Il fine settimana che comincia da sabato 29 febbraio e si conclude nella giornata di domenica 1° marzo 2020, per la prima sestina dello zodiaco sarà piuttosto faticoso sia per quanto riguarda la sfera amorosa per i segni del Cancro e del Leone in particolare, sia per quanto concerne il lavoro per il segno della Vergine.

Dal segno dell'Ariete al segno della Vergine, le previsioni astrologiche per il fine settimana a cavallo fra febbraio e marzo.

Umore basso per Ariete e Toro

Ariete: nella giornata di sabato 29 febbraio il vostro umore prenderà una piega se non positiva, molto meno inquieta rispetto ai giorni scorsi.

Sarà opportuno dedicare la giornata di domenica al relax più assoluto, magari con un amico con cui divertirvi eventualmente con degli interessi che solitamente condividete o con un parente estremamente originale.

Toro: dal momento che ci saranno molte aspettative perse, l'umore sarà piuttosto basso. Naturalmente non vi lascerete demoralizzare troppo, anzi. Ci sarà una inaspettata rimonta non soltanto sul posto di lavoro ma anche riguardo ad un riavvicinamento nei confronti di un amico che non vedevate da molto tempo e con cui vorreste riavere il rapporto affiatato di un tempo.

Cancro arrabbiato

Gemelli: la salute in rialzo vi darà una opportunità in più per mettere a punto un progetto lavorativo molto ambizioso e che potrebbe portarvi ad ulteriori successi prima che la settimana giunga definitivamente a termine. Ottimizzati i rapporti con il partner, mentre quelli all'interno dell'ambito familiare necessiteranno di ulteriori chiarimenti, soprattutto sul piano affettivo.

Cancro: ci sarà qualche segnale di cedimento e di rabbia nei confronti di qualcosa che sta andando piuttosto male, ma ci saranno le amicizie a sostenervi e la famiglia a farvi rilassare e a farvi distrarre.

Purtroppo l'amore sarà messo a dura prova dall'incertezza e dai dubbi, ma si prospetta che ogni sentimento negativo fra di voi passerà presto.

Vergine delusa, chiarimenti per Leone

Leone: avrete molto da fare sul piano affettivo, soprattutto perché avrete molto da chiarire e molto da farvi perdonare. Se nel sabato la situazione amorosa si presenterà decisamente più traballante, sul finire della sera di domenica le cose avranno subito un netto miglioramento.

Sul lavoro, arriveranno le prime remunerazioni finanziarie.

Vergine: la magia che ha permeato la vostra relazione fino a qualche giorno fa vi sembrerà letteralmente sfumata. Sarà un sabato che vedrà la vostra relazione amorosa attraversare un periodo piuttosto turbolento al quale seguiterà una domenica faticosa sul posto di lavoro.