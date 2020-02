Le previsioni astrali di lunedì 10 febbraio 2020 prevedono una situazione zodiacale molto propizia per i nati sotto i segni zodiacali del Sagittario e della Bilancia: i primi saranno favoriti in amore, i secondi godranno di una condizione di salute al top.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Leone (23 luglio – 22 agosto): affrontate ogni situazione con chiarezza, per evitare problemi d'incomprensione e inutili discussioni. Questo discorso vale sia sul lavoro, che nella vita privata.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): il parlare troppo potrebbe far nascere serie complicazioni nella storia d'amore con il partner.

L'impulsività non è una buona amica, soprattutto per quanto riguarda la tranquillità in un rapporto sentimentale.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre): l'ambizione viene premiata con dei buoni risultati. Anche in amore le cose vanno nel verso giusto: i problemi dei giorni scorsi con il partner sono soltanto un lontano ricordo.

Le previsioni astrali per i segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): siete convinti di quello che fate e delle vostre scelte, ma il vostro partner potrebbe non essere d'accordo con voi e da ciò potrebbero nascere piccoli litigi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): il pianeta Venere, di passaggio nel vostro segno zodiacale, vi spinge a fare delle scelte coraggiose, che potrebbero portarvi grandi soddisfazioni nel prossimo futuro.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): è una giornata positiva, che vi permette di fare nuove conoscenze e incontri favorevoli. Anche la salute torna al top della condizione.

La giornata per i segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): è importante cercare la comprensione e l'affetto degli altri, in un periodo non facile della vostra vita, in cui avete poca fiducia nel prossimo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): se ricevete un invito, non declinatelo. Attenzione a non perdere il treno della vostra vita, per non avere rimpianti in futuro.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): entro la serata del 10 febbraio avrete una conferma in amore, ma non pretendete l'impossibile.

Per i single favoriti i nuovi incontri, grazie alla congiunzione astrale tra la Luna e Saturno.

Le previsioni per i segni di terra

Toro (21 aprile – 20 maggio): la forma fisica in questo lunedì non è eccezionale. Vi sentite piuttosto stanchi e annoiati dalla routine della vita quotidiana. In serata potrebbe arrivare una "scossa".

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): state attraversando un periodo di tensione e stress non indifferente, a causa di difficoltà lavorative che metteranno a dura prova i vostri nervi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): alcuni affari non vanno come voi speravate e questo potrebbe mettere al repentaglio i vostri risparmi economici.