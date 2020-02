L’Oroscopo lascia presagire un mese instabile, incostante, caratterizzato da cambi planetari tra cui il passaggio di Saturno in Acquario. Dunque il mese di marzo non sarà privo di contrasti per il Leone, alcune situazioni verranno messe a dura prova e qualcuno potrebbe prendere decisioni drastiche, ma necessarie per il futuro. In ambito lavorativo sono in arrivo giornate vantaggiose, certo non tutto verrà servito su di un piatto d’argento al segno, ma si potrà ottenere qualcosa in più. Alti e bassi dal punto di vista fisico, la seconda metà del mese si rivelerà decisamente più positiva della prima.

Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di marzo 2020 per i nati sotto il segno del Leone, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di marzo 2020 per il Leone

Amore: un oroscopo faticoso si riflette sul segno durante il mese di marzo per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. Saturno in Acquario segnalerà al leone i punti più fragili e non constanti della propria vita, mettendo in risalto gli squilibri che impediscono al segno di raggiungere la serenità che sta cercando.

Dunque durante il corso di questo mese qualcuno potrebbe prendere decisioni drastiche come interrompere la propria relazione, ma dopo un primo momento di malinconia inizierà a ritrovare la spensieratezza da tempo ricercata. Al contrario chi ha un rapporto stabile potrebbe prendere importanti decisioni per il futuro. Non è un momento negativo per i single alla ricerca di nuovi incontri, particolarmente vantaggiose in tal senso si riveleranno le giornate a partire dal 24 marzo quanto il segno potrà fare affidamento su di una Luna vantaggiosa.

Lavoro: come anticipato il transito di Saturno in Acquario potrebbe smuovere un po’ le acque, portando a galla tutto ciò che crea agitazione e nervosismo al segno, impedendogli di raggiungere la serenità ricercata. In ambito lavorativo tuttavia il passaggio di Venere in Toro che si registrerà il 5 di marzo, potrebbe portare qualche buona novità, l’ambizione viene stimolata il segno ha la possibilità di ottenere i risultati desiderati.

E' un buon momento per cimentarsi in qualcosa di nuovo, saranno delle giornate vantaggiose per coloro i quali intendono presentare una proposta o avviare una progetto.

Salute: l'oroscopo di marzo lascia presagire un inizio mese faticoso e non privo di tensioni per il segno. Dal punto di vista fisico, soprattutto la prima metà di marzo potrebbe rivelarsi decisamente faticosa, qualcuno potrebbe riscontrare problemi alle ossa o alle articolazioni e in alcuni casi potrebbe rendersi necessario un controllo specifico o iniziare delle cure adeguate. Al contrario a partire dal 24 marzo grazie anche all'equinozio di primavera, il Leone ritrova l’energia e la carica e si prepara a vivere una primavera decisamente positiva.