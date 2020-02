L'Oroscopo della giornata di lunedì 3 febbraio, prevede il pianeta Plutone nel segno del Capricorno, che sarà attento a ciò che i colleghi avranno da dire per fare esperienza, mentre Gemelli dovrà cercare di farsi più carico delle responsabilità domestiche. Leone sentirà la necessità di assumere un ruolo di leader nella propria relazione sentimentale, mentre gli influssi di Urano in Toro favoriranno i nativi del segno sul fronte sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di lunedì 3 febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 3 febbraio 2020 segno per segno

Ariete: con Marte nel segno del Sagittario durante la giornata di lunedì, l'oroscopo annuncia in voi una certa perspicacia che vi darà un grande vantaggio nei confronti dei colleghi nel lavoro. Le vostre mansioni infatti andranno grande e sarete ottimisti. In amore Il fascino andrà incrementandosi e potrete contare su un periodo sereno con la vostra dolce metà.

I single proveranno una serie di emozioni positive in compagnia degli amici o con una nuova conoscenza. Voto - 8

Toro: un oroscopo che prevede gli influssi del pianeta Urano in quadratura al vostro cielo, pronto a darvi una mano soprattutto sul fronte sentimentale. L’equilibrio ritrovato nella vostra relazione di coppia vi aiuterà a gestire meglio la giornata ed a vedere il lato positivo. I single vivranno un periodo piuttosto fortunato.

Sul posto di lavoro potreste avere degli sbalzi d'umore che potrebbero procurare qualche problema con le vostre mansioni, o direttamente con un cliente. Voto - 7

Gemelli: cercherete di dedicare la vostra giornata all'amore grazie ad una configurazione astrale a vostro vantaggio. La vostra relazione di coppia attraverserà una fase molto intensa, ricca di passione e voglia di dare vita a nuovi progetti.

Tuttavia dovrete anche dedicare maggiore attenzione alle vostre responsabilità di coppia. I single avranno sicuramente dei momenti davvero indimenticabili. In ambito lavorativo sarà il momento di incrementare e espandere la vostra attività portando nuove iniziative da proporre ai vostri colleghi. Voto - 8

Cancro: un oroscopo formato dagli influssi del pianeta Venere nel segno dei Pesci, che vi preparerà ad una giornata interessante per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove penserete al benessere del vostro partner per rafforzare il vostro legame. I single faranno leva sul loro intuito per individuare le persone da frequentare.

Sul posto di lavoro vi prenderete cura dei vostri affari, percorrendo la direzione giusta per ottenere il massimo dalle vostre mansioni. Voto - 7,5

Leone: secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, il Sole si troverà nel segno dell'Acquario e in ambito sentimentale sentirete la necessità di assumere una posizione di leader nella vostra relazione di coppia a causa di alcuni problemi che sarebbe il caso di risolvere definitivamente. Per i single sarà meglio fare affidamento alle vecchie amicizie per fare quattro chiacchiere. In ambito lavorativo staccare la spina per un po’ dai vostri problemi finanziari potrebbe essere una buona idea in questo momento.

Voto - 7,5

Vergine: l'oroscopo della giornata di mercoledì annuncia un periodo tutto da sfruttare per voi nativi del segno grazie alla posizione favorevole del pianeta Giove. In ambito sentimentale i vostri sentimenti nei confronti di una persona cara potrebbero accidentalmente manifestarsi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Ciò nonostante non tutto il male viene per nuocere e potreste sperare in qualcosa di positivo. Sul fronte lavorativo I soldi ed il successo potrebbero non darvi tutta quella felicità che cercate. Avrete bisogno infatti di qualcosa in più. Voto - 7,5

Bilancia: la fortuna tornerà ad essere dalla vostra parte secondo l'oroscopo di lunedì grazie a Marte positivo dal cielo del Sagittario.

Risulterà più semplice oggi affrontare alcuni discorsi, soprattutto quelli che riguardano il passato e che concernono i sentimenti e migliorare dunque la vostra relazione di coppia. I single sarete affascinati da nuove conoscenze, ma fareste meglio a mettere fin da subito i paletti per non creare problemi. In ambito lavorativo il quotidiano si rivelerà frenetico e divertente e vi farà venire voglia di fare sempre di più. Voto - 8,5

Scorpione: con Mercurio in quadratura al segno dell'Acquario, fareste meglio a evitare quelle persone che non vi raccontano la verità e sono solo di compagnia. Potreste rimane delusi prima o poi.

In amore se siete single le emozioni che state cercando arriveranno presto, basta solo avere pazienza. Le relazioni fisse dovranno portate a termine un compito insieme. Nel lavoro l'oroscopo annuncia un lieve rallentamento, tutto sommato però riuscirete comunque ad ottenere buoni risultati. Voto - 7

Sagittario: Marte sarà in congiunzione al vostro segno zodiacale, e vi darà una forte dose di energie da spendere durante la giornata. Secondo l'oroscopo, in ambito sentimentale potrebbe esserci qualche piccolo dissapore, ma fortunatamente riuscirete a risolvere in fretta la situazione grazie alla vostra determinazione e buona volontà.

I single saranno euforici, ma farebbero meglio ad evitare storie d'amore impossibili. Nel lavoro non sempre potrete procedere con calma come vorreste. Cercate di essere più svelti. Voto - 7,5

Capricorno: con Plutone nel vostro segno zodiacale, assieme a Giove e Saturno, riuscirete a fare dei buoni affari per quanto riguarda il lavoro e sarete pienamente soddisfatti dei vostri risultati. Sul fronte amoroso sarete abbastanza affettuosi e amorevoli nei confronti del partner o degli amici, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro grazie al vostro impegno, riuscirete a raggiungere il successo e far progredire la vostra carriera professionale.

Voto - 8,5

Acquario: configurazione astrale che prevede gli influssi del Sole e di Mercurio in quadratura al vostro cielo, pronti a darvi una mano in qualunque situazione siate. In amore avrete il forte desiderio di prendervi nuovi impegni con il vostro partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. I single faranno meglio a concentrarsi sul presente e dimenticare qualche ex. Nel lavoro fareste meglio a valutare con attenzione alcune proposte che riceverete che potrebbero rivelarsi fallimentari. Voto - 8

Pesci: avrete dalla vostra parte il pianeta Venere, pronto da darvi una mano soprattutto sul fronte sentimentale.

Infatti, un pizzico in più di romanticismo saprà donarvi senz'altro sensazioni nuove e indimenticabili in compagnia della vostra anima gemella. I single potrebbero ricevere delle belle sorprese. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo riuscirete a capire quali progetti portare avanti e ricavarne degli ottimi profitti. Voto - 9