio. Sul piano astrale avremo Giove in Toro, Plutone in Capricorno e una quadratura tra Mercurio e Giove.

Approfondiamo cosa ha in serbo la giornata del 29 febbraio per i segni di terra, ovvero il Toro, la Vergine e il Capricorno.

Previsioni astrologiche per i segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno

Toro: sarà una giornata meravigliosa per questo segno, la Luna è favorevole e vi porterà fortuna.

Vi sentirete romantici e molto dolci, avrete voglia di dare e di ricevere coccole ma, non rinuncerete alla vostra sensualità e il partner non potrà che apprezzare questo vostro aspetto. È il momento giusto per lasciarvi andare, in passato, l'amore non è mai stato uno dei vostri obiettivi principali, avete preferito dedicare del tempo a voi stessi ma, è giunto il momento di fare la prima mossa, se siete audaci sicuramente verrete ricompensati. Il consiglio è quello di mostrare i vostri sentimenti, non reprimeteli, date sfogo alla vostra dolcezza e alla vostra sensualità.

Per chi è timido potrebbe essere di grande aiuto farsi guidare da un amico e chiedergli consiglio: la solidarietà e l'amicizia infatti sono dei grandi punti di forza per il vostro segno e anche in questa giornata fanno da colonna portante. A livello lavorativo avrete una giornata positiva, avrete tante idee che potrete applicare con dovizia ed efficienza, ma non pensate solo a dare il massimo sul posto di lavoro, date spazio anche al relax.

Vi sentite carichi di energia e pronti a vivere con gioia, ma fate attenzione ai cambi di temperatura perché la vostra gola potrebbe risentirne.

Vergine: vi sentirete grintosi e pronti a gettarvi nelle nuove esperienze, Marte vi darà una carica non indifferente e, nonostante qualche piccolo ostacolo, non avrete alcun timore nel mostrare a tutti la vostra effervescenza. Dopo le discussioni dei giorni passati sarete pronti a rivalutare tutte le qualità del vostro partner: impossibile non amare una persona così protettiva e sensibile nei vostri confronti.

La vita in famiglia vedrà qualche problema con i figli soprattutto se adolescenti, davanti ad espisodi di ribellione usare fermezza ma anche dolcezza. Sarà il momento giusto per concludere affari e per acquistare oggetti da venditori esterni, anche online, avete tutte le capacità per gestire una conversazione e per riuscire ad ottenere prezzi migliori, non demordete se vedete il venditore poco incline a cedere alle vostre richieste, riuscirete, con un po' di impegno, ad ottenere ciò che vorrete. Vi sentirete in salute e tutte le preoccupazioni dei giorni passate spariranno.

Capricorno: è uno dei segni più fortunati in questo ultimo giorno del mese.

Vi sentirete travolti dall'entusiasmo e dalla passione, forse poco incline a cedervi ma, se eviterete di reprimere il vostro istinto, potrete ottenere ottimi risultati in ambito sociale e amoroso. È il momento giusto se vorrete osare con la moda, non sentitevi a disagio perché, senza dubbio, i vostri interessi amorosi apprezzeranno la trasformazione. Un fuoco passionale vi travolgerà, avrete voglia di trascorrere dei momenti caldi con la persona amata e di mostrargli tutta la vostra sensualità. Gli amici non potranno non notare questa improvvisa esplosione di energia, vi appoggeranno e verranno travolti da tutto il vostro entusiasmo; niente sarà in grado di fermarvi, neanche dei piccoli malanni stagionali.