La classifica dell'Oroscopo del mese di marzo 2020 rivela un mese altamente favorevole per i segni zodiacali dell'Ariete e del Sagittario, mentre per quanto riguarda i segni dei Gemelli e della Bilancia si presenteranno delle novità sul fronte professionale. Mese non troppo promettente, invece, per il Cancro, il Leone e l'Acquario. Fortuna in arrivo per il Capricorno. Scopriamo quale sarà la classifica dei dodici segni zodiacali per il mese di marzo 2020.

Oroscopo e classifica di marzo: difficoltà di coppia per il Cancro, Scorpione impegnato

12° posto Cancro: mese poco rassicurante per i nati sotto il segno del Cancro. Marte influirà in maniera negativa sulle prossime settimane. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci dei forti rallentamenti a discapito dei vostri profitti, mentre sul fronte sentimentale dovrete affrontare alcune piccole difficoltà nella coppia. Un buon consiglio è quello di resistere fino a fine mese, quando potrebbe arrivare finalmente qualche lieve miglioramento.

11° posto Leone: alcune situazioni non possono più attendere e necessitano della vostra attenzione. Nel prossimo mese avrete modo di riflettere allo scopo di prendere la giusta decisione, alcune situazioni potrebbero degenerare: potreste trovarvi in una posizione decisamente spiacevole.

10° posto Acquario: il prossimo mese sarà caratterizzato da alti e bassi. L'inizio potrebbe rivelarsi alquanto difficile a causa di un probabile calo emotivo.

Non sempre riuscite facilmente a reggere a tutte le situazioni, purtroppo avete la tendenza a perdere facilmente l'autocontrollo. Verso metà mese, potrebbe verificarsi qualche cambiamento.

9° posto Scorpione: il mese di marzo sarà un mese abbastanza arduo, dovrete impegnarvi molto sia sul fronte lavorativo che nella vita privata. Il fatto di essere troppo occupati non dovrà, comunque, rivelarsi una scusa per trascurare il vostro partner.

8° posto Pesci: l'inizio di marzo non sarà il massimo ma avrete, comunque, delle buone possibilità di miglioramento. Tutto dipenderà dalla vostra resilienza e dalla vostra determinazione. La vostra capacità di affrontare le difficoltà che si presenteranno avrà un ruolo fondamentale.

Classifica, previsioni astrali per il mese di marzo: novità per la Bilancia, armonia per i Gemelli

7° posto Toro: mese promettente e ricco di iniziative per il segno zodiacale del Toro. È arrivato il momento di intraprendere un nuovo cammino mirato al miglioramento delle vostre qualità professionali. Il mese di marzo riserverà buoni propositi, potrete finalmente rimediare ad alcuni vostri errori.

6° posto Bilancia: secondo l'oroscopo, sarà un mese in cui potrete ricevere delle importanti novità che riguarderanno soprattutto la vostra carriera. Sarà necessario, però, valutare con molta attenzione le proposte che vi verranno presentate.

5° posto Vergine: il segno della Vergine è atteso da un mese decisamente positivo soprattutto per quanto riguarda il rapporto di coppia. La vostra relazione ha finalmente superato un periodo di difficoltà e potrà concedersi un po' di serenità e di tranquillità.

4° posto Gemelli: secondo l'oroscopo, il mese di marzo offrirà degli ottimi propositi. Buone notizie arriveranno soprattutto sul fronte professionale.

Potrebbe trattarsi di notizie molto interessanti ma, da parte vostra, sarà necessario esaminarle con cura. Dal punto di vista sentimentale, invece, godrete di un'ottima armonia di coppia.

Previsioni astrali marzo 2020, classifica: Sagittario al top, Capricorno fortunato

3° posto Ariete: il lavoro sarà decisamente più impegnativo ma, nello stesso tempo, avrete la possibilità di ottenere degli ottimi profitti. Per quanto riguarda, invece, il rapporto di coppia, avrete ancora alcuni aspetti da chiarire con il vostro partner. Forse è giunto il momento di passare ad un stadio più maturo nella vostra relazione.

2° posto Sagittario: mese favorevole per il Sagittario. La Luna vi tramanderà energia positiva, energia che potrete sfruttare nelle vostre giornate di marzo. Godrete di uno stato d'animo invidiabile. Avrete l'opportunità di sfoggiare tutto il vostro fascino e di mostrare le vostre migliori qualità.

1° posto Capricorno: secondo l'oroscopo, sarà un mese fortunato per il Capricorno. Le costellazioni sono decisamente a vostro favore: magari potrete cogliere qualche buona opportunità per fare qualche piccolo investimento oppure iniziare a fare dei progetti lavorativi a lungo termine. Anche dal punto di vista passionale sarete al top, ben presto, però, dovrete concretizzare la vostra relazione.