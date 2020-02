Le predizioni zodiacali di lunedì 10 febbraio 2020 sono pronte a valutare la prima giornata della prossima settimana. Il fiore all'occhiello del Toro sarà Urano, pianeta presente nel settore e nel periodo in ottimo trigono a Luna e Marte. Per il Cancro invece, sotto aspetto positivo saranno sia Saturno che Plutone, mentre per il Leone arriverà la specularità positiva offerta dal Sole. Per la Vergine si profila una giornata molto interessante, sostenuta dalla Luna nel segno, nel frattempo sotto trigono da Urano e Giove.

A questo punto diamo il meritato spazio alle predizioni zodiacali dell'oroscopo dall'Ariete fino a Pesci.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: Venere in stallo, nessuna interazione con altri pianeti. Questo lunedì tutto il necessario alla buona riuscita della giornata lo troverete nella comprensione e nell'aiuto della famiglia. Le difficoltà non dovrebbero presentarsi, in caso contrario vi faranno "un baffo". Le perplessità in ambito lavorativo, con cui avevate chiuso la settimana, svaniranno come neve al sole.

Toro: Luna e Marte in trigono a Urano. In questo inizio settimana potete tranquillamente riposare e dedicarvi alle vostre passioni e allo sport. In ambito personale conoscerete una persona che non vi sarà indifferente. Anche se ci sarebbe qualche piccolo problema lavorativo da risolvere, avete ben deciso di rimandare tutto a martedì e di pensare solo a star bene. Cercate di concentrarvi sull’amore e sugli affetti, visto che non siete in ottima forma.

Gemelli: Marte in trigono a Urano preserveranno parte della quotidianità a voi Gemelli. A darvi conforto e forza di volontà saranno i due pianeti amici appena citati, capaci di indirizzarvi nelle scelte e nelle decisioni importanti. Bene in campo lavorativo, forse anche troppo! Questo fatto un po' vi penalizza in campo sentimentale per il fatto che a casa non ci siete mai. La Luna consiglia di dedicarsi maggiormente a famiglia, partner e amici.

Cancro: Saturno e Plutone in ottimo aspetto. Bene l'andamento nella sfera personale in questa prima giornata della settimana in arrivo, in primo luogo sul fronte famiglia, poi su quello sentimentale. La Luna raccomanda di non tirare troppo la corda nelle discussioni con il partner: la lite è dietro l'angolo. Avrete l'appoggio di persone importanti che vi aiuteranno a risolvere questioni poco chiare, in ambito economico/legale.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: Sole speculare positivo al 90%. Le predizioni zodiacali del giorno 10 febbraio vedono ottima la giornata dal punto di vista della comunicatività e nelle relazioni interpersonali.

L'Oroscopo in questo caso consiglia di iniziare a progettare il futuro con la persona amata. Per chi lo avesse già pianificato, il momento è buono per chiedere il parere di una persona anziana.

Vergine: Luna nel segno: trigono con Urano e Giove; opposizione a Nettuno e Mercurio. Per evitare di incappare nei soliti contrattempi giornalieri, come consigliano le predizioni astrali di lunedì, dovreste cercare di tenere a freno un pochino la vostra proverbiale impazienza. Siete in un momento molto particolare. Curate la forma fisica e se avete un’attività lavorativa cercate di essere maggiormente positivi: questo il consiglio da adottare.

Bilancia: Campo libero da legamenti astrologici: in avvicinamento la Luna, afflitta da diverse opposizioni. Quindi, la Luna in Vergine di inizio settimana sarà per voi Bilancia leggermente monca non potendo garantire una protezione totale. Comunque, le predizioni zodiacali del momento prevedono lo stesso una discreta giornata. In serata avrete già abbandonato eventuali malumori per dedicarvi completamente all’amore o alle amicizie.

Scorpione: Cielo astrale pulito: sullo sfondo la positiva specularità di Urano in Toro. Molto bello sarà, per qualcuno di voi dello Scorpione, veder realizzato qualche piccolo sogno tenuto da troppo tempo nel cassetto del cuore.

In previsione una giornata fitta di impegni, vissuta secondo l'Astrologia del momento in armonia con familiari, collaboratori e amici fidati. Interessanti novità a lavoro o nello studio: iniziate a valutare nuove alternative e a cambiare l’ordine delle priorità.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario: Urano in ottimo trigono astrale a Marte. Lunedì promette piacevoli momenti di benessere, grazie soprattutto all’armonia che avete creato nel vostro ambiente affettivo e lavorativo. Nuovi bisogni o nuove necessità vi costringono a fare delle scelte diverse da quelle ordinarie. Molti perciò troveranno un ostacolo, anche serio, nel gestire le proprie indecisioni.

Capricorno: Luna in trigono a Giove, attuale pianeta di settore. Progetti, aspettative o situazioni importanti potranno essere inquadrate sotto una luce diversa. In giornata potrebbero arrivare cavilli burocratici a scombussolare la serenità della giornata: non lasciatevi intimidire! Sappiate comunque che nelle varie situazioni urgerà un comportamento mirato da parte vostra. Ottimo l'amore per i nati in prima decade.

Acquario: Marte in ottimo sestile al vostro Sole. Astri molto favorevoli, rendono brillante l’umore e fantastici i programmi della giornata che prevedono incontri fortunati e notizie che riempiranno il vostro cuore di gioia.

Se siete stabilmente in coppia, tutto andrà come sperato. Se siete single, si affaccia all’orizzonte un legame che vi farà di nuovo sognare. Saprete tenere saldamente in pugno le redini di situazioni anche molto delicate.

Pesci: Luna in opposizione a Nettuno e Mercurio. Le predizioni zodiacali di lunedì 10 febbraio riguardo l'amore invitano a tenere a bada l’insofferenza. Imbarazzo e disagio si prevedono in campo amoroso. Se avete detto qualche bugia, è inutile arrampicarsi sugli specchi: confessate, sperando nel perdono del partner. Potreste avere problemi di stomaco a metà pomeriggio o fine serata.

Fate attenzione a non gozzovigliare troppo.