Le predizioni astrali di sabato 29 febbraio 2020 mettono in evidenza in questo contesto il primo giorno del weekend.

Sotto analisi nel periodo indicato è ognuno dei dodici simboli rappresentanti lo zodiaco, messi a confronto con i propri astri. A dare pensiero ai più, forse, i settori relativi all'amore e al lavoro: vediamo di scoprire qualche indizio. Questo sabato l'Oroscopo del 29 febbraio indica che l'Ariete avrà sotto quadratura Venere, messa alle strette da Giove e Plutone. Molto promettente il periodo per il Leone, grazie al Sole in posizione speculare positivo al segno.

A questo punto diamo pure spazio alle predizioni astrali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci e scoprire cosa bolle in pentola per tutti i restanti segni.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Venere nel segno sotto quadratura da Giove e Plutone. In questo giorno farete bene a stare il più possibile con le antenne dritte. Lavorate, quindi, più che potete e frequentate più gente possibile, anche persone nuove, ma senza esagerare: eviterete, così, tensioni e discussioni coi vostri familiari, che potrebbero guastarvi l’umore e la giornata.

Toro: Luna e Urano nel Segno in trigono a Marte in Capricorno. Per voi ci sarà un Marte indaffaratissimo, in perenne movimento, per rendervi la vita divertente e alla portata. In altre parole, gli affari andranno meglio del previsto, le soluzioni saranno a portata di mano e i programmi del partner e degli amici di vostro gradimento. Per qualche single c'è da mettere in conto una nuova amicizia: se son rose, fioriranno.

Gemelli: Giove e Plutone speculari positivi al 85%. Il cielo è foriero di avvenimenti molto interessanti per questo sabato 29 febbraio. Le predizioni astrali del giorno indicano che il buon appoggio della Luna in trigono a Giove vi spiana la strada sia nel lavoro che negli affari. Soprattutto se lavorate nella vendita, avete tutte le carte astrali in regola per mettere a segno qualche buon colpo. Novità, ma da lontano, per quanto riguarda l'amore.

Cancro: Saturno speculare negativo, sotto quadratura da Venere in Ariete. Se vi sentite in un vero ciclone fermatevi un momento, e rimandate le decisioni più importanti: sappiate che le vostre scelte saranno rilevanti per il futuro, pertanto sbagliare valutazione potrebbe essere pericoloso. Chi sta vivendo una situazione affettiva difficile, magari traballante, rifletta bene su quello che è meglio fare o non fare, poi sarà difficile tornare indietro.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: Sole in Pesci in 'Casa 7', speculare positivo al 90%. Le predizioni astrali del giorno 29 febbraio invitano ad aprire un nuovo dialogo col partner, sotto una diversa angolazione.

Sarete allora capaci di instaurare un rapporto chiaro e intensissimo con la persona amata riuscendo a ribaltare una situazione scomoda. Single, vi renderà euforici un programma serale degli amici che prevede un giro per locali, naturalmente per cacciare nuove prede.

Vergine: Nettuno in Pesci in sestile alla Luna in Toro. Rinunciate per un momento a pensare sempre all’estetica e al bello di cui volete circondarvi e dedicatevi a questioni più importanti che aspettano, forse da qualche tempo, una soluzione o una decisione definitiva. Sia l’amore che la salute meritano più attenzioni e cure da parte vostra: questo sabato ripromettetevi di fare qualcosa di importante per il vostro fisico.

Bilancia: Venere in Ariete in quadratura a Giove, 'polverizzata' dalla Luna in trigono a Giove e Marte. Il vostro prestigio questo sabato salirà alle stelle grazie alla Luna. Sarete vittoriosi nei confronti di coloro che contestavano alcuni vostri comportamenti, e che ora si mostrano entusiasti nel seguire il vostro esempio. Sotto il profilo sentimentale, saprete essere dolci e comprensivi con le persone amate, come non mai.

Scorpione: Urano in Toro in trigono a Marte, speculare positivo al 70%. In certe situazioni, tipo questo sabato di partenza del nuovo weekend, un pizzico di vero opportunismo non può farvi che bene: difendete i vostri interessi prima di quelli degli altri, Urano vi appoggia!

In giornata potrete fare acquisti indovinati, ma anche sistemare questioni di tipo pratico che di recente hanno creato preoccupazione.

L'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Luna in Toro in 'Casa 9', speculare positiva verso il segno. Buon sangue corre nel vostro segno, un po’ per la Luna favorevole e un po’ l’importante presenza di Venere generosa e affabile come sempre: allora attenti agli incontri inattesi e forse persino esplosivi. Arriveranno anche buone notizie via email dal fronte lavorativo: se così fosse preparatevi a giocare il tutto per tutto...

Capricorno: Venere in quadratura a Saturno e Giove nel segno.

I molti cambiamenti in atto, forse, vi sconvolgono la vita, ma cercate il lato positivo delle cose: dal disordine presente nasce sempre un ordine migliore per il futuro. Venere e Marte faranno la loro bella parte in amore, e chi ha deciso di voltare pagina sarà avvantaggiato dalle circostanze, alla faccia della quadratura posta da Venere.

Acquario: Venere e Luna speculari positivi al segno. Tira un vento favorevole per il vostro simbolo astrale. Le predizioni astrali di inizio weekend invitano a prendere quel che la vita offre e, in qualche caso, a forzare la mano al destino: le stelle vi amano, le idee che vi frullano in testa sono vincenti e l’intesa con la persona amata è perfetta, splendida da tutti i punti di vista.

Pesci: Sole e Nettuno nel segno. Le predizioni astrali di sabato 29 febbraio riguardo voi dei Pesci annunciano che sarà il Sole in trigono alla Luna e Nettuno in sestile a Giove a dominare il vostro scenario astrale: con buone iniziative sul lavoro potrete certamente mettervi in buona luce con superiori e datori di lavoro. In amore, mostratevi dolci, disponibili e appassionati; in questo modo allontanerete le ombre e rafforzerete l’intesa.