Le predizioni zodiacali della settimana dal 24 febbraio al 1° marzo 2020 annunciano diverse opportunità da investire in amore e nel lavoro nei prossimi sette giorni. In rilievo tra i dodici simboli dello zodiaco, sicuramente Ariete, Vergine e Bilancia valutati questa settimana in pagella con i voti più alti. Momento poco affidabile intanto per coloro del Sagittario: a sbarrare la strada a questo splendido segno di Fuoco, Venere e Luna, entrambi dissonanti. A questo punto iniziamo a svelare nei minimi particolari le predizioni zodiacali da lunedì 24 a domenica 1° marzo, valutando i sette giorni prossimi in relazione ai segni dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete: voto 9. La Luna nel segno in congiunzione questa settimana con Venere, anch'essa nel segno, vi regaleranno un fascino eccezionale. Se avete una storia d’amore ben collaudata e felice la nuova settimana porterà ventate di novità e colpi di scena improvvisi capaci di rendere il rapporto di coppia vivacissimo. L’ottimo appoggio di Mercurio, poi, in campo lavorativo sollecita una ricca inventiva. E’ un momento di ottime garanzie astrali che sottolineano ogni vostra abilità.

Liberatevi da ogni vecchio impaccio.

Toro: voto 6. Impazienti e poco tolleranti per via di Giove in quadratura alla Luna. In amore per attenuare eventuali insoddisfazioni puntate sulle cose concrete e sugli obiettivi da realizzare col partner. I single alla ricerca di nuove emozioni non perdano le speranze. Nel lavoro è un momento in cui dovete far valere le vostre ragioni, anche mettendo gli altri alle strette.

Non esitate a farvi sotto con grinta, anche se questo può alienarvi qualche simpatia.

Gemelli: voto 6. Finalmente si volta pagina. Nelle relazioni d'amore non sarà certo la noia a farvi compagnia in questi prossimi sette giorni. Per i più trasgressivi tra voi, quelli che amano le avventure, ci sono parecchie tentazioni in vista. Nel lavoro invece, parecchi di voi potranno sentirsi molto affaticati: il contrasto di Marte in 'Casa 5' del Capricorno può portare un calo di tono.

Prima di prendere decisioni importanti, valutate bene ogni dettaglio.

Cancro: voto 7. Settimana all'insegna della curiosità e dell'evasione sentimentale. In amore molti di voi Cancro troveranno tanta positività offerta dal Sole in Pesci, nel contempo in ottimo sestile a Marte in Capricorno. Molto probabile un’attrazione sentimentale davvero 'fatale'. Una di quelle situazioni dove la mente sembra incapace di affrontare razionalmente le circostanze. Sul lavoro potreste essere tentati da progetti azzardati. Il momento è buono ma fidatevi solo dei fatti, e non delle parole. Tenete alta la guardia, siate concreti e molto chiari.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: voto 6. I sogni ad occhi aperti spiccano il volo. Sarà una settimana davvero molto 'calda' in amore, intensa quanto basta per farvi ricredere su opinioni già formulate. Se siete in coppia, vi dedicherete con generosità alla persona amata e darete nuova luce al legame, accendendovi di rinnovata passione. Lavoro e affini: le cose girano benino e continueranno a farlo. Non date comunque nulla per scontato, non siate troppo precipitosi nelle decisioni che dovete prendere. Sfruttate l’intuito e la creatività.

Vergine: voto 8. Il Sole in Pesci in 'Casa 7' invoglia a osare: si può fare molto di più!

In generale, le previsioni zodiacali settimanali per la Vergine prevedono che sarà un periodo di ricerca della tranquillità affettiva sotto tutte le forme. Acquisteranno importanza le piccole cose, le abitudini condivise dal partner, certi rituali di coppia. E’ un momento delicato ma molto importante soprattutto nel lavoro: sotto il profilo professionale godrete, infatti, delle migliori circostanze astrali. Se state per condurre in porto un progetto che vi preme molto proverete a breve una grande soddisfazione.

Bilancia: voto 10. Farete scintille in amore. Questa settimana la parte relativa ai sentimenti sarà ancora più importante nella vostra vita: sinceri propositi permetteranno a chi è in coppia un bel rinnovamento.

Bel periodo anche per chi non vuole impegnarsi ma che cerca di trovare spunti per provare a dare una scossa alla settimana. Nel lavoro siete abbastanza attrezzati in questo periodo per puntare al successo o al soddisfacimento di certe vostre ambizioni. Sole e Marte vi spianano la strada, state tranquilli...

Scorpione: voto 8. Venere in Ariete, nel frattempo in congiunzione alla Luna, vi rende passionali e grintosi in amore. Questo periodo porta una gran voglia di romanticismo. Se avete voglia di sognare, di abbandonarvi alla dolcezza, di lasciarvi trascinare dal fiume impetuoso dell’amore, questa settimana troverete ad attendervi splendide opportunità.

In merito al lavoro, fidatevi dei vostri riflessi o di quello che la vostra mente vi suggerisce. Successi professionali davvero lusinghieri potranno arrivare a quanti operano nel settore dei servizi.

Previsioni astrali da Sagittario a Pesci

Sagittario: voto 5. Venere e Luna dissonanti verso il segno. Calma: la dea bendata vi sorriderà molto presto, ma non questa settimana. In amore avete una vita sentimentale quasi soddisfacente: quel 'quasi' invita a guardare al bicchiere mezzo pieno. Infatti questo periodo vi permetterà di raggiungere momenti di discreta intensità di comunicazione con il partner che spesso resterete senza fiato.

Settimana discreta per il lavoro. Potrete realizzare alcuni progetti o portare a termine con altri piani programmati da tempo. Proposte o nuove opportunità da considerare a breve.

Capricorno: voto 7. Intraprendenti e creativi grazie a Marte, Giove, Plutone e Saturno tutti nel segno. In amore potete contare su una settimana abbastanza buona. In evidenza soprattutto l'intesa affettiva, intellettuale e sessuale col partner. Se siete soli, la voglia d’amore vi mette nelle condizioni ideali per innamorarvi. Riguardo il lavoro, se non tutta, una fetta abbastanza consistente della vostra sfera professionale sarà protetta e favorita dal cielo della settimana.

Finalmente raccoglierete i frutti della vostra fatica e del vostro impegno.

Acquario: voto 6. Meglio tirare il freno a mano che non rischiare di finire sotto stress. In amore, per un verso o per l’altro verrete colti da ansie improvvise. In molti di voi Acquario vi chiederete se il partner vi ama ancora, se vi è fedele e se tutto procede come voi desiderate nella vostra vita affettiva. Intanto questioni pratiche o piccoli problemi finanziari in ambito lavorativo possono creare un momento problematico che richiede una certa cautela, soprattutto se avete un’attività autonoma. Non lasciatevi influenzare dalle opinioni altrui.

Pesci: voto 6. Un mare di stanchezza generata dalla quadratura Luna-Plutone. Le predizioni zodiacali della settimana dal 24 febbraio al 1° marzo annunciano una qualche piccola nube in grado di poter offuscare il vostro cielo sentimentale: il tentativo di tenere i piedi in due staffe sarà destinato all’insuccesso! Non fate i birichini se siete già legati. Periodo impegnativo per molti anche nel lavoro. Data la situazione astrale, dovrete far fondo a tutto il vostro senso del dovere per restare a galla e non commettere leggerezze.