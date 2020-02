Per il segno del Toro questo mese di marzo 2020 si prospetta molto fortunato, sia sul fronte amoroso che su quello della salute, ma il lavoro per i nati di questo segno potrebbe portarvi qualche difficoltà sul piano gestionale e per quanto riguarda le collaborazioni all'interno della cerchia dei colleghi.

Il sostegno del Sole e di Marte, e di Giove e di Venere per quanto riguarda la fortuna, costituiranno comunque dei punti essenziali per il buon proseguimento del mese.

Amore e affetti

Sarà un marzo pregno di buoni sentimenti, di amore, di riconciliazioni ed anche per incontri molto fortunati.

Dal giorno 6 Venere su di voi farà sicuramente faville anche per quanto riguarda il lato passionale, e con il trigono dei pianeti di Marte, Saturno e Giove si apriranno le porte dell'erotismo puro, della passione, delle energie in serbo per voi esattamente per favorire gli aspetti più “bollenti” della vostra relazione.

Come già detto, anche gli incontri e le conquiste per i single saranno baciati sia dalla grande fortuna di Giove che da quella piccola rappresentata da Venere. Per chi deciderà di non impegnarsi ci sarà qualcuno che potrebbe far loro cambiare idea.

Favoriti i progetti di coppia, come un semplice viaggio, ma anche decisioni più impegnative e complicate, come ad esempio un matrimonio o una convivenza.

Lavoro e studio

Purtroppo la prima metà del mese per il lavoro sarà piuttosto difficile. Fino al giorno 17 Mercurio creerà degli scompensi sul piano progettuale ed affaristico, specialmente per chi lavora in squadra con i colleghi abitualmente. In questi casi particolari potrebbero nascere dei conflitti di interesse che vi farà seriamente pensare di lavorare in solitaria oppure di cambiare lavoro.

Anche quest'ultima strada però non sarà percorribile, perché al momento la ricerca di lavoro sarà molto ardua, ed anche quando la posizione sfavorevole di Mercurio sarà meno incisiva le cose miglioreranno molto lentamente.

Il consiglio sarà comunque quello di non perdere definitivamente le speranze, perché il Sole vi regalerà l'ottimismo necessario proprio per non arrendervi.

La situazione per lo studio sarà pressoché simile, ma ciò non vi impedirà di fare ottimi esami studiando però qualche ora in più rispetto alla norma.

Demordere non dovrebbe rientrare nelle vostre possibilità.

Fortuna e salute

Se sul lavoro ci saranno parecchi intoppi, la fortuna sul fronte economico si farà sentire in tutto il suo splendore. Afferratela al volo, senza porvi troppi quesiti, magari portando a compimento dei desideri rimasti a lungo latenti e che ora avranno l'opportunità concreta di essere realizzati. Ci saranno risoluzioni anche piuttosto efficaci per quanto riguarda qualche intoppo burocratico che portate avanti già da tanto tempo.

Marte vi darà vigore e forza fisica, con solo alcuni malesseri passeggeri non troppo difficili da superare.

I Viaggi costituiranno un punto di svolta per la vostra autostima.