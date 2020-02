Luna anima la casa astrologica del Cancro nell'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 7 febbraio. Proprio come i fiumi che si incontrano e fluiscono insieme, così le emozioni dei segni zodiacali d'Acqua creano vere e proprie tempeste emotive difficili da tenere a bada. Il sentimento prende il sopravvento non solo per il Cancro ma anche per Vergine, Toro, Pesci e Scorpione che cercano delle risposte adeguate alle emozioni. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Cancro nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: cercate di lasciarvi alle spalle vecchi pregiudizi che pesano in coppia. Stanchi dal lavoro, cercate di non scaricare la tensione nella relazione a due. Sole veglia su di voi dall'Acquario e contrasta una quadratura lunare languida, che fa ristagnare i sentimenti.

Toro: Urano in sinergia con Luna crea nuove atmosfere a due, più sognatrici ed eccitanti. La profondità amorosa che regala l'astro d'argento dal Cancro rende gli influssi uraniani molto originali e frizzanti.

Così potete sperimentare il sentimento in maniera più eccentrica.

Gemelli: l'astro d'argento dalla casa astrologica adiacente, cerca di mitigare un'atmosfera un po' tesa in amore. Venere e Marte in quadratura influiscono in maniera alquanto instabile sull'amore, ma Luna infonde un modo di lasciarsi andare al sentimento più arrendevole e accogliente.

Cancro: vere e proprie tempeste emotive animano la coppia con Luna nel segno che fa fluire le sensazioni in modo troppo sensibile.

Il bisogno di condividere le emozioni con il partner è grande. Attendete una risposta che confermi le sensazioni che provate.

Leone: Luna molto vicina a voi rende l'amore più sognatore e arrendevole. Il sentimento diventa un rifugio sicuro dove scaricare tutte le paure e i ricordi passati nutrono l'amore di coppia, avviando un modo di lasciarsi andare alle emozioni più consapevole. Buoni gli influssi marziani che garantiscono fascino.

Vergine: sentite forte l'influenza del satellite notturno posizionato in casa astrologica quarta che fa fluire le emozioni in maniera sensibile. Più compassionevoli ed emotivi, sentite il bisogno di fondervi con la persona amata scambiando effusioni e condividendo sentimenti profondi.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le forze sprigionate dalla quadratura Plutone-Luna sono molto dirompenti e seguendo le percezioni sprigionate dal vostro inconscio, rischiate di agire impulsivamente in coppia. Passionali all'eccesso e al tempo stesso gelosi, cercate di riequilibrare il tutto esaminando con maggiore calma i sentimenti che provate.

Scorpione: un forte intuito combinato a un'emotività profonda, crea un mix davvero entusiasmante per l'amore di coppia. Il sentimento assume così una profondità incredibile e l'immaginazione vola libera in voi, sbloccando la passione e l'enfasi.

Sagittario: Venere forma una quadratura con Marte ma ancora per poco. Tra un po' passerà in Ariete, allontanando la sensazione di sentirvi poco compresi dal partner. In compenso Marte vi rende comunque combattivi.

Capricorno: alcuni conflitti emotivi si verificano in voi e rischiate di riversarli nella relazione a due, rendendo l'amore molto teso. Passionali ma in maniera eccessiva, attenzione a non essere troppo possessivi nei confronti della persona amata seguendo una scia inconscia prodotta dall'opposizione di Luna con Plutone.

Acquario: lasciatevi andare all'amore con maggiore ottimismo. Sole splende nella vostra casa astrologica. Siete sigillati da pianeti favorevoli ad avviare un cambiamento positivo, fortunato e più consapevole. Dovete crederci, accantonando per un po' la voglia di indipendenza e amando in maniera più comprensiva.

Pesci: l'amore diventa splendido con Luna che intreccia le sue energie sensibili con gli astri presenti nel segno. E' forte l'intuizione e il sentimento diventa completo rendendo la relazione a due più armoniosa e affettuosa. Siete molto affascinanti con Venere nel segno.