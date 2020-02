Il mese di marzo prevede un oroscopo decisamente in grado di cambiare le giornate di molti segni zodiacali. Nei giorni della settimana compresa fra lunedì 2 e domenica 8 marzo, i nati sotto al segno dell'Ariete che attendono risposte, sia dal mondo lavorativo che sentimentale, potranno solo aspettarsi qualcosa di positivo. I Pesci, dal canto loro, si ritroveranno pieni di emozioni forti ed incontrollabili, mentre i segni del Sagittario e dello Scorpione potrebbero attraversare un periodo abbastanza turbolento, quasi in ogni ambito.

Di seguito approfondiamo le previsioni dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questo nuovo mese prevede giornate più che positive per il segno dell'Ariete, specialmente per coloro che attendono risposte in un qualsiasi ambito della propria vita. Risposte pressapoco positive giungeranno sul piano lavorativo e su quello sentimentale, donando nuova gioia a questo segno.

Toro - in amore non ci sarà nulla in grado di rovinare la settimana per il Toro.

I sentimenti saranno così forti e chiari che renderanno una storia talmente forte e resistente da spingere entrambi i partner a decidere di muovere un passo in più. Questo è il momento decisivo per decidere di avere dei figli o per organizzare un matrimonio.

Gemelli - qualche piccolo ostacolo non mancherà di certo, ma la grinta dei Gemelli e gli astri favorevoli porteranno aria di novità. Se si è chiusa una porta sul lavoro, vi è la possibilità che una nuova opportunità inizi a piazzarsi sul cammino di questo segno.

Quindi niente demoralizzazioni.

Cancro - se a scuola o sul lavoro non ci sono aspetti positivi da osservare, almeno in questo periodo, in amore ci si potrà aspettare di tutto. L'arrivo dell'anima gemella o di una persona in grado di comprendere i bisogni di questo segno potrebbe stravolgere interamente le prossime giornate.

Leone - attenzione alle discussioni che potrebbero nascere, soprattutto in amore.

Il poco garbo con cui, spesso e volentieri, ci si pone nei confronti del partner potrebbe portare al nascere di una lite che altererà le giornate in arrivo. A dare forza a questo periodo negativo sarà qualche notizia poco positiva sul lavoro. Meglio cercare di stare calmi e non farsi abbattere.

Vergine - nonostante un periodo assai sfavorevole, il segno della Vergine potrà prepararsi ad accogliere nuovamente la fortuna. Non è detto che si possa azzeccare un terno all'otto, ma vi è la possibilità di vedersi aprire nuove strade all'orizzonte. Occhi ben aperti.

Previsioni ed oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche alto e basso, specialmente nel periodo appena trascorso, ha reso un più irascibile questo segno. Attenzione a non demoralizzarsi, soprattutto se si considera che la settimana che sta per arrivare porterà con sé tante belle novità.

Scorpione - anche per il segno dello Scorpione l'oroscopo non sembra promettere nulla di buono. Gli astri sono voltati altrove ed hanno deciso di non occuparsi di questo segno almeno per un po'. Neanche la fortuna sembra volerne sapere e le varie emozioni potrebbero affollarsi in maniera troppo invadente e logorante.

Sagittario - l'inizio di questo nuovo periodo non è certamente tra i migliori, con un lunedì ed un martedì che sarebbero completamente da dimenticare. La situazione migliorerà di certo con l'arrivo del weekend, ma sempre che il Sagittario sia in grado di non buttarsi addosso tanta di quella sfortuna da poter gettare al vento tutto il resto.

Capricorno - Venere, finalmente dopo tanto tempo, torna a sorridere alla vista del Capricorno rendendo le sue giornate fortunate in amore e prive di ogni qualsiasi discussione. Qualche piccolo battibecco con il partner potrebbe anche starci, ma nulla di così pesante da riuscire a rovinare le giornate.

Acquario - aria di novità positive, specialmente ad inizio settimana, giungeranno alle orecchie dei nativi di questo segno. L'euforia potrebbe essere tanta da impedirgli di vedere alcuni nuvoloni neri in avvicinamento dal weekend. Attenzione quindi a non cullarsi troppo sulle buone notizie, poiché qualche temporale potrebbe farle passare in secondo piano.

Pesci - le emozioni non mancheranno di certo e la gioia potrebbe invadere ogni singolo angolo della vita di questo segno. Le varie sfumature della felicità si osserveranno sul viso dei nativi dei Pesci e saranno assai contagiose per chi sta loro vicino.