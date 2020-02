Nella settimana dal 24 febbraio all'1 marzo troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dai Pesci (dove stazionano Sole, Nettuno e Mercurio) verso l'orbita dell'Acquario, nel frattempo Giove, Saturno, Marte e Plutone saranno sui gradi del Capricorno. Urano rimarrà stabile in Toro come Venere nel segno dell'Ariete. Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Vergine, meno entusiasmante per Ariete e Bilancia.

Sul podio

1° posto Leone: lungimiranti. Il Sole in Pesci alleggerisce il clima permettendo presumibilmente ai nativi di riorganizzare al meglio le idee, meditando attentamente le prossime mosse da effettuare.

2° posto Vergine: shopping. Il settore economico navigherà, con ogni probabilità, in acque tranquille tanto che saranno molti i nati del segno che si concederanno un'intesa sessione di shopping.

3° posto Pesci: passionali. Nell'alcova pescina potrebbero essere fuochi d'artificio in questi sette giorni ed a giovarne sarà, oltretutto, la simbiosi del ménage amoroso

I mezzani

4° posto Toro: energie top. Bottino energetico stracolmo e voglia di fare ai massimi livelli, così potrebbero trascorrere le giornate i nati Toro mettendo le faccende di cuore, però, in secondo piano.

5° posto Capricorno: lucidi. La concentrazione sarà, c'è da scommetterci, il piatto forte della casa ed i nativi non potranno che orientarla verso le faccende professionali, traendone meritate gratifiche.

6° posto Cancro: umore flop. I nati Cancro potrebbero essere alle prese con una settimana di alti e bassi umorali, dove i crolli saranno ben più evidenti e duraturi. Lo scoramento potrà essere contrastato dedicandosi ad un'attività sportiva.

7° posto Gemelli: distratti. Le mansioni pratiche settimanali risulteranno presumibilmente di difficile esecuzione per i nati del segno che, per ovviare all'inconveniente, dovrebbero optare per prendersi qualche giorno feriale dal lavoro.

8° posto Scorpione: svogliati. Non sembra il momento migliore per intraprendere una nuova attività professionale o relazione amorosa, in quanto i Pianeti non approverebbero.

Dedicarsi ad un nuovo hobby sarebbe una saggia idea.

9° posto Acquario: amore flop. Nel focolare domestico potrebbe palesarsi un raggelarsi del clima in coppia, specialmente nel weekend quando la parole di troppo scateneranno un putiferio dialettico.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: indisponenti. Sette giorni con l'umore probabilmente sotto i tacchi ed un atteggiamento indisponente che farà storcere il naso a più di un collega.

11° posto Bilancia: gelosi. Sebbene le motivazioni latitino, i nati Bilancia potrebbero provare l'avverso sentimento della gelosia, intorno alle giornate centrali, dimostrando con scenate inopportune il loro malcontento al partner.

12° posto Ariete: fuori fase. Ai nativi sembrerà di girare quasi a vuoto durante questa settimana, dono sgradito degli Astri che potrebbero risultare oltremodo avari in termini di risultati.