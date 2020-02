Le previsioni astrologiche che attendono questo weekend di sabato 8 e domenica 9 febbraio sono piuttosto coinvolgenti e intriganti per i segni zodiacali dei Pesci e dei Gemelli favoriti dall'energia positiva di Giove e Saturno ma ci saranno alcuni aspetti di fondamentale importanza da prendere in considerazione per altri segni dello zodiaco come lo Scorpione e il Capricorno. Un fine settimana dal carattere nuovo e spumeggiante in cui le sorprese non mancheranno soprattutto per i nativi della Vergine e del Leone.

Scopriamo quali saranno le previsioni astrologiche dei dodici segni zodiacali per il prossimo weekend.

Previsioni astrali del fine settimana, 8-9 febbraio: da Ariete a Gemelli

Ariete: le previsioni per sabato e domenica non rivelano novità importanti per i nativi dell'Ariete ma passerete, comunque, un fine settimana piacevole. Cercate anche di rendervi utili e disponibili alle richieste del vostro partner o dalle persone che vi amano, vi sentirete sicuramente più gratificati.

Toro: siete stanchi di dover sopportare situazioni che non vi riguardano più, state resistendo già da un bel po' di tempo.

Avete bisogno di voltare pagina e di ricominciare. Questo weekend dedicatelo allo svago e al divertimento.

Gemelli: sarete avvantaggiati dalla spinta di energia positiva che riusciranno a tramandarvi Giove e Saturno per questo fine settimana. Avrete l'opportunità di sfoggiare il meglio di voi stessi e di fare colpo anche nei confronti di chi ha un carattere più difficile. Questo weekend avrete un aspetto brillante, sfruttatelo per fare nuove conoscenze.

L'oroscopo del weekend 8-9 febbraio, da Leone a Vergine

Leone: sorprese in arrivo per questo fine settimana. Tra le giornate di sabato 8 e domenica 9 febbraio potreste ricevere una notizia o una visita inaspettata da parte di qualcuno che non vedevate da tempo. Passerete la serata in piacevole compagnia.

Cancro: sabato e domenica saranno giornate caratterizzate dalla routine e dalla monotonia. Avete bisogno di dedicare più tempo alla vostra persona e vorreste anche divertirvi un po' di più.

Un'uscita straordinaria nel posto preferito potrebbe essere un'idea interessante.

Vergine: novità in arrivo per il weekend per chi è nato sotto il segno della Vergine. Secondo l'Oroscopo tali novità riguarderanno soprattutto chi è in cerca di un'anima gemella. Qualcuno potrebbe farsi sentire o contattarvi inaspettatamente.

Oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia: state attraversando un momento difficile e sperate in un cambiamento. Non vi sentite soddisfatti né tanto meno appagati, avete la sensazione di essere poco fortunati sotto alcuni punti di vista ma non disperate: l'energia lunare vi darà una mano a superare tale insoddisfazione.

Scorpione: questo fine settimana sarà decisamente movimentato. Il lavoro risulterà in sovraccarico nella giornata di sabato e lo stress comincerà a farsi sentire. Anche domenica, purtroppo, sarà una giornata agitata ma non a causa del lavoro.

Sagittario: alcune dispute avvenute con qualche vostro familiare o con il vostro partner hanno lasciato dell'amarezza nel vostro animo. Avete bisogno di chiarire ma soprattutto di rasserenarvi interiormente: il clima freddo che si è creato vi porta dispiacere e vorreste che le cose cambiassero. Questo weekend potrete sfruttarlo per riappacificarvi.

Capricorno: in amore, le coppie potrebbero avere qualche lieve disguido che potrebbe sfociare in un piccolo litigio.

Fortunatamente, si tratterà di contrasti per motivi non gravi, domenica sarà una giornata più tranquilla.

Acquario: Marte sarà utile per riaccendere la passione tra le coppie ma questa volta fate più attenzione alle esigenze del vostro partner e sarete più apprezzati dal vostro lui o dalla vostra lei. Per chi è in cerca di una compagnia purtroppo non ci sono novità per questo fine settimana.

Pesci: buone notizie per il segno zodiacale dei Pesci. Questo fine settimana sarà alquanto positivo: trascorrerete delle serate molto divertenti e piacevoli, sicuramente alla vostra portata. Novità in arrivo anche per i single.