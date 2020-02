L'Oroscopo del giorno 24 febbraio 2020 ci anticipa cosa prospettano gli astri per il prossimo lunedì. Le stelle del periodo sono certamente ben disposte a dare seguito alla legittima curiosità di voi lettori, chiarendo e semplificando l'andamento del periodo osservato. Come da consuetudine ormai da un pezzo assodata, la fatidica domanda ritorna puntuale e spontanea: pronti a scoprire i segni più fortunati ad inizio settimana? Prima di dare risposta alla più che legittima domanda ci teniamo a mettere in chiaro che ad essere sottoposti al nostro giudizio (ricavato dall'attuale posizione delle effemeridi) sono i segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco.

Ovviamente, per chi non avesse ben chiaro quali siano i simboli astrali rientranti nella seconda sestina, ricordiamo che si tratta di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che, tra i predetti sei segni, a risultare tra i migliori, meritatamente in bella mostra tra quelli giudicati più fortunati del giorno, sono la Bilancia e i Pesci. Invece, secondo quanto esposto nell'oroscopo di lunedì 24 febbraio, a dover lottare più degli altri nel cercare di mantenere entro limiti accettabili questo inizio settimana saranno i nativi dello Scorpione.

Passiamo pure a maggiori dettagli.

Classifica stelline 24 febbraio 2020

Un nuovo lunedì sta per iniziare: vogliosi di scoprire a chi sorrideranno gli astri in questo nuovo avvio di settimana? In evidenza, come già visto nelle anticipazioni di apertura, i segni di Bilancia e Pesci, meritatamente posizionati a cinque stelle, dunque al vertice della nuova classifica stelline interessante l'oroscopo del 24 febbraio 2020.

Intanto, si prospetta una giornata abbastanza positiva, sempre in base a quanto estrapolato dalle effemeridi e messo in chiaro in queste previsioni, anche per Sagittario, Capricorno e Acquario, tutti e tre classificati in giornata a quattro stelle. Non troppo funzionale il periodo purtroppo per i nativi dello Scorpione, in questo caso valutati con le tre stelline relative ai frangenti 'sottotono'.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi per l'oroscopo dei sei segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: NESSUNO.

Oroscopo lunedì 24 febbraio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 24 febbraio annuncia per voi della Bilancia un periodo molto positivo, specialmente per coloro con situazioni sentimentali aperte o da chiudere di comune accordo. Infatti questo primo giorno della nuova settimana vi vedrà sotto diretta protezione del Sole in sestile a Urano. Parlando di amore, le stelle daranno sufficienti garanzie in vista di giornate particolarmente eccitanti.

Più di qualcuno, ancora single, potrebbe andare incontro ad occasioni d'oro in grado di favorire incontri casuali per poter 'flirtare' o succulente avventure mordi e fuggi. Il settore riguardante il lavoro senza dubbio si presenterà con qualche battuta d’arresto fuori programma, tuttavia facile da riportare entro limiti accettabili.

Scorpione: ★★★. L'avvio del prossimo lunedì è previsto tutt'altro che facile per voi dello Scorpione. I presupposti per una giornata delicata, classificata in base al responso non proprio positivo delle stelle, indicano con una certa precisione l'arrivo del periodo 'sottotono'.

Intanto, l'inizio del periodo riguardo i sentimenti si preannuncia poco positivo. Forse riuscirete a perdere anche quel poco di tranquillità rimasta: datevi da fare se volete rimettere in sesto il rapporto: la parola d'ordine dovrà essere necessariamente 'umiltà'. La sfera sentimentale invita dunque alla riflessione dettagliando meglio i particolari: no a cambiamenti classificati come 'eccitanti', passando lontano da ipotesi di cambiamento soprattutto sul piano dell'erotismo. Nel lavoro, poi, cercate di non avere troppa fretta: le illusioni lasciatele a quelli che non sanno aspettare, voi siete fatti di tutt'altra pasta.

Sagittario: ★★★★. Lunedì previsto buono in massima parte, con piccoli intermezzi non proprio fortunati. A dare lievi problemi, ovviamente, secondo l'oroscopo del giorno 24 febbraio del Sagittario, sarà Venere speculare negativa, tuttavia tenuta a bada dall'ottimo Urano n Toro, per voi speculare positivo al 75%. In amore piccole situazioni conflittuali, oppure scontri verbali con il partner dovuti perlopiù a motivi insignificanti. La vostra vita sentimentale, dunque, potrebbe avere una parentesi riflessiva, soprattutto sui modi di affrontare certe cose (in genere quelle in cui dominano diversi punti di vista).

Potrebbero arrivare lamentele o accuse per eventuali bisogni insoddisfatti: quando la coppia litiga, la prima cosa da fare è quella di evitare di rivangare il passato. Diversa la situazione nel lavoro: interessanti prospettive potrebbero arrivare in seno alla vostra attività, se in proprio, oppure nel settore di appartenenza: cercate di essere un po' più aperti mentalmente e disponibili a considerare anche altre modalità di veduta.

Astrologia del giorno 24 febbraio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. L'oroscopo della giornata di lunedì annuncia che la ripartenza della nuova settimana, per voi del Capricorno, sarà all'insegna della normale amministrazione.

Questo non vuol dire che sarete esentati da eventuali cadute nel corso della giornata in oggetto, intendiamoci. Bene, chiarito ciò, analizziamo il segno tastando il polso alle effemeridi e vediamo quali ricadute avrà nei settori dedicati all'amore e al lavoro. Quasi sicuramente nel periodo indicato vi sentirete come su una barchetta in mezzo al mare, con all'orizzonte aria di burrasca; tranquilli, riuscirete a tornare a riva prima della tempesta. Verso sera l'aria potrebbe cambiare, pronta a restituire buonumore ed effervescenza in ambito di coppia. Gli astri, intanto, guardano con una certa positività al comparto lavoro: in aumento lo spirito d’iniziativa e la voglia di mettere in campo nuove attività.

Acquario: ★★★★. Giornata tutto sommato oltre la discreta sufficienza, con momenti buoni superiori a quelli meno buoni. La situazione planetaria contempla ancora la Luna in sestile a Giove, speculare positiva al 60% rispetto al vostro segno. Male invece il Pianeta Venere, speculare positivo all'80% per via della quadratura con Plutone e Giove. Dunque, si prospetta un lunedì senz'altro 'da capire', specialmente per gli ascendenti Toro, Vergine e Scorpione, candidati ad una visuale troppo negativa del periodo. In amore, cercate di buttarvi alle spalle vecchi rancori: chissà, alla fine potreste rimettere in sesto un rapporto che sicuramente lo merita.

Single, qualcuno proverà a rimescolare le carte in tavola con l'intento di screditarvi agli occhi di chi sapete: appoggiatevi pure ai consigli di una persona amica, vedrete che riuscirete a risolvere. Parlando di lavoro, le direttive in arrivo dalle stelle sono chiare e semplici da seguire, praticamente quasi tutte rivolte al vostro modo di vedere le cose: per voi Acquario o 'bianco' o 'nero', non contemplate affatto una via di mezzo; è questo il vostro maggior problema. Meditateci un po' su.

Pesci: ★★★★★. Giornata di lunedì piena e decisa, pregna di interessanti opportunità da sfruttare sia sul piano sentimentale che riguardo la sfera professionale.

Secondo l'oroscopo del giorno 24 febbraio l'amore troverà, probabilmente, un periodo abbastanza ricco, eccitante al punto giusto e in grado di riempire la vostra vita di novità e spunti deliziosi, da condividere ovviamente con chi si ama. Dipenderà solo da voi, l'importante sarà raggiungere l'apice della felicità, il resto è relativo. In merito a voi single, se è vero che non si vive solo 'd'amor carnale', questo lunedì qualcuno potrebbe iniziare davvero una bella storia d'amore (badate bene, abbiamo detto 'storia d'amore', non 'tresca'). Probabilmente, sarete convinti che costruire, distruggere e ricostruire possa essere il modo migliore per ritrovare se stessi.

Riguardo al settore economico, cercate di essere prudenti in alcune questioni di stampo finanziario. Il comparto lavoro, intanto, potrebbe far registrare un piccolo stallo, nulla di importante: date tempo al tempo, vedrete che ritorneranno quelle tanto sperate soddisfazioni.