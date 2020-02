L'Oroscopo di domani 18 febbraio 2020 è pronto a dare evidenza agli ultimi studi astrologici estrapolati dalle formazioni planetarie previste per questo martedì. In analisi quindi, in questo frangente, i sei segni rientranti nella prima metà zodiacale. Alla luce dei fatti, dopo aver considerato la qualità delle effemeridi, ovviamente messe in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine la conclusione è stata la seguente: a non avere quasi nessun tipo di problemi sarà il Leone, segno designato dall'Astrologia a ricoprire la posizione 'top del giorno'.

Altresì, a tenere il passo del segno di Fuoco annunciato poc'anzi, secondo l'oroscopo quotidiano saranno indubbiamente Toro e Cancro, preventivati perfettamente alla pari, dunque con massima positività avallata dalle cinque stelle relative ai periodi fortunati. Meno positivo il responso astrologico, sempre secondo quanto emerso dall'oroscopo di martedì 18 febbraio, per i nati nel segno dei Gemelli, considerati in queste predizioni in un valore pari o leggermente superiore alle tre stelle. In questo caso quindi, per il segno di Aria si parla di periodo 'sottotono', a conferma che la prossima giornata in calendario sarà sottoposta a confluenze astrali abbastanza impegnative da gestire.

A seguire maggiori dettagli.

Classifica stelline 18 febbraio

Il prossimo martedì è pronto per essere valutato e poi giudicato da voi lettori, ovviamente grandi appassionati di Astrologia. Iniziamo immediatamente col sottolineare e confermare quanto specificato in apertura: al primo posto nella nuova classifica stelline quotidiana, come da titolo generata dall'oroscopo del 18 febbraio 2020, troviamo il segno del Leone.

Vogliosi di scoprire come sono stati valutati gli altri segni? Certo che si, risposta ovvia. Dunque, visto che in apertura abbiamo già parlato dei più e meno fortunati nel periodo, mettendo anche in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici Gemelli, andiamo pure direttamente ai dettagli resi disponibili dall'oroscopo di domani su amore e lavoro che, lo ricordiamo, in questa sede interessa i soli segni dall'Ariete alla Vergine.

A voi il resoconto dettagliato segno per segno, avvalorato dalla presenza delle attesissime stelline quotidiane:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Gemelli.

★★: nessuno

Oroscopo martedì 18 febbraio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★. Questo nuovo martedì 18 febbraio secondo l'oroscopo sarà un periodo abbastanza positivo per voi dell'Ariete, anche se mosso in generale dalla monotonia e, di conseguenza, indirizzato verso la solita routine. Se chiederete dolcezza o tenerezza, queste vi saranno sicuramente accordate ma ad un patto: che le stesse siano ricambiate alla pari.

Si prevedono 'tagli di rami secchi' riguardo alcune vostre amicizie in stato degenerativo: alcune sono già stantie e sanno letteralmente di muffa! Invece, secondo l'oroscopo del giorno riguardo l'amore, visto che avete un immenso bisogno di sicurezza emotiva, l'invito è di non girarci intorno: fatelo capire già da subito al vostro partner o a chi avete a cuore, ok? Sapete bene che non basta essere sinceri e pienamente se stessi per far si che tutto sia perfetto, c'è bisogno che la cosa avvenga reciprocamente. Single, sarà una giornata più tranquilla rispetto al solito. La vostra energia mentale rimarrà ad un livello costante ed il vostro ottimismo (cioè quello di trovare finalmente l'anima gemella) sarà la migliore fonte di benessere.

Nel lavoro, la Luna amica vi renderà pieni di energia. Potrete così sfoderare grinta e determinazione in qualunque situazione. Credendo in voi scoprirete di essere capaci di fare anche l'impossibile.

Toro: ★★★★★. Il prossimo martedì non avrete modo di lamentarvi, visto la bella sorpresa riservata a tutti voi Toro dalle stelle quotidiane. Diciamo subito a scanso di equivoci che questa parte della settimana si prevede altamente positiva, soprattutto nelle cose relative ad affetti e sentimenti in generale. L'oroscopo del giorno dunque, parlando di rapporti sentimentali, consiglia di occuparsi maggiormente delle faccende legate alla coppia, ultimamente un po' messe in secondo piano.

In alcuni momenti della giornata avrete voglia di inventarvi situazioni nuove, magari più stimolanti, in modo da stuzzicare il partner e renderlo più entusiasta verso il menage affettivo. Allora fatelo, rendetela perfetta ed armoniosa questa giornata, sapendo di potervi finalmente rilassare insieme a chi amate. Single, in questo periodo vi sentirete pervasi da una forza incredibile. La vostra volontà sembra quasi volersi risvegliare dopo un lungo letargo: grazie a Luna e Marte in buon aspetto (trigono), il frangente potrebbe regalare buone possibilità per fare incontri decisivi, ovviamente positivi.

Nel lavoro invece, l'oroscopo giornaliero pone in rilievo un sano ottimismo. Quest'ultimo vi farà vedere cose sotto una luce nuova: se vi guarderete intorno vedrete che alcune occasioni saranno a portata di mano. In pratica sarà abbastanza facile trovare la giusta soluzione ad un problema del momento.

Gemelli: ★★★. La giornata del 18 febbraio si preannuncia in odore di 'sottotono' per voi dei Gemelli. Dunque periodo affatto ideale per mettere in discussione cose o situazioni, anzi, il 'non fare' vi renderà quasi immuni dal fare cose errate o controproducenti, e sicuramente potrebbe essere la scelta più azzeccata da mettere in agenda.

In amore, in base a quanto preventivato dal vostro oroscopo, l'andazzo generale non sarà lineare o semplice come nei giorni scorsi, comunque non è detto che uno scossone ben assestato in certe situazioni possa avere effetti negativi, anzi. In più di qualche caso intervenire con polso per ristabilire certe regole o per migliorare il rapporto potrebbe restituire soddisfazioni inaspettate: provateci... Single, le predizioni relative all'oroscopo di martedì indicano che per voi non sarà certamente un buon momento per prendere decisioni drastiche o importanti. Soprattutto in amore rinviate tutto a tempi migliori; solo quando sarete più calmi e sereni allora riprendete a cercare nuove amicizie.

Imparate intanto a criticare meno gli altri: state comunque attenti a non dipendere troppo dalla loro approvazione, vedrete che andrà meglio. Nel lavoro, sentendovi un po' fuori fase a causa di Giove speculare negativo, i progetti della giornata subiranno certamente qualche variazione al ribasso. Fidatevi dei vostri riflessi o di quello che la vostra mente vi suggerirà, ma non dei consigli serviti gratuitamente e soprattutto se non richiesti, ok?

Astrologia del giorno 18 febbraio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★★. Partirà spedito ed in modo davvero positivo questo vostro martedì, punto di ritrovo in questa parte della settimana appena iniziata.

In amore, sarà certamente il caso di non dare troppo peso a certe problematiche o situazioni critiche vissuti nei giorni scorsi, secondo noi poco importanti o di nessun peso per quanto vi riguarda: riderci sopra? Magari, soprattutto se decideste di farlo insieme al partner: sarebbe il modo migliore per farli scomparire definitivamente dalla vostra mente. Intanto, l'oroscopo sulla giornata di domani in amore prevede che la Luna illuminerà la vostra parte più intima del vostro cuore e vi farà avere la sensazione di aver incontrato una persona con la quale avete un legame quasi 'magico', sicuramente speciale.

Sentirete una gioia ed una gratitudine profonda dentro di voi e sarete sereni e felici con la persona amata. Single, si prevede qualche buon incontro in giornata, forse condito anche da un inatteso quanto gradito invito a cena. Una persona desterà sicuramente un insolito interesse facendo battere forte il cuore. Nel lavoro invece, arriverà una ventata di novità: creativi e socievoli più che mai, avrete l'opportunità di avanzare proposte o puntare su qualcosa di interessante per la vostra carriera.

Leone: 'top del giorno'. Partirà davvero alla grande questo vostro martedì, in questa bella settimana iniziata da poco.

Il periodo potrebbe favorire tante occasioni buone, ovviamente da cogliere in diversi settori. Cercate di impostare la giornata in modo convinto, privilegiando la messa in opera di cose attualmente in sospeso. In amore, l'oroscopo indica che tutto (o quasi) sarà possibile: prendere iniziative, fare scelte importanti, vivere una splendida vita insieme al partner e fare cose piacevoli dovrà essere il vostro target per la giornata di domani. In generale questo martedì sarete così allegri che farete di tutto per stare quanto più possibile insieme al partner: divertitevi come non lo facevate da tempo, ok? Single, gli scenari che si concretizzeranno in questa giornata potrebbero davvero dare nuove sensazioni o nuove emozioni, molte delle quali tali da farvi ritenere importanti alcuni progetti d’amore attualmente in sospeso. Se doveste accusare un po' di solitudine, provate a cambiare qualche piccola abitudine, certamente il Sole (speculare positivo) favorirà questo momento di crescita indirizzandovi verso situazioni interessanti. Nel lavoro, vi sentirete fortunati ed in forma smagliante. Vedrete realizzati con successo la maggior parte dei vostri progetti, grazie anche ad un maggior dinamismo ed alla spinta ad operare sempre al meglio delle vostre possibilità.

Vergine: ★★★★. Si preannuncia un martedì con idee scarseggianti e con poca voglia di fare: d'altronde, come darvi torto? Questo secondo giorno della corrente settimana potreste dover affrontare una lunga attesa prima di riuscire ad avere ciò che fortemente desiderate: armatevi di molta pazienza perché senz'altro ne varrà la pena. Intanto l'oroscopo di domani 18 febbraio consiglia in amore di essere determinati e convinti delle proprie capacità: agite con decisione e se qualcuno o qualcosa dovesse intralciare i vostri intenti teneteli lontani da voi. La vostra vita scorrerà tranquillamente e non avrete alcuna voglia di stressarvi con le solite questioni che solo voi sapete. Diciamo che vorrete solamente stare insieme a chi amate e stimate e basta, senza problemi. Single, con Sole e Nettuno abbastanza a vostro favore (specularità positiva al 60%) potreste avere l’occasione giusta per movimentare la vostra vita sentimentale, a patto di non fermarvi sulle persone appena conosciute, ma di andare alla ricerca dell'amore vero. Nel lavoro, potrete contare sulle vostre grandi doti di comunicazione per appianare divergenze d'opinione con colleghi impiccioni.

E' possibile approfondire i sei segni restanti per la giornata nell'oroscopo da Bilancia fino a Pesci.