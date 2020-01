L'Oroscopo del weekend 18 e 19 gennaio 2020 anticipa un ottimo periodo per Toro e Ariete. In queste due giornate coincidenti con la fine della corrente settimana, l'Astrologia risalta la presenza del Sole, fermo e positivo nel settore del Capricorno. La Luna viaggia veloce negli spazi infiniti in imminente cambio di settore dallo Scorpione verso il Sagittario. Dal canto suo, Pesci continua a stare sotto i costanti buoni flussi del Pianeta Nettuno, preziosa risorsa per i nativi del segno da sfruttare soprattutto a livello lavorativo.

Nella solita formazione i restanti astri. Iniziamo allora ad analizzare in modo mirato le previsioni astrali valide per i prossimi sabato e domenica, valutando i dodici segni dello zodiaco dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni zodiacali da Ariete a Vergine

Ariete: positività e fortuna. Due splendidi giorni. Non solo perché inaugurano un nuovo weekend, ma anche perché risulteranno essere i più elettrizzanti della settimana, con Sole, Luna, Venere e Plutone registi indiscussi. Le novità sono tante e così anche le idee che vi passano per la testa.

Per i single non si esclude una love story nuova di zecca. Se avete già un partner, una magica intesa rafforzerà il rapporto a due.

Toro: intuizioni vincenti! Per qualcuno di voi queste due giornate rappresentano un momento determinante per acchiappare il successo per la coda e tenerlo ben stretto. Tutto starà nell'agire con intelligenza e con astuzia, senza farsi incantare da ciò che riluce molto, ma vale poco.

Non date per scontato l'affetto della persona che vi sta vicino, ma cercate di essere affettuosi e presenti. Ottime intuizioni.

Gemelli: risposte positive dal partner. Con la Luna in transito nel segno avete decine di buone ragioni per sentirvi finalmente in pace con il mondo intero e divertirvi in questi giorni senza farvi problemi. Finalmente qualcosa si muove nelle relazioni che avete: questo, un po' per le stelle, un po' per merito vostro.

Infatti, avete cambiato il vostro atteggiamento provocando una risposta positiva nel partner.

Cancro: un incontro amoroso. Questo week-end potrebbe rivelarsi poco divertente, a meno che non lo passiate con gente di cui potete veramente fidarvi. In amore, non tenetevi dubbi o perplessità, se ne avete: questo è il momento di chiarire le cose tra voi e il partner, di fugare ogni ombra. Qualche bella novità e alcune manifestazioni di amicizia sincera saranno piacevole motivo di allegria sia sabato che domenica.

Vorrete mettere anche un tocco personale al già sostanzioso appoggio astrale: il risultato sarà perfetto! Un bell'incontro d'amore vi renderà euforici.

Leone: un invito a sorpresa. Vi attende un week-end molto piacevole, distensivo ma tutt'altro che noioso. A distogliervi dalla routine, interviene un invito a sorpresa, che movimenta subito la giornata di sabato, apportandovi una nota di novità anche alla domenica successiva.

Non si esclude la soluzione inattesa di un problema. Dal punto di vista professionale non accettate incarichi che rivelerebbero poi qualche insidia: rivedete i punti deboli del vostro programma e improntate interventi decisi. Incontri interessanti per i cuori solitari.

Vergine: evitate discussioni in amore! La Luna in Sagittario tiene alto il vostro morale. Empatici e in perfetta sintonia con gli altri, riceverete dimostrazioni d'affetto. Atmosfera serena in famiglia. Parliamo di lavoro (per chi lavora ovviamente): fantasia e intuito sono gli assi nella manica, anche l'imprevisto gioca a vostro favore.

Tante piccole questioni da sistemare meritano un po' d'attenzione. Non sbuffate ed affrontatele con spirito costruttivo: è nel vostro interesse! In campo affettivo evitate attacchi e discussioni: non portano a niente...

Predizioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia: ottimo periodo per i single. Week-end ad alta tensione: colpa della Luna in opposizione al segno. La sfera più colpita dalla situazione poco favorevole è quella emotiva. Non si escludono problemi in famiglia. L'unica possibilità per non litigare col partner sarà solo tacere evitando di fomentare discussioni. Il segreto per superare brillantemente ogni difficoltà sta nel controllare le reazioni istintive: mantenete la calma e riflettete prima di passare all'azione.

Giorno benevolo per quanto riguarda i single: coloro più in crisi ritroveranno sprazzi d'armonia.

Scorpione: progetti importanti. Con la Luna poco reattiva verso il vostro segno, tutto risulta più faticoso. Tra beghe quotidiane e grattacapi di natura personale non avete tempo neanche per respirare! Nervosismo e malumore in questo week-end non sono gli ingredienti migliori per ristabilire serenità e dialogo con il partner. Per adesso è meglio lasciar correre. In campo sentimentale lasciatevi andare a tenerezze e coccole col partner, e non nascondete i vostri desideri: è il momento di fare progetti importanti.

Sagittario: ottimi risultati. Vi aspetta un sabato e una domenica punteggiati di momenti impegnativi, ma anche di tante piccole soddisfazioni. A fine week-end potrete ritenervi soddisfatti! La vita di coppia è appagante, grazie a Venere e Plutone in segni amici, e fra le lenzuola vi fate largo a colpi di sex-appeal. Con la Luna e Urano in aspetto di sestile, siete proprio in una botte di ferro: niente vi minaccia! Liberi da grane e contrattempi, siete nelle condizioni d'intraprendere progetti ambiziosi, potete svolgere moltissime incombenze senza accusare la minima fatica. E con ottimi risultati!

Capricorno: un po' di malumore. Vi attendono due giornate sovraccariche d'impegni, ma avrete anche l'opportunità di farvi conoscere in un ambiente particolare e stimolante. Non si escludono inaspettate prove d'amicizia da qualcuno che avevate un po' sottovalutato. Qualche ritardo o intoppo è prevedibile con Luna in Sagittario: non perdete resistenza e non smarritevi a pochi metri dal traguardo. Se affrontati con calma, i problemi si risolveranno senza lasciare traccia, a parte una sottile scia di malumore.

Acquario: Venere in ottimo aspetto. Ne avete abbastanza dei ritmi serrati che i numerosi impegni vi impongono e vorreste concedervi un break da impiegare rilassandovi un po' proprio in questo week-end?

Si sa, il lavoro toglie spazio al tempo libero, la vita privata sottrae tempo al lavoro: dovete organizzarvi! La vita privata è attraversata da lievi contrarietà, a fronte di buone e cattive notizie che si alternano veloci come nubi passeggere. Venere in aspetto positivo vi aiuta a mantenere l'armonia con la persona amata, ma non può fare tutto da sola.

Pesci: astri favorevoli. L'attività professionale promette bene, siete pieni di progetti che si traducono in iniziative concrete. Impegno e buona volontà non mancano. per questo sabato e domenica dovranno essere soprattutto all'insegna dell'entusiasmo affettivo, calore e una sensualità appropriata alle fredde e lunghe notti invernali.

Astri favorevoli promettono soddisfazioni per questo week-end, quindi via libera a iniziative volte a incrementare buoni propositi o favorire questioni irrisolte. In coppia proponetevi con intraprendenza: tenerezza e passionalità saranno una combinazione eccellente sia per rinverdire un rapporto.