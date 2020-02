Le predizioni zodiacali di domenica 1° marzo 2020 sono di nuovo al centro dell'attenzione, pronte a dare notizie utili in merito alla giornata di inizio marzo. Per il segno dell'Ariete si presume possa essere un periodo un po' più difficile del solito: Venere pianeta di settore si troverà sotto quadratura da Plutone. Giornata ottimale anche per i Gemelli, grazie alla Luna in avvicinamento al segno. Mercurio speculare negativo, dunque in quadratura per i nativi del Leone.

A questo punto diamo pure spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci e scoprire qualcosa di più.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Venere nel segno, in quadratura a saturno e Plutone. A rendervi così intrattabili, secondo quanto espresso dalle predizioni zodiacali di domenica, non è tanto il Pianeta Venere negativo in Ariete, quanto piuttosto un malinteso con un componente della vostra famiglia, un fratello, una sorella oppure con vostro figlio. C’è chi aspetta solo un vostro cenno per cadervi ai piedi, ma pensateci bene, perché poi sarà complicato cambiare idea.

Toro: Urano e Luna nel segno: il primo in trigono a Marte e la Luna in quadratura Mercurio.

Questa domenica fidatevi delle vostre intuizioni in materia di acquisti, affari o investimento di denaro di un certo peso. La sfera amorosa si annuncia speciale, sempre in base a quanto dettagliato dalle predizioni zodiacali di vostra competenza: sul piano affettivo ed erotico comunicherete benissimo col partner, e sicuramente avrete molte cose da dirvi e da confidarvi.

Gemelli: Luna in avvicinamento al comparto, nel frattempo in trigono a Saturno e Plutone.

Sentirete forte il desiderio di defilarvi in questo periodo, di evadere dalla quotidianità e di modificare alcune vostre abitudini: le occasioni per soddisfarle non mancheranno, ma dovrete fare i conti con chi vive al vostro fianco. Buon giorno per viaggiare, navigare in rete e inviare email.

Cancro: 'nodo lunare' in Cancro, in 'Casa 11'. In teoria, con la Luna poco propositiva nei vostri confronti, questa domenica non dovrebbe essere delle più brillanti.

In pratica, però, se saprete mantenervi lucidi e prudenti, dovreste arrivare a sera senza combinare danni e, anzi, con qualche buon risultato in campo professionale. Novità importanti in serata per quanto riguarda alcune situazioni relative al lavoro.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: Mercurio speculare negativo, in quadratura alla Luna in Pesci. Le predizioni zodiacali del giorno 1° marzo indicano che potrete togliervi una soddisfazione che attendete da tempo, come ad esempio cambiare casa o la vecchia auto. Oltre a questo allaccerete una fitta rete di amicizie e di contatti, grazie ai quali vi sentirete apprezzati, ricercati e inseriti in un’atmosfera di allegria e leggerezza.

Vergine: Urano in sestile a Mercurio, entrambi speculari positivi verso il segno. Il vostro quadro astrale non segnala nulla di particolare per questa domenica. L’avvio di giornata è quindi di normale routine, con il lavoro di sempre in pausa ma con una serie di impegni personali e familiari che sembrano non finire mai. Toccherà a voi, con qualche idea geniale, movimentare questa domenica 1° marzo.

Bilancia: Venere in Ariete e Urano in Toro, speculari neutri al 50 e 50. In questo periodo filate col favore delle stelle e, anche se Marte vi guarda con distacco, gli influssi della Luna e di Venere tengono alto il morale e il potere di conquista.

Se siete single, quindi se avete il cuore libero, la giornata di domenica potrebbe favorire importanti conclusioni. Sarà una giornata splendida anche per chi ha una storia d’amore felice in corso.

Scorpione: Urano in trigono a Marte in Capricorno. Questa domenica, primo giorno del nuovo mese di marzo, le predizioni zodiacali indicano che la vostra attenzione sarà rivolta ai dettagli: potreste accorgervi di cose che non avevate mai notato o preso seriamente in considerazione. Sarà tanta la voglia di viaggiare, di organizzare un fine settimana insolito, magari spinti da interessi culturali, che alla fine non vorrete sentir ragioni.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Luna e Urano a massima positività per il segno. Sfruttate come meglio potete questo giorno, scandito dalla Luna positiva per il segno e da opportunità che sarebbe un peccato lasciarsele sfuggire. Si prevedono gratificanti e remunerativi risultati in campo professionale, e momenti davvero emozionanti in amore e nel rapporto di coppia. Piccole spese impreviste potrebbero far capolino a fine giornata.

Capricorno: Marte, Giove, Plutone e Saturno nel segno. Bel periodo per voi del Capricorno. Questa domenica 1° marzo le predizioni zodiacali fanno intravedere sviluppi vantaggiosi per gli interessi professionali e la carriera, ma anche in ambito sentimentale non sarete da meno.

Finalmente la stima che meritate vi sarà riconosciuta, e i guadagni miglioreranno dopo tanta attesa. Ciliegina sulla torta, una serata in intimità col partner.

Acquario: Luna in Toro in trigono a Marte, speculare positiva al 90%. La Luna in Toro vi rende imbattibili nel lavoro e negli affari. Sarete comunicativi, allegri, attenti, organizzati e rapidi nel cogliere al volo le tante opportunità. Sarete anche pronti a scherzare col partner e con gli amici, grazie al senso dell’umorismo e alla battuta pronta. Mettete in conto la presenza di una persona, un amico o un conoscente, a pranzo o a cena.

Pesci: Nettuno, Sole e Mercurio nel segno. Le predizioni zodiacali di domenica 1° marzo riguardo l'amore consigliano un po' di sano relax per tutti. Ritagliatevi del tempo per il vostro benessere, se avvertite malumore e stanchezza. I sentimenti si rafforzeranno e potrebbe anche succedere che qualche situazione un po’ stiracchiata riprenda vigore. Mettetevi a dieta e praticate regolarmente uno sport.