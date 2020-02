Nel mese di marzo 2020 sul piano astrologico vi saranno dei rilevanti cambi planetari: Venere viaggerà dal segno dell'Ariete al Toro, mentre Saturno e Marte cambieranno domicilio passando dal Capricorno all'Acquario ed, infine, il Sole si sposterà dal segno dei Pesci all'Ariete.

Oroscopo mensile favorevole per Bilancia ed Acquario, meno conciliante per Capricorno e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: intraprendenti. Marzo si prospetta sfavillante per i nativi che potranno presumibilmente contare su una buona dose d'intraprendenza durante la conoscenza di nuove persone intriganti, oltre che su un ottimo intuito se lavoratori autonomi.

2° posto Bilancia: finanze top. Il settore economico nativo godrà, con ogni probabilità, di un mese florido mentre nel focolare domestico potrebbe tornare a regnare il sereno, dopo un periodo di alti e bassi emotivi.

3° posto Gemelli: flirt. Le nuove storie amorose nate sotto il cielo di marzo avranno ottime chance di divenire magnifici flirt. Favoriti, inoltre, i nativi che svolgono lavori nell'ambito della comunicazione, in quanto dotati di buona loquacità.

I mezzani

4° posto Capricorno: stabilità.

Il moto retrogrado di Saturno in Acquario potrebbe togliere la terra sotto i piedi ai nativi che in amore avranno un gran bisogno di stabilità, mentre al lavoro saranno alle prese con dei snervanti rallentamenti.

5° posto Toro: passionali. La scintilla della passionalità potrebbe riaccendere nel terzo mese del 2020 rinsaldando, come piacevole conseguenza, la simbiosi del menàge amoroso. Lavoro in stand-by.

6° posto Leone: cambi di rotta. Il moto diretto uraniano a braccetto col moto retrogrado saturniano giocheranno presumibilmente un ruolo fondamentale questo mese, favorendo una profonda trasformazione professionale. Amore in secondo piano.

7° posto Vergine: chiarezza. Sul versante amoroso i nati del segno avranno bisogno di chiarezza per dare una svolta al rapporto col partner, sinora condito da omissioni e menzogne.

8° posto Scorpione: tradimenti. Le effemeridi mensile non lasciano presagire un periodo tranquillo, anzi saranno probabilmente molti i nativi che guarderanno oltre il loro giardino amoroso, meditando una scappatella.

9° posto Ariete: di fiore in fiore. Nell'ambiente professionale i nati Ariete potrebbero essere alle prese con un mese in cui le opportunità di guadagno non mancheranno ma, al contempo, bisognerà dividersi su più luoghi di lavoro per non perdere alcun contatto utile in futuro.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: nullafacenti. La svogliatezza con cui i nati del segno probabilmente affronteranno marzo andrà poco a genio a capi e colleghi ed i più oziosi potrebbero ricevere il benservito, a causa di Saturno che cammina all'indietro in Acquario.

11° posto Cancro: gelosi. Malgrado non vi saranno motivazioni valide, i nativi potrebbero provare l'avverso sentimento della gelosia questo mese che sarà motivo di discussione con la dolce metà.

12° posto Sagittario: attriti amorosi. Il partner potrebbe essere relegato a seconda o terza scelta dai nativi in questo mese, e tale trascuratezza non andrà a genio al partner che esternerà il proprio malcontento in maniera veemente.