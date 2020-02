L'Oroscopo dell'amore per i single di sabato 8 febbraio approfondisce le opportunità amorose puntando sui transiti astrali favorevoli, in grado di trasformare le situazioni con tenacia, fortuna e sentimento. Una nuova energia magnanima viene garantita da Luna in Leone che fa approcciare all'amore con una grande bontà d'animo mentre Marte dal Sagittario e Venere in Ariete garantiscono un fascino disarmante. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Le faccende del cuore nell'oroscopo di sabato

Ariete: Venere nel segno promette amore e potete seguire una scia più impulsiva che fa cogliere le occasioni al volo in maniera imprevedibile. Buono il sexappeal e un dinamismo che favorisce uno spirito d'iniziativa in grado di rivoluzionare la sfera amorosa in modo più ambizioso.

Toro: la vicinanza dell'astro dell'amore si fa sentire e mitiga un po' gli impulsi eccentrici di Urano nel segno. Sono previste splendide novità in amore ma dovete lasciarvi andare alle sensazioni con maggiore slancio ed elasticità, senza imporvi in maniera troppo orgogliosa.

Gemelli: Venere e Luna sigillano l'amore poiché in sestile astrologico favorevole. Una scia più ambiziosa conferita da Luna in Leone fa stare al centro dell'attenzione poiché molto desiderosi di affetto. Via libera all'amore quindi vissuto in maniera più disinvolta e profonda.

Cancro: dalla vostra avete Mercurio che garantisce novità amorose in sinergia con Nettuno, Marte che elargisce impulsi molto dinamici e affascinanti.

Dovete solo contrastare una quadratura venusiana e plutoniana che può creare complicazioni in campo amoroso.

Leone: più generosi e nobili d'animo con Luna nel segno, sarete vanitosi e in cerca di dimostrazioni d'affetto che allontanino qualsiasi dubbio e insicurezza. Venere con l'astro d'argento forma uno splendido trigono che fa passare all'azione senza indugio. Che ne dite di sorprendere una persona che vi ha rapito il cuore con un regalo speciale?

Vergine: non assumete un atteggiamento polemico nei confronti delle opportunità amorose, anche se questo comportamento è causato da Marte in quadratura a Mercurio che insieme a Nettuno in opposizione, confonde un po' le idee e sprigiona paranoie irrazionali. Prendete in mano alcune situazioni rimaste in sospeso.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere in opposizione guida i giochi amorosi e sprigiona qualche difficoltà nell'approccio. Che ne dite nel frattempo di curare la forma fisica? Luna in posizione favorevole fa il tifo per voi e regala una grande capacità seduttiva.

Accendete i radar dell'amore contrastando le energie venusiane dissonanti.

Scorpione: Saturno, Plutone e Giove garantiscono un cambiamento positivo in amore. Il fascino di Marte dal Sagittario contrasta una quadratura lunare che tende a mettervi in cattiva luce. E' un momento intenso per la vita sentimentale, da vivere con maggiore profondità d'animo.

Sagittario: se gli astri in quadratura dai Pesci minacciano la felicità amorosa, in compenso Luna dal Leone favorisce un modo di aprirsi alle nuove storie più seducente e magnanimo. L'astro d'argento cerca di contenere eventuali nervosismi, spetta a voi passare all'azione con Marte che garantisce un dinamismo molto idealistico.

Capricorno: Venere in quadratura semina qualche ostacolo lungo il cammino amoroso ma voi non demordete, andando avanti con orgoglio. Nettuno allarga gli orizzonti amorosi con maggiore sensibilità, così potete chiudere una storia che traballa per aprirvi ai nuovi amori con maggiore fortuna.

Acquario: cercate di riequilibrare un po' uno stato d'animo alquanto altalenante dovuto a Sole in opposizione a Luna dal Leone. Passate da una gioia immotivata alla disperazione più profonda, quindi attenzione ad arginare questo comportamento che può creare tensione in amore.

Pesci: attenzione alla scelta delle parole che pronunciate poiché Mercurio in quadratura a Marte dà scarso controllo ai pensieri.

Cercate di arginare il nervosismo e valutate bene quello che pronunciate poiché da una scelta sbagliata rischiate di compromettere una situazione amorosa in avviamento.