Le predizioni zodiacali di venerdì 21 febbraio 2020 sono ben disposte a portare quel pizzico di fiducia dove eventualmente dovesse mancare. Oggetto del nostro 'indagare', ovviamente a livello astrologico, è come da titolo la giornata del prossimo 21 febbraio. Target dell'Oroscopo quotidiano, come sempre, tutti e dodici i segni dello zodiaco, quindi ad iniziare dall'Ariete fino a terminare con quello dei Pesci. Volendo iniziare a dare qualche piccola informazione riguardo a cosa porterà di interessante il periodo, diciamo senza dubbio che a tenere alta l'attenzione generale sarà il transito della Luna in Acquario, messo in conto per la giornata di giovedì.

In questo caso l'Astro d'Argento si troverà in positivo sestile a Venere in Ariete, favorendo quest'ultimo sicuramente nel comparto dedicato ai sentimenti. Sole e Marte intanto proveranno a dare una mano ai nativi del Toro. questi saranno rispettivamente in sestile e in trigono a Urano, pianeta stanziante nel segno del Toro appunto. A soffrire un po' di più rispetto agli altri sarà invece la Bilancia, sottoposta alla dura quadratura in atto tra Venere e Giove, pianeti risultanti speculari negativi all'80% e più.

A questo punto, senza tergiversare più di tanto, diamo spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino ai Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Luna in sestile a Venere nel segno. Datevi da fare se volete migliorare la vostra posizione o la vostra immagine professionale. Le predizioni zodiacali indicano che avrete idee e opportunità da mettere in gioco: potete contare su soddisfazioni lavorative con risvolti economici gratificanti!

Riprende quota, intensità e importanza la vita amorosa. Partner attraente, ma decisamente nervoso, invoglia ad avere un atteggiamento guardingo.

Toro: Sole in sestile e Marte in trigono a Urano nel segno. Iniziate la giornata con il piede sinistro. La necessità di tenere a freno l'impazienza potrebbe rendervi un po' insofferenti: in caso di indecisione, le predizioni zodiacali di venerdì anticipano che l'esperienza vi aiuterà a fare la scelta giusta.

Evitate gli scontri di petto oppure la sconfitta è garantita. Uscite di denaro non messe in preventivo.

Gemelli: Marte in Capricorno speculare positivo per il segno. Il cielo odierno invita alla riflessione, e sarà meglio per voi ascoltare tale invito onde evitare situazioni faticose. Tenete un profilo basso ma alto l'umore nei confronti dell'amore: non sentitevi sotto assedio. Non è affatto vero che tutto e tutti vi siano contro. In un diverbio non cedete alla tentazione di reagire.

Cancro: Giove, Plutone e Saturno speculari positivi al segno. Ma il vento di Giove, in questo caso quadrato al pianeta dei buoni sentimenti, Venere, soffia forte spingendovi ad andare all'arrembaggio senza adeguate protezioni.

Dovrete affrontare qualche ostacolo, ma ne uscirete vittoriosi. In campo amoroso, le predizioni zodiacali del momento presumono che vivrete attimi poco felici: grande il trasporto erotico per un partner che non ne vuol sapere... I single in questo periodo vanno a ruba come il pane.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: Sole in Pesci positivo per il segno. Le predizioni zodiacali del giorno 21 febbraio indicano astri favorevoli, promettenti soddisfazioni a go-go. Via libera a iniziative volte a incrementare le entrate o a migliorare il lavoro. In amore proponetevi con intraprendenza, tenerezza e passionalità: una combinazione eccellente sia per rinverdire un rapporto di vecchia data sia per aprire un nuovo capitolo.

Vergine: Nettuno e Mercurio in Pesci favorevoli al segno. Se ne avete abbastanza dei ritmi serrati che i numerosi impegni vi impongono e vorreste concedervi un break, impiegate più tempo da dedicare al relax. Il lavoro toglie spazio al tempo libero, la vita privata sottrae tempo al lavoro: dovete organizzarvi. Amore stabile, ma in prevalenza indirizzato a migliorare nel corso del periodo.

Bilancia: Venere, in quadratura a Giove, speculare negativa all'80%. Progetti che non decollano e vicende familiari vi agitano? In tal caso le predizioni zodiacali di vostra competenza invitano a non scambiare un sasso per una montagna: venerdì tutto, o quasi tutto, alla fine è destinato ad appianarsi.

Affrontati con la dovuta calma, i problemi si risolvono senza lasciare traccia, a parte quel sottile malumore che lascia sempre un po' d'amaro in bocca.

Scorpione: Urano in Toro (positivo) e Venere in Ariete (negativa). La vita privata è attraversata da lievi contrarietà, a fronte di buone e cattive notizie che si alternano veloci come nubi passeggere. Urano in aspetto positivo vi aiuta a mantenere l'armonia con la persona amata, ma non può fare tutto da solo. Venere in aspetto negativo scompiglia ciò che di buono farà Urano: dopo tanti giri, alla fine siete punto e accapo!

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: trigono Urano-Marte positivo per il segno. L'attività professionale, secondo le indicazioni rilasciate dalle predizioni zodiacali, promette bene: siete pieni di progetti che si traducono in iniziative concrete. Impegno e buona volontà non mancano e la serata propone soprattutto entusiasmo affettivo, calore e una sensualità appropriata alle fredde e lunghe notti di questi giorni d'inverno. Una frase dolce scalda molto più di un fuoco ardente: meditate...

Capricorno: Marte, Giove, Plutone e Saturno nel segno. Qualche ritardo o intoppo è prevedibile con Venere al quadrato verso Giove nel segno: non perdete resistenza e non smarritevi a pochi metri dal traguardo.

Se affrontate con calma, le vicissitudini della vita si risolveranno senza lasciare tracce visibili, a parte una sottile scia di rimpianto per qualcosa che poteva essere fatta. Le predizioni zodiacali del giorno invogliano a credere di più in voi stessi.

Acquario: Luna nel segno in sestile a Venere in Ariete. Con la Luna nel segno dell'Acquario favoriti i rapporti interpersonali, gli amici sono fonte di allegria, sostegno e utili consigli. Giorno speciale per le vostre faccende amorose: le ore trascorse con il partner saranno sempre tra i ricordi più belli. Ottimo il settore lavorativo a partire da metà mattinata in poi.

Pesci: Sole in sestile a Marte, Nettuno in sestile a Giove. Le predizioni zodiacali di venerdì 21 febbraio riguardo l'amore annunciano probabili disfunzioni in arrivo in ambito di coppia. Vi attende una giornata sovraccarica d'impegni in famiglia. Nel lavoro avrete l'opportunità di farvi conoscere in un ambiente particolare e stimolante. Non si escludono inaspettate prove d'amicizia da qualcuno che avevate un po' sottovalutato.