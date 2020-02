Sarà un marzo 2020 piuttosto altalenante, quello che i nati del segno dello Scorpione attraverseranno. I vari declini per l'aspetto amoroso, se non risolti, potrebbero portare a rotture e separazioni, mentre una forte opposizione di Mercurio sarà compensata solamente dalla fortuna benevola di Giove che mitigherà gli effetti di alcuni progetti poco redditizi.

Amore e affetti

La situazione amorosa durante questo marzo non sarà delle più piacevoli. Venere in opposizione creerà una condizione molto sfavorevole per le relazioni sentimentali, dei cali sull'aspetto erotico e di complicità.

Ne nasceranno momenti di indifferenza che potrebbero portare alla tensione vera e propria, e se non avrete la volontà di chiarirvi e di continuare il vostro cammino insieme Marte potrebbe portare e dei litigi che purtroppo arriveranno ad allontanamenti e separazioni.

Non sarà un buon periodo nemmeno per le conquiste, infatti il vostro carisma al momento non sarà sufficiente per dichiararvi alla persona che volete conquistare, ma vi basterà attendere un periodo migliore per poter fare faville come desiderate.

L'interno delle amicizie e della famiglia, purtroppo, sarà messo a dura prova e sarà necessario essere prudenti con le parole.

Lavoro e studio

Mercurio lascerà l'opposizione al vostro segno dal giorno 5 marzo, ma dovrete attendere molto prima che qualcosa si muova nel mondo del lavoro, soprattutto per chi ancora sta cercando un impiego. Questo infatti non sarà momento adatto per arrivare ad avere un colloquio soddisfacente, ma il consiglio sarà comunque quello di non demordere e continuare nella ricerca.

Per chi possiede già un lavoro, invece, sarà un periodo abbastanza deludente per i guadagni che dovranno far fronte a spese piuttosto abbondanti.

Giove vi darà la fortuna di cui avrete bisogno, quindi potrete affrontare la situazione con il supporto di questo pianeta e di Saturno, che vi renderà molto maturi e farvi procedere con calma e senza perdere la pazienza facilmente.

Gli studi saranno duri e stancanti, e potreste avvertire una forte stanchezza pervadervi rendendo così gli esami poco esaurienti.

Fortuna e salute

Ottima ma non eccellente la fortuna grazie a Giove, potreste quindi aver bisogno di un supporto perlomeno morale da parte di qualcuno oppure, perché no, anche da parte di voi stessi.

La salute sarà quella che darà il massimo per questo mese, complice Marte con le sue energie da vendere e che vi farà fare più sport, più vita all'aria aperta ma anche avere quella forza per prolungare il vostro lavoro oltre l'orario usuale. Avrete meno difficoltà nel riprendervi da malesseri e saranno favoriti viaggi anche in posti lontani. Questo sorprendente ottimismo però non avrà una cadenza lineare, anzi. Ma l'importante è che riusciate a fare ciò che desiderate senza avere ostacoli di sorta.