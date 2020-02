L’Oroscopo lascia presagire un mese vantaggioso per il segno che fino all'equinozio di primavera potrà fare affidamento sugli influssi positivi del Sole e di Venere in posizione vantaggiosa. Dunque l’amore ricoprirà un ruolo da protagonista assoluto e anche in ambito lavorativo si potrà ottenere qualcosa in più. Ciononostante bisognerà fare i conti con Marte e Giove in posizione ostile che potrebbero creare dei grattacapi e dei momenti di tensione. Approfondiamo di seguito l’oroscopo completo del mese di marzo 2020 per i nati sotto il segno del Cancro, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di marzo 2020 per il Cancro

Amore: gli influssi del Sole rendono il Cancro romantico e sognatore, il mese di marzo inizia nel migliore dei modi per quanto riguarda l’ambito sentimentale, le stelle hanno degli splendidi piani in serbo per i nati sotto questo segno. Fino al 20 del mese il Sole in posizione vantaggiosa favorirà i nuovi incontri e darà una marcia in più al segno. E' il momento ideale per coloro i quali intendono fare nuovi incontri o avviare delle nuove relazioni. Particolarmente fortunate in tal senso si riveleranno le giornate di domenica 8 e lunedì 9, quando si forma il plenilunio e quelle del 12 e del 13 quando il cancro potrà fare affidamento sugli influssi di una Luna sensuale e passionale.

Lavoro: l'oroscopo di marzo lascia presagire un mese vantaggioso per il segno. Come detto, a partire dal 5 marzo il Cancro potrà fare affidamento sulla protezione di Venere che lo avvantaggerà non solo per quanto riguarda l’amore, ma anche e soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche e gli affari. E' un buon momento per lanciare delle proposte, presentare dei progetti o allargare la rete dei propri contatti.

Con un quadro astrale così positivo il segno è destinato a raggiungere il successo desiderato, ci si potrà finalmente liberare dalle tensioni dei mesi precedenti, quel senso di disagio e inadeguatezza avvertiti precedentemente abbandoneranno il segno, in favore di sicurezza e determinazione.

Salute: come anticipato quello di marzo 2020 sarà un mese molto positivo per quanto riguarda l’amore e il lavoro, tuttavia dal punto di vista fisico non mancheranno i momenti di tensione, causati soprattutto da Giove e Marte in posizione ostile.

Un oroscopo faticoso si rifletterà dunque sul segno, particolarmente sottotono potrebbero rivelarsi la giornata dell’11,del 17, del 18 otto ma soprattutto quelle del 24 e del 25 a causa del novilunio. Tuttavia a partire domenica 22 Saturno lascerà l’opposizione occupata in Capricorno per trasferirsi in Acquario dove occuperà una posizione neutra. Questo consentirà di recuperare, anche se non del tutto, infatti Saturno aspetterà la fine del 2020 per stabilirsi definitivamente nel segno dell’Acquario.