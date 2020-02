Domenica 1° marzo troviamo sul piano astrologico la Luna sostare in Gemelli, mentre Venere stazionerà sui gradi dell'Ariete. Urano continuerà la sua orbita in Toro come Marte, Plutone, Giove e Saturno che permarranno nel domicilio del Capricorno. Infine Mercurio, Nettuno ed il Sole saranno nel segno dei Pesci ed il Nodo Lunare proseguirà il suo transito in Cancro. Oroscopo favorevole per Ariete e Gemelli, meno entusiasmante per Bilancia e Cancro.

Sul podio

1° posto Ariete: passionali. Venere nel segno in sestile a Mercurio e congiunta ad Urano favorirà probabilmente il riaccendersi della passionalità nel focolare domestico nativo.

2° posto Acquario: sereni. Domenica in cui i nativi potrebbero avvertire l'avvicinarsi dell'austero Saturno nella loro orbita, che gli donerà una ritrovata serenità dopo le ansietà degli ultimi giorni.

3° posto Gemelli: umore top. I nati del segno quest'oggi sfoggeranno, con ogni probabilità, un tono umorale alle stelle che gli farà fare una buona impressione anche alle persone che si appresteranno a conoscere.

I mezzani

4° posto Leone: lavoro top. Malgrado le faccende di cuore potrebbero celare qualche malcontento, i nati Leone potranno contare sulle repentine e favorevoli evoluzioni dei loro progetti professionali in essere.

5° posto Sagittario: abbuffate. La quadratura Venere-Saturno potrebbe far optare i nativi per abbandonare momentaneamente i buoni propositi alimentari, concedendosi una cena luculliana assieme all'amato bene.

6° posto Toro: mondani. La voglia di divertimento nativa nella giornata finale di questa settimana potrebbe essere soddisfatta organizzando una scanzonata serata assieme alle compagnie amicali di sempre.

7° posto Capricorno: routine. Giornata che si rivelerà presumibilmente senza infamia né lode, dove i nativi farebbero bene a dedicarsi alle attività insolute in modo da ottimizzare il tempo a loro disposizione.

8° posto Scorpione: voltagabbana. La mutevolezza di opinioni che metteranno probabilmente in campo durante la giornata potrebbe far storcere il naso a qualche collega, che non perderà tempo nel farglielo notare.

9° posto Vergine: finanze flop. Mentre lo Stellium di Terra si sfalda anche le basi finanziarie native potrebbero iniziare a scricchiolare, quindi sarà doveroso che evitino spese extra onde evitare sgradite sorprese nel bilancio economico.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: logorroica. Mercurio e la Luna litigano in cielo ed a pagarne le conseguenze potrebbero essere i nati Bilancia che assumeranno un mood logorroico, sopratutto in ambito professionale.

11° posto Cancro: amore flop. Qualcosa potrebbe non girare a dovere nel menàge amoroso dei nati del segno che, per evitare inutili battibecchi, farebbero bene ad ingoiare qualche rospo.

12° posto Pesci: rallentamenti. I progetti a due dei nativi subiranno, c'è da scommetterci, qualche rallentamento nella giornata odierna, sopratutto se si tratta di ammodernamenti o cambi abitativi.