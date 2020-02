Le previsioni per l'8 e il 9 febbraio parlano di un weekend che sarà davvero molto dinamico per tutti i segni. C'è Venere in Ariete e una bellissima Luna piena nel segno del Leone si verificherà domenica 9 febbraio alle ore 8.34. L'Oroscopo dei segni di fuoco sarà, naturalmente, super favorito da questo cielo, ma c'è buonumore anche per i segni d'aria. L'Acquario e i Gemelli saranno, infatti, molto carichi e la Bilancia avrà occasione di organizzarsi con gli amici. Vediamo ora, segno per segno, che cosa accadrà in questo secondo weekend del mese di febbraio.

Le previsioni del weekend dall'Ariete al Leone

Ariete - Il transito di Venere nel vostro segno vi permette di recuperare tanto fascino e la Luna piena in Leone vi renderà magnetici e pieni di entusiasmo. Potreste, ad esempio, organizzare a sorpresa un pranzo in un ristorante fuori città: il partner ne sarà super felice.

Toro - Questo weekend non sarà certo il massimo. La Luna vi renderà nervosi e molti di voi saranno costretti a restare in casa, quando, invece, avrebbero una gran voglia di uscire.

La nuova posizione di Venere favorisce, però, gli amori clandestini: previsione valida, certo, non per tutti, ma per alcuni di voi sicuramente sì.

Gemelli - Sarete favoritissimi dalle stelle in questo weekend. Le previsioni dicono che la Luna piena nel Leone per voi sarà molto intensa dal punto di vista energetico e Venere in Ariete vi porterà tante occasioni di divertimento e di allegria. Sarete, in poche parole, spensierati.

Cancro - Se lavorate in proprio, sarà su questo che si concentrerà la vostra attenzione. Approfittate del weekend per fare il punto della situazione, soprattuto di quella finanziaria. Per il resto, queste due giornate non saranno proprio il top per il vostro umore: pazientare è la parola d'ordine.

Leone - Avere la Luna piena nel segno, come accade a voi la mattina del 9 febbraio, vuol dire essere portati a esagerare e per voi questo vale doppio.

Il consiglio è quello di non pensare troppo e di approfittare della nuova buona posizione di Venere. Uscite e andate in un museo o a vedere una mostra di pittura.

Lo Scorpione sarà scontroso

Vergine - Quello che accade nel cielo in questo weekend non vi tocca direttamente e inciderà essenzialmente sul vostro umore: sarete pensierosi e silenziosi. La nuova posizione di Venere, però, potrebbe rendervi non solo più passionali, ma anche più creativi, quindi perché non approfittare?

Bilancia - Le previsioni del weekend dall'8 al 9 febbraio per voi Bilancia mettono in primo piano il rapporto di coppia.

Il partner vorrà uscire e divertirsi e penso che lo accontenterete visto che farà bene anche a voi. La Luna piena in Leone suggerisce a tutti voi di organizzare una serata con gli amici.

Scorpione - Attenzione alla giornata del 9 febbraio, perché, complice una Luna piena in Leone molto esigente, risulterete piuttosto scontrosi con il mondo intero. Questo non sarà il weekend che vi farà sentire al massimo, decidete voi cosa fare, se uscire o stare a casa. In ogni caso, il vostro umore non migliorerà moltissimo.

Sagittario - Quante belle novità in questo weekend per voi Sagittario! Ritrovate il vostro ottimismo, la voglia di fare baldoria e con Venere in Ariete torna la passione.

La Luna piena vi illumina letteralmente e vi regalerà una domenica tutta all'insegna del buon umore.

Le previsioni del weekend consigliano ai Pesci di fare movimento

Capricorno - Non andate d'accordo con Venere in Ariete che vi stimolerà a essere più socievoli. Se accetterete il suo invito ad aprirvi al mondo, il weekend potrebbe essere molto divertente. Se non lo farete, sarà il solito fine settimana in casa, ma sarebbe davvero ora di cambiare.

Acquario - Il cielo di queste giornate per voi sarà molto stimolante. Qualcosa si muove e le previsioni del weekend per voi potrebbero essere eccezionali.

La Luna in Leone, certo, si mette in opposizione al vostro segno, ma vi aiuterà a essere più intraprendenti: potreste, ad esempio, contattare quella persona che non sentite da un po'.

Pesci - Vi sentirete un poco scombussolati dalle energie intense di queste giornate. Vi conviene seguire l'influsso degli astri e della Luna piena in Leone che vi vogliono dinamici e attivi. Potreste dedicarvi alla cura della vostra forma fisica e andare a correre sarebbe il massimo.