La giornata di Venerdì 17 gennaio 2020 è pronta ad essere analizzata dalle predizioni zodiacali.

L'Astrologia ci mostra ancora una situazione abbastanza variegata: Venere si prepara alla felice congiunzione con Nettuno, in Pesci. Urano in Toro si troverà in diretta opposizione con la Luna in Bilancia, mentre ancora stazionaria la presenza di Giove, Saturno, Plutone e Sole nel settore astrale del Capricorno. Ancora per un pezzo la presenza di Marte nel campo del Sagittario. In questo quadro come si presenterà la giornata di venerdì per ogni singolo segno?

Pere l'Ariete si prevede un periodo abbastanza intenso fatto di attenzione, concentrazione e soprattutto di una sana e convincente meditazione. L'invito delle stelle a coloro nati nel segno del Toro è invece quello di essere più ottimisti verso la quotidianità in generale. A quest'ultimi darà una grossa mano il buon sestile in atto tra Luna e Urano. In questo quadro come si presenterà la giornata di venerdì per ogni singolo segno? Pochi o nessun dubbio per gli amici del Leone, considerati in periodo ottimo per i sentimenti: forse potrebbero arrivare nuovi importanti amori, qualcuno di questi destinati a durare l'intera vita.

Ottimo altrettanto il comparto sentimentale per il segno della Vergine, anche questa sostenuta a piene mani da una luna leggiadra e pregna di positività per chi ne avesse bisogno. A questo punto diamo la parola alle previsioni astrologiche per i segni rappresentanti l'intera corolla dello zodiaco, con l'amore e il lavoro a fare la parte del Leone.

Predizioni astrali da Ariete a Vergine

Ariete: meditazione.

Fase molto importante per la sfera professionale: sviluppate l'intraprendenza e l'opportunismo per garantirvi risultati favorevoli. Evitate il chiasso della "folla" se avete voglia di silenzio. Ritrovate i valori interiori dentro di voi. Migliorate la qualità della relazione affettiva mettendo a tacere il timore di esprimere con estrema sincerità emozioni, bisogni e debolezze.

Toro: siate ottimisti.

Per rimettervi un po' in forma e farvi iniziare con il giusto ottimismo la giornata, ci voleva proprio la Luna in sestile al vostro segno. Non vi sentirete intralciati, ma anzi troverete persone che la pensano come voi e che vi aiuteranno. Se il sentimento che provate si fa più forte ogni giorno che passa, allora non dovreste avere più dubbi di qualsiasi tipo. Cosa aspettate? Reparto salute in lieve calo: sarà la stagione.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Gemelli: occasioni d'incontro. Vi stupirete di come vi sorrideranno le cose: riscuoterete ovunque consensi. Alcuni affari si svolgeranno secondo le migliori aspettative e faranno salire alle stelle la vostra immagine sociale e il vostro prestigio. Se siete innamorati potrete aggiungere sfumature molto interessanti alla vostra intesa di coppia. Se siete singoli, non vi mancheranno occasioni d'incontro.

Cancro: soluzioni nel lavoro. Potete riprendere i ritmi intensi e sostenuti che tanto vi si addicono: con la Luna che approda nel sesto campo mettete in cantiere mille iniziative. Grazie anche all'aiuto di una persona a voi molto vicina, recuperate in un battibaleno il terreno perduto. Il sostegno del Sole e della Luna, adesso vostri alleati, vi aiutano a trovare con facilità la soluzione più adatta ad ogni tipo di problema. Sul lavoro una questione importante si alleggerisce e si avvia a soluzione.

Leone: nuovi amori per i single. Con il sostegno della Luna in Ariete, l'entusiasmo è alle stelle e tutto ciò che è pratico e concreto vi riesce a meraviglia.

Il leitmotiv della giornata resta comunque il risparmio: tirate i cordoni della borsa, tenete a freno la voglia di spendere. Tutto bene in campo amoroso. La Luna dissonante in Pesci non promette nulla di positivo, comprensione e dialogo tra le pareti domestiche, ma per fortuna tante allegre distrazioni vi attendono fuori casa. C'è nervosismo nei rapporti di coppia: se siete single non lasciatevi sfuggire un nuovo amore.

Vergine: sorprese gradevoli in amore. Gli astri lavorano per voi a cominciare dalla Luna che assicura successi sociali e professionali. Non mancheranno neppure gratificazioni anche dal punto di vista finanziario.

Troverete anche il tempo per inviare messaggini al partner, per manifestargli tutto il vostro amore. Realizzerete qualcosa d'importante nel lavoro che vi gratificherà molto, sia moralmente che finanziariamente, senza compromettere i programmi di svago e di divertimento. L'amore potrebbe riservare gradite sorprese, soprattutto se siete single.

Predizioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia: insoliti piaceri. La giornata inizia meravigliosamente bene. Se avete un'attività autonoma, gli astri vi rendono intraprendenti e possono accelerare la corsa verso traguardi ambiziosi. Se siete innamorati, una sessualità vivacissima vi permetterà di rinnovare il vostro rapporto di coppia.

Il giorno si profila denso di soddisfazioni su più fronti: ogni vostra aspettativa sarà gratificata. Siete su di giri e avete una gran voglia di stare in mezzo alla gente o magari interessi che possano regalarvi un brivido d'insolito piacere.

Scorpione: buon dialogo di coppia. In questi giorni, le incombenze domestiche sono molte e premono per essere portate a termine. E a voi tocca fare sempre tutto da soli. Per una volta, ignorate i sensi di colpa, prendetevi una pausa e lasciate i familiari a cuocere nel loro brodo… Con la Luna nel segno della Bilancia, trigono a Nettuno e Saturno, avete potenti frecce astrali al vostro arco.

L'intuito a livelli da record vi fa prendere decisioni inconsuete e all'apparenza ardite, ma vincenti. Il dialogo col partner è buono, l'intesa emotiva è forte.

Sagittario: conciliare dovere e piacere. Pianeti amici rendono piacevole questo giorno: vi sentite forti, energici e la vostra intraprendenza salirà alle stelle. Affari molto interessanti potranno concludere quanti di voi hanno un'attività autonoma. Incontri emozionanti, importanti per il vostro futuro. Se continuate a dare troppo spazio alle vostre amicizie trascurando la famiglia e le sue esigenze, la situazione potrebbe veramente sfuggirvi di mano: cercare un compromesso che vi permetta di conciliare il dovere col piacere.

Capricorno: decisioni da rimandare. Siete molto caricati positivamente, in questo periodo: mettete nuova carne al fuoco, visto che ne avete la forza e il desiderio. Le novità interessanti, vanno sapientemente provocate. Come avete capito il giorno sarà ricco di soddisfazioni e di iniziative vincenti. Molto bene l'amore. Non è il momento di sfidare la sorte, di lanciarvi in affari che non vi convincono, di fare prove di forza con il partner: rimandate le decisioni a momenti più facili. Visti i transiti planetari, optate per un giovedì tranquillo, lontano dalle facce di sempre.

Acquario: intelligenza da sfruttare.

Un filo di prudenza non guasterà. Siate riservatissimi riguardo ad una situazione personale sulla quale convergono le curiosità e le indiscrezioni di non poche persone. In amore, evitate di commettere passi falsi, soprattutto se vivete un rapporto di coppia stabile. Configurazioni planetarie di rilevante importanza pongono il vostro segno zodiacale in primo piano. Giorno positivo sotto il profilo professionale, soprattutto se saprete sfruttare con intelligenza la vostra naturale intraprendenza.

Pesci: giornata indimenticabile. I pianeti vi regalano una giornata indimenticabile all'insegna del dinamismo e del buonumore: brillanti e intraprendenti, non perderete nessuna occasione per divertirvi.

Una nuova conoscenza stuzzica il vostro spirito da conquistatori. Sfoderate il fascino e colpite. A voi single la Luna in Bilancia aumenterà considerevolmente i momenti di tensione e confusione. Non agite seguendo l'impulso, i problemi non si risolvono solo pensandoci. Una volta individuato il bando della matassa, muovetevi.

Le pagelle del giorno segno per segno

Eccoci arrivati al punto cruciale, atteso da tutti i lettori: l'incontro quotidiano con le pagelle relative a tutti e dodici simboli astrali. Il punteggio attribuito ad ognuno di essi è stato assegnato soprattutto in base al tipo di conformazione astrale presente al momento della valutazione.

Va da sé il fatto che - con una formazione astrologica favorevole - il pagellino di conseguenza sia più alto, anche se in qualche caso, vista la posizione planetaria a favore il voto è risultato al di sotto della norma. Questo perché? Sicuramente per il fatto che le predizioni zodiacali guardano un po' più in la della semplice quadratura o opposizione ad esempio, andando ad anticipare ciò che sta per arrivare. Questo pertanto andrà ad inficiare non poco il resoconto finale. Passiamo pure al pagellino giornaliero esposto nella parte subito seguente: