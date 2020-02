Si avvicina il giorno di San Valentino e l'oroscopo del 14 febbraio è pronto a spifferare che cosa accadrà in questa giornata dedicata alla festa degli innamorati e qual è il regalo top per stupire la persona interessata. Ai nativi del Toro torna la voglia di vivere l'amore in tutte le forme e sfumature. Buone notizie per le persone nate sotto il segno Vergine. Segno per segno, l'astrologia della giornata di venerdì e le previsioni astrali di San Valentino.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questo è un giorno speciale, nel quale dovreste sforzarvi un pochino di più per fare una sorpresa al partner, se ne avete uno, o per fare colpo alla persona che vi ha rubato il cuore. Non è certo la giornata adatta a chi ha problemi relazionali, a chi non riesce a tirar fuori le proprie emozioni e a chi è allergico all'eccessivo sentimentalismo. Se per alcuni c’è stato un dubbio o un’incertezza nei giorni scorsi, una romantica cena potrebbe farvi guadagnare molti punti.

L'oroscopo di San Valentino consiglia ai cuori solitari che hanno paura di impegnarsi e concedere la fiducia al prossimo di non essere diffidenti e di aprirsi di più all'amore. Questa giornata potrebbe farvi innamorare sul serio. Regalo ideale i nativi di questo segno: una giornata al parco divertimenti o una gita in una città mai visitata prima.

Toro – Dopo un periodo di tensioni, finalmente vi ritorna la voglia di vivere l'amore in tutte le sue sfumature e forme.

In questa giornata siete particolarmente attivi, quindi trascorrerete un piacevole San Valentino. Anche se avete altri pensieri per la testa, cercate di sforzarvi a trovare il regalo giusto per stupire la vostra dolce metà. Tutte le questioni in campo lavorativo che avete lasciato in sospeso, a breve si risolveranno. Evitate le discussioni animate, altrimenti rischiano di trasformarsi in litigi e questo potrebbe rovinare l’armonia in amore e in famiglia.

Il regalo ideale per stupire le persone di questo segno è una cena in un ristorante di lusso oppure una colazione a letto per iniziare bene la giornata di San Valentino.

Gemelli – In questa giornata dedicata all'amore non lasciatevi sfuggire le occasioni che si presentano in campo affettivo. San Valentino indimenticabile per le coppie, soprattutto coloro che hanno dovuto affrontare delle tensioni e ne sono uscite vincenti. I single partono con il piede giusto, solo se si daranno da fare e si mostreranno più intraprendenti. Le persone che vi piacciono sono timide, perciò mettetele a loro agio e fate il primo passo.

In campo lavorativo potrebbe esserci un cambiamento, niente di drastico e preoccupante. Piuttosto che restare immersi nella solita routine preferite un trasferimento. Per stupire il cuore dei nativi di questo segno, l’Oroscopo consiglia di regalare una mini crociera oppure un libro.

Previsioni di venerdì 14 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Qualcuno non vuole proprio rinunciare a un rapporto che forse fino a poco fa era in alto mare. Magari molti di voi sperano in una ripresa, ma se ci credete davvero allora dovete reagire e riparare le crepe della vostra relazione. Questa giornata di San Valentino potrebbe essere l’occasione giusta per creare qualcosa di speciale, magari il partner non attende altro che un vostro segno d'amore.

In campo lavorativo continuate a credere nei vostri progetti, potreste avere delle opportunità in più grazie alla vostra caparbietà. Dovete avere pazienza e aspettare l'onda giusta. Il regalo giusto per questo segno? Le persone del Cancro amano essere accudite, quindi apprezzano moltissimo una cena romantica a lume di candela, seguita da una serata piena di coccole.

Leone – Dopo le scosse in amore è arrivato il momento di mettere in chiaro la vostra posizione e quella del partner. Forse l’unica cosa di cui avete bisogno è di non fare un dramma se il vostro partner si comporta in maniera poco ortodossa nei vostri confronti.

Può capitare che un giorno non sia al massimo della forma. La comprensione è quella che spesso vi sfugge, poiché credete di essere nel giusto e di esservi comportati bene. Comunque, in questa giornata di San Valentino dovete cercare di riflettere e dedicare più tempo alla vostra dolce metà. Se volete fare delle scelte importanti in campo professionale, cercate analizzare i pro e i contro, le conseguenze, le persone coinvolte. Regalo gradito per la donna del segno: i gioielli o gli abiti appariscenti.

Vergine – Giornata di speranza, di serenità e di buone notizie. Le relazioni trovano la giusta direzione, soprattutto quelle più giovani che hanno bisogno di stabilità per rafforzare il loro amore.

Non dovete avere paura di dosare le parole e di parlare dei vostri progetti, poiché l’altra persona vi appoggerà in tutto. Il partner, in questa giornata dedicata all'amore, si aspetta qualcosa di sorprendente da voi. In campo lavorativo, presto arriveranno conferme e finalmente anche voi troverete quel posto nel mondo che vorreste. La vostra professionalità vi permette di insediarvi in modo veloce rispetto agli altri. Attenzione all'invidia dei colleghi. Regalo ideale per questo segno è una pianta oppure un animale domestico.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Anche se la settimana non è proprio iniziata come ve la aspettavate, dovete mantenere la calma.

Questa giornata vi permette di recuperare e di godervi un buon San Valentino. Anche i single in questo venerdì hanno la possibilità di conoscere gente nuova, invece di deprimersi, chiudendosi in casa oppure imprecando sui social. Alcune relazioni stabili proseguono il proprio cammino con più serenità. Se il lavoro vi sembra un po' spento e sottotono, è soltanto perché il vostro umore non è dei migliori, forse è il caso di fare una pausa di riflessione. Il miglior regalo per i nativi di questo segno è un mazzo di rose rosse oppure una cenetta a lume di candela.

Scorpione – Non è una giornata facile per questo segno, poiché vi sentite estremamente irrequieti.

Per tale motivo, non riuscite a festeggiare San Valentino nel migliore dei modi. Alcuni non si degnano di fare il primo passo, e questo è un vero peccato. I single trovano i soliti problemi negli incontri, ma non tutti adottano il solito metodo per approcciarsi all'altra persona. Chi non lo fa potrebbe abbassare le proprie difese e lasciarsi andare all'amore. Nel lavoro dovete ancora una volta rimboccarvi le maniche, poiché ogni conquista sarà una lotta, quindi mettete in mostra quello che sapete fare e chi ha già un lavoro se lo tenga stretto. Per questo segno è davvero difficile trovare un regalo adatto, ma dodici rose rosse e un pacco di cioccolatini potrebbero addolcire la loro difficile giornata.

Sagittario – La vita di coppia richiede tolleranza e comprensione reciproca. Tra voi e il partner potrebbero emergere le differenze, divergenze di opinioni oppure insoddisfazioni, che rivelano che uno dei due partner vorrebbe cambiare qualcosa nel rapporto. Non vivete eventuali tensioni come il segnale che tra di voi non funziona, anzi vivetele come un suggerimento a migliorare il rapporto. Quale giornata migliore se non farla a San Valentino? Questo periodo potreste partire con il piede giusto e raggiungere la sospirata tranquillità professionale, avete mille progetti in mente e soprattutto l’energia giusta per realizzarli.

La sfera economica potrebbe darvi soddisfazioni. Il regalo top per le persone di questo segno è un viaggio.

L'oroscopo di San Valentino: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – In questa giornata dovete mantenere la calma. Per risolvere eventuali tensioni, l'oroscopo consiglia di progettare qualcosa di importante con il partner o semplicemente riposarvi, perché l'amore non deve essere per forza passione scatenata o problemi pressanti. In ogni modo, le temperature del cuore salgono vertiginosamente. Anche se all'inizio potreste sentirvi confusi riguardo a una situazione lavorativa, presto si schiariranno le idee.

Nonostante le entrate non siano quelle sperate, i risultati li raggiungerete per merito vostro. Per i nativi di questo segno fate un regalo pratico come un orologio o vestiti adatti per il suo mestiere.

Acquario – che cosa succederà alla vostra relazione? Molto dipende da come procedeva prima. Se tra di voi c’era attrazione, allora la giornata divampa in un’atmosfera rovente e con qualcosa di prezioso per sigillare l’amore. Se, invece, c’era noia, apriti cielo e casca mondo. Se il partner non vi regala quelle sensazioni profonde che state cercando, potreste mostrarvi irritabile e poco teneri. Periodo denso di opportunità in campo lavorativo, per molti di voi ci saranno nuove iniziative, imprenditoriali o lavorative. Si annuncia un periodo proficuo e vantaggioso, che potrebbe migliorare perfino il vostro bilancio finanziario. Per gli innamorati dell’Acquario fate un regalo esclusivo come l’ultimo romanzo del suo scrittore preferito oppure una maglietta con citazioni che rappresenta la sua personalità.

Pesci – Questo potrebbe essere un periodo bellissimo per l'amore. Avete fascino, dolcezza, sessualità, grinta e determinazione. Un dono da mettere a frutto come preferite. Il favore della fortuna è con voi, questo è il momento giusto per compiere un bel salto di qualità, in direzione della felicità. Giornata proficua e vantaggiosa per la vostra professione. Potreste ricevere delle proposte, un nuovo incarico, avere una bella idea. Non mancano soddisfazioni anche a livello economico. Regalo ideale per San Valentino è un libro da colorare oppure un piccolo viaggio in un posto tranquillo, romantico e rilassante.