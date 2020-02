L'Oroscopo per il fine settimana di sabato 7 e domenica 8 marzo 2020, in merito alla prima sestina, vede una Vergine più attenta agli affetti e un Leone più cauto nelle situazioni economiche. I Gemelli avranno un significativo rialzo delle questioni lavorative in corso. L'intesa amorosa per i nati sotto il segno del Toro sarà migliore, mentre il Cancro potrà avvalersi di un po' di serenità ,dopo una settimana piuttosto turbolenta. A seguire le previsioni per i segni dall'Ariete alla Vergine.

Pausa e tranquillità per Toro e Ariete

Ariete: avrete una buona opportunità per staccare la spina e dedicarvi agli affetti, agli hobby, ma anche a qualche viaggio fuori città: ritroverete il giusto relax, magari con il vostro partner. Ci sarà qualche momento di ansia domenica a causa di un affare che non riuscite a concludere, ma siate fiduciosi: con i dovuti accorgimenti riuscirete a essere efficienti come al solito.

Toro: si respireranno molto amore e molta complicità all'interno della coppia e non solo, perché il sabato sarà, finalmente, una giornata in cui ogni faccenda lavorativa sarà messa da parte.

La domenica sarà la giornata ideale per provare a fare qualcosa di nuovo: comincerete a palesare i primi progetti in merito al futuro.

Previsioni astrali: Cancro rilassato

Gemelli: i successi sul lavoro, nella giornata di sabato, vi daranno grinta, autostima e fiducia verso il futuro. Sicuramente avrete a che fare con una mole di lavoro molto pesante, ma i guadagni saranno a portata di mano il prima possibile.

La domenica sarà simile alla giornata precedente, ma ricca d'intesa all'interno della coppia e della famiglia.

Cancro: avrete a che fare con due giornate più distese e serene, in cui potrete essere maggiormente voi stessi. Con la compagnia di un amico o del partner farete una esperienza unica nel suo genere. Uno strappo alla regola potrebbe fare al caso vostro, ma fate attenzione alle vostre finanze: cercate di non spendere troppo.

Leone parsimonioso

Leone: dovrete essere molto parsimoniosi con i vostri soldi ed evitare di fare un investimento troppo oneroso. Sarà il momento ideale per riappacificarvi con chi recentemente ha litigato con voi. Stringerete anche amicizie intense che potrebbero durare nel tempo. Fate attenzione a quelle conoscenze che potrebbero non essere l'ideale per voi.

Vergine: darete un'ulteriore occhiata agli aspetti più privati della vostra vita, perché il lavoro intenso vi ha fatto perdere di vista gli affetti, ma soprattutto il partner. Sarà anche una occasione perfetta per rivedere i conti di stampo finanziario e godervi gli ultimi acquisti fatti durante la settimana.

Magari penserete a ulteriori investimenti futuri.