Le previsioni astrologiche della prossima settimana ovvero quella che andrà da lunedì 24 febbraio a domenica 1° marzo riserveranno delle belle prospettive per i segni dei Gemelli, della Vergine e del Cancro mentre avremo un calo per i segni zodiacali dell'Ariete, del Leone e dello Scorpione, soprattutto dal punto di vista passionale. Scopriamo cosa rivela l'Oroscopo dei dodici segni zodiacali per la prossima settimana.

Oroscopo settimanale dal 24 febbraio al 1° marzo da Ariete a Cancro

Ariete: un principio di settimana che si preannuncia poco rassicurante dal punto di vista sentimentale.

Avete ancora molti dubbi riguardo la vostra relazione e spesso non vedete alcuno sbocco promettente. La settimana trascorrerà con alti e bassi, avrete alcune giornate positive, altre meno: il fine settimana dovrebbe presentare dei sensibili miglioramenti.

Toro: lunedì dovrete assumere un atteggiamento vigoroso. Le giornate saranno molto movimentate e sarete pieni di impegni fino a giovedì. Mantenere lo stress sotto controllo sarà un impresa, ma non di quelle impossibili se sarete ben determinati.

Con l'arrivo del weekend arriverà una tregua.

Gemelli: Venere vi tramanderà una luce positiva. La settimana avrà un esito molto promettente per i nati sotto il segno dei Gemelli. Il lavoro darà soddisfazioni e anche nella coppia sarete travolti da un vento di passione insolito. Nella giornata di giovedì potrebbe presentarsi qualche piccolo imprevisto ma niente che possa compromettere la vostra settimana.

Cancro: settimana decisamente positiva per il Cancro. Gli astri vi accompagneranno e vi tramanderanno positività nei prossimi giorni. Forse qualche piccola novità potrebbe arrivare tra mercoledì e giovedì, novità che, anche se non di estrema importanza, saranno comunque ben gradite.

Previsioni astrali della settimana dal 24 febbraio al 1° marzo da Leone a Sagittario

Leone: amore e complicazioni si stanno alternando nella vostra vita sentimentale.

Luna poco promettente per il Leone, dovrete fare attenzione ad evitare argomenti spiacevoli con il vostro partner in modo da non cadere in spiacevoli discussioni, spesso prive di significato. Sabato e domenica saranno giornate più serene.

Vergine: settimana armoniosa per la Vergine. Le costellazioni vi mandano buoni auspici, per cui sarà bene sfruttarli nel migliore dei modi. Al lavoro dovrete dare il meglio di voi stessi, ogni vostro sforzo e sacrificio sarà presto ben ricompensato. Nell'ambito passionale dovrete cercare un punto di incontro e capire anche il punto di vista del vostro partner.

Bilancia: siete alla caccia di qualcosa che vi porti nuovi stimoli e nuove ispirazioni. Non siete ancora certi di sapere cosa state cercando realmente ma di sicuro avete bisogno di vivere sensazioni più fresche ed intriganti. La prossima settimana, purtroppo, risulterà poco appagante e priva di vigore: tuttavia forse sarà il giusto momento per iniziare a programmare qualche viaggio interessante.

Scorpione: riuscite facilmente a perdervi in questioni di poco conto. Il vostro rapporto necessita ancora di riprendersi da un periodo di difficoltà. Sarà bene essere accondiscendenti e mantenere un atteggiamento mite.

La prossima settimana risulterà monotona, sarete molto presi dai vostri impegni ma allo stesso tempo dovrete cercare di non trascurare troppo il vostro partner.

Sagittario: secondo l'oroscopo avrete un inizio settimanale tranquillo e pacifico. Il transito di Marte influirà sul vostro umore e questo farà sì che affronterete le giornate con tono decisamente alto e ottimista. Fate attenzione, però, alla giornata di mercoledì: qualche piccolo inganno da parte di una persona che conoscete molto bene potrebbe rovinare la vostra giornata.

Cosa dicono le stelle: oroscopo della settimana dal 24 febbraio al 1° marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno: le troppe chiacchiere e i pochi fatti non fanno decisamente al caso vostro. Alcuni ciarlatani non smettono di riempirvi di false illusioni ma voi fortunatamente non sempre date molta importanza alle loro parole. La settimana a venire avrete modo di mostrare la vostra perseveranza a chi insiste nel farvi cambiare le vostre decisioni.

Acquario: a volte il vostro carattere è piuttosto difficile, il vostro umore influisce molto sulle reazioni. Non sempre siete disponibili e comprensivi con tutti ma avete comunque le vostre ragioni: la pazienza non è esattamente una delle vostre virtù.

Nella prossima settimana si alterneranno delle giornate molte accese e dei giorni sottotono, il vostro umore giocherà un ruolo fondamentale.

Pesci: riuscite ad essere partecipi di molti progetti ma spesso trascurate quelli riguardanti la vostra vita privata. Aiutare un vostro familiare o qualcuno che vi vuole particolarmente bene vi aiuterà a sentirvi gratificati e sicuramente il vostro gesto sarà molto apprezzato da chi lo riceverà. Durante la prossima settimana, potete magari prendervi del tempo libero e trascorrere momenti sereni con i vostri cari.